Notre origine est biologique — lancement de la première eau pétillante biologique de qualité supérieure au Canada : Origin Biologique

Le lancement de la nouvelle gamme d’eaux pétillantes ORIGIN biologique célèbre des histoires canadiennes avec la chanteuse Savannah Ré, le danseur Siphe November et la chef Nuit Regular

/EIN News/ -- TORONTO, 20 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens et Canadiennes qui recherchent des saveurs biologiques dans des eaux pétillantes de qualité supérieure peuvent maintenant adopter ORIGIN biologique, une eau nouvellement lancée qu’ils pourront se procurer partout au Canada. Conçue pour bousculer le marché concurrentiel et serré des eaux pétillantes, ORIGIN biologique est la première eau pétillante biologique de qualité supérieure offerte au Canada. Elle est aromatisée avec des ingrédients 100 % biologiques de haute qualité et sans OGM. Pour satisfaire tous les goûts, elle se décline en trois saveurs rafraîchissantes : pêche, lime et triple baies.



« Pour nous, l’agriculture biologique est plus qu’une simple étiquette : c’est un mode de vie, a confié Jennifer Semley Robert, directrice, Marketing chez BlueTriton Brands. ORIGIN biologique séduira les papilles gustatives des Canadiens et des Canadiennes, en parfait accord avec leurs valeurs. Le consommateur et la consommatrice d’aujourd’hui se laisseront séduire par cette eau pétillante pure, biologique et formidablement rafraîchissante — une eau qui rehausse tous les moments de la vie quotidienne. »

Pour marquer le coup de son lancement d’un océan à l’autre, ORIGIN biologique s’est associée à trois créateurs canadiens des plus inspirants : la chanteuse Savannah Ré, le danseur Siphe November et la chef Nuit Regular. Ces trois virtuoses partageront avec tout le pays des histoires d’origine uniques et captivantes. Leur histoire personnelle se résume comme suit…

Savannah Ré est une auteure-compositrice-interprète de renom qui captive le public avec des chansons aux paroles puissantes qui sont savamment appuyées par des mélodies émouvantes. Son parcours, depuis ses débuts modestes à Scarborough jusqu’à sa reconnaissance internationale et à sa récente consécration au gala des prix Juno, tout cela témoigne de la force et de l’âme qui animent la scène musicale canadienne.

Siphe November s’est joint au Ballet national du Canada en 2017 et est maintenant danseur principal de la compagnie, après avoir parcouru un long chemin depuis ses jeunes années à Zolani, en Afrique du Sud. November utilise ses mouvements gracieux pour raconter des histoires et inspirer chaque public avec un dévouement artistique inébranlable. Cet artiste incarne l’essence de l’engagement d’ORIGIN biologique en faveur de la force de caractère individuelle et de l’expression audacieuse.

La chef Nuit Regular est la fondatrice et première chef des très populaires restaurants PAI, auxquels elle a donné le nom de sa ville natale, située dans le nord de la Thaïlande. Nuit est un génie culinaire connu pour son approche novatrice et moderne de la cuisine thaïlandaise traditionnelle. Sa réussite illustre l’esprit d’entreprise et la fusion des cultures qui font du Canada une nation si vivante et dynamique.

« Nous avons une histoire d’origine convaincante : nous sommes biologiques, a commenté Jennifer Semley Robert. Dans le cadre de notre campagne, nous encourageons les Canadiens et les Canadiennes à célébrer leurs racines et leurs passions. Nous voulons rendre hommage à leur parcours unique et inspirer d’autres personnes à mettre en valeur leurs propres racines. »

Les canettes en aluminium élégantes et recyclables d’ORIGIN biologique sont synonymes de raffinement et de qualité. Différente des autres eaux aromatisées sur le marché, ORIGIN biologique se démarque par son engagement à utiliser des ingrédients bio sans OGM. Le produit est proposé à l’échelle nationale par des magasins et des marchands en ligne sélectionnés. Les enseignes suivantes l’ont adopté : Metro Ontario, Food Basics, Petro-Canada, Shell, Parkland, Circle K, Rabba, Amazon, InstaCart et IGA Québec. L’eau aromatisée ORIGIN biologique est proposée en emballages de 6 canettes de 355 ml au bas prix de 5,99 $.

Pour en savoir plus, rendez-vous à www.drinkoriginwater.ca ou suivez la marque dans Facebook, Instagram, Twitter et TikTok.

La campagne de lancement du produit a été conçue et déployée par quatre partenaires de la marque : Agency59 (stratégie et création), Community (réseaux sociaux), Horizon (médias) et A & C (relations publiques et influenceurs).

À propos d’ORIGIN biologique

L’eau de source naturelle ORIGIN biologiquemc est une nouvelle gamme d’eaux de source pétillantes haut de gamme à base d’ingrédients biologiques de haute qualité et d’arômes de fruits sans OGM. La gamme se décline en trois saveurs : lime bio, pêche bio et triple baies bio. Chaque saveur possède un goût pur et franc. ORIGIN biologique est maintenant en vente chez des détaillants choisis et sur des sites en ligne de partout au pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous à www.drinkoriginwater.ca ou suivez-nous dans Facebook, Instagram, Twitter et TikTok.

À propos de BlueTriton Brands

BlueTriton Brands propose une vaste gamme de marques nationales d’eaux de source, d’eaux pétillantes et d’eaux aromatisées hautement distinctives. Tous ses produits proviennent de sources responsables et sont conditionnés de façon durable : Pure Life®, eau de source naturelle à 100 % ; Splash Blastmc, eau aromatisée ; ORIGIN biologique®, eau pétillante ; AC+ION, eau alcaline. Le siège international de BlueTriton Brands est sis à Stamford, au Connecticut, tandis que son siège canadien est situé dans le canton de Puslinch, en Ontario. Aux États-Unis et au Canada, la société emploie quelque 6 600 collaborateurs et collaboratrices. BlueTriton Brands gère ses ressources dans une optique de durabilité à long terme, préservant plus de 20 000 acres de bassins versants en Amérique du Nord. L’entreprise possède 27 sites de production sur le continent, dont 16 (sur 15) sont certifiés par l’Alliance for Water Stewardship (AWS), y compris son premier site canadien certifié de Hope, en Colombie-Britannique.

Pour en savoir plus, rendez-vous à www.BlueTriton.com ou suivez-nous dans Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

