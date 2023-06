Locomotive Market : A Comprehensive Study of the Industry Worth USD 27.56 Billion in 2030 | Stats By Emergen Research

Emergen Research Logo

Rising adoption of autonomous locomotive engines is a key factor driving locomotive market revenue growth

Locomotive Market Size โ€“ USD 14.31 Billion in 2021, Market Growth โ€“ at a CAGR of 7.7%, Market Trends โ€“ Technological advancement and rising demand for electrical locomotives ” — Emergen Research

The latest market research report on the Global " Locomotive Market " is segmented by Regions, Country, Company and other Segments. The global Locomotive Market is dominated by key Players, such as [๐'๐ญ๐ซ๐ฎ๐ค๐ญ๐จ๐ง, ๐€๐ฅ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ ๐'๐€., ๐‡๐ข๐ญ๐š๐œ๐ก๐ข ๐‹๐ญ๐., ๐๐จ๐ฆ๐›๐š๐ซ๐๐ข๐ž๐ซ ๐ˆ๐ง๐œ., ๐๐ก๐š๐ซ๐š๐ญ ๐‡๐ž๐š๐ฏ๐ฒ ๐„๐ฅ๐ž๐œ๐ญ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ๐ฌ ๐‹๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐ž๐, ๐๐ซ๐จ๐จ๐ค๐ฏ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ž ๐„๐ช๐ฎ๐ข๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐‚๐'๐'๐‚ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‹๐ข๐ฆ๐ข๐ญ๐ž๐, ๐€๐„๐† ๐๐จ๐ฐ๐ž๐ซ ๐'๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, ๐"๐จ๐ฌ๐ก๐ข๐›๐š ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐'๐ข๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ฌ ๐€๐†., ๐Œ๐ข๐ญ๐ฌ๐ฎ๐›๐ข๐ฌ๐ก๐ข ๐‡๐ž๐š๐ฏ๐ฒ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ, ๐‹๐ญ๐., ๐š๐ง๐ ๐–๐š๐›๐ญ๐ž๐œ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.

The global locomotive market size was USD 14.31 Billion in 2021 and is expected to register a revenue CAGR of 7.7% during the forecast period, according to latest analysis by Emergen Research. Rising adoption of autonomous locomotive engines is a key factor driving market revenue growth.Rapid improvement of microprocessors, Artificial Intelligence, and miniaturization of laser and optical spatial scanning systems has enabled widespread use of autonomous vehicles on roads and railways. Automakers have long desired to harness power of autonomous electric mobility. Railway systems already include seeds of autonomous driving, as well as safety advantages over open-road driving. Various companies are now testing, developing, and introducing autonomous locomotives , for instance, in April 2022, Alstom, a French multinational rolling stock manufacturer successfully carried out ODS testing at Oosterhout, close to Dutch city of Breda.

๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ:

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the locomotive market. The restrictions and lockdown measures imposed to control the spread of the virus led to a decrease in demand for locomotives. Reduced passenger travel and limited economic activities resulted in lower rail transportation needs, affecting the requirement for new locomotives. Additionally, supply chain disruptions caused by factory closures, reduced production capacity, and logistical challenges further exacerbated the situation. Financial constraints faced by both manufacturers and buyers due to the economic downturn hindered investments in new locomotives. Moreover, the shift in freight patterns, with a decline in certain industries and an increase in essential goods transportation, impacted the demand for locomotives. The locomotive market faced challenges in fulfilling orders, managing operations, and securing financing amidst the uncertainties caused by the pandemic.

๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐‹๐จ๐œ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก?

๐ˆ๐ง๐Ÿ๐ซ๐š๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ: The growth of the locomotive market is influenced by infrastructure development, including the construction and expansion of rail networks. Investments in railway projects and the development of high-speed rail systems in various regions contribute to the growth of the market.

๐ ๐ซ๐ž๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐: The demand for locomotives is closely tied to the transportation of goods and commodities. As economies grow and trade volumes increase, the demand for freight transportation by rail expands, driving the growth of the locomotive market.

๐‚๐ฅ๐ข๐ž๐ง๐ญ ๐ ๐จ๐œ๐ฎ๐ฌ

๐Ÿ. ๐ƒ๐จ๐ž๐ฌ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š-๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž ๐ฐ๐š๐ซ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐‹๐จ๐œ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ?

Yes. As the COVID-19 and the Russia-Ukraine war are profoundly affecting the global supply chain relationship and raw material price system, we have definitely taken them into consideration throughout the research, and in Chapters, we elaborate at full length on the impact of the pandemic and the war on the Locomotive

This research report is the result of an extensive primary and secondary research effort into the Locomotive Market . It provides a thorough overview of the market's current and future objectives, along with a competitive analysis of the industry, broken down by application, type and regional trends. It also provides a dashboard overview of the past and present performance of leading companies. A variety of methodologies and analyses are used in the research to ensure accurate and comprehensive information about the Locomotive Market .

๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‹๐จ๐œ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ?

๐’๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฅ ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ž ๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐š๐ง๐ ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‹๐จ๐œ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ. ๐“๐ก๐ž๐ฌ๐ž ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž:

๐ˆ๐ง๐Ÿ๐ซ๐š๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ:The expansion and modernization of railway infrastructure play a crucial role in driving the locomotive market. Investments in new rail lines, upgrades to existing tracks, and the construction of high-speed rail networks create demand for locomotives.

Freight Transportation Demand: The demand for locomotives is primarily driven by the need for efficient and reliable freight transportation. As economies grow, the volume of goods and commodities requiring transportation increases, creating a demand for locomotives to move freight over long distances.

Modernization and Replacement: Locomotives have a finite lifespan, and the need for replacement or modernization presents a significant driving factor. As older locomotives become outdated or inefficient, railway companies seek to upgrade their fleets with newer models that offer improved fuel efficiency, reduced emissions, and advanced technologies.

๐“๐ก๐ž ๐‹๐จ๐œ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ฎ๐›-๐ฌ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ž๐ ๐›๐ž๐ฅ๐จ๐ฐ:

๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ก๐š๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฅ๐จ๐œ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐›๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ญ๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ, ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž, ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง๐ž๐ง๐ญ, ๐ž๐ง๐-๐ฎ๐ฌ๐ž, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ)

Gate Turn-Off (GTO) Thyristor

Insulated-Gate Bipolar Transistor (IGBT) Module

Silicon Carbide (SiC) Module

๐“๐ฒ๐ฉ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ)Diesel

Electric

Electro-Diesel

Others

๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐จ๐ง๐ž๐ง๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ)

Rectifier

Alternator

Traction Motor

Inverter

Auxiliary Power Conversion Unit

Others

๐„๐ง๐-๐”๐ฌ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐ŸŽ)

Freight

Passengers

Others

๐Ÿ.๐‡๐จ๐ฐ ๐๐จ ๐ฒ๐จ๐ฎ ๐๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ค๐ž๐ฒ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ž๐ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ?

With the aim of clearly revealing the competitive situation of the industry, we concretely analyze not only the leading enterprises that have a voice on a global scale, but also the regional small and medium-sized companies that play key roles and have plenty of potential growth.

๐’๐ก๐จ๐ซ๐ญ ๐ƒ๐ž๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐‹๐จ๐œ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ :

The locomotive market refers to the global industry involved in the manufacturing, distribution, and sale of locomotives, which are essential for rail transportation. Locomotives are used to haul freight and passengers over railways. The market includes various stakeholders such as locomotive manufacturers, suppliers, operators, and maintenance providers. The demand for locomotives is driven by factors like infrastructure development, freight transportation needs, modernization and replacement requirements, environmental concerns, technological advancements, and government initiatives. The market is characterized by the production of different types of locomotives, including diesel, electric, and hybrid models, each offering unique features and benefits. Competition, regulations, and evolving customer preferences also influence the dynamics of the locomotive market.

๐†๐ž๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ข๐œ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ, ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž, ๐ก๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐š๐ญ๐š ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ) ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐‚๐ก๐š๐ฉ๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ:

North America (United States, Canada and Mexico)

Europe (Germany, UK, France, Italy, Russia and Turkey etc.)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and Vietnam)

South America (Brazil, Argentina, Columbia etc.)

Middle East and Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa)

๐‚๐š๐ง ๐ˆ ๐ฆ๐จ๐๐ข๐Ÿ๐ฒ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฌ๐œ๐จ๐ฉ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐œ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐ณ๐ž ๐ข๐ญ ๐ญ๐จ ๐ฌ๐ฎ๐ข๐ญ ๐ฆ๐ฒ ๐ซ๐ž๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ?

Yes. Customized requirements of multi-dimensional, deep-level and high-quality can help our customers precisely grasp market opportunities, effortlessly confront market challenges, properly formulate market strategies and act promptly, thus to win them sufficient time and space for market competition.

๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก

