Citric Acid Market Size, Share, Industry Report 2023-2028

Informe del Mercado de Ácido Cítrico

The global citric acid industry generated 2.59 million tonnes in 2022 and is anticipated to generate 3.29 millones tonnes in 2028.

SHERIDAN , WYOMING, UNITED STATES , June 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Informes de Expertos publicó un nuevo informe, titulado ‘ Mercado de Ácido Cítrico 2023-2028′, que ofrece una visión en detalle del mercado, por forma (anhidro y líquido); por aplicación (alimentos y bebidas, detergentes y limpiadores domésticos, productos farmacéuticos, otros) y regiones clave.El informe proporciona análisis para períodos históricos (2018-2022) y pronósticos (2023-2028). Según el informe, la industria mundial de ácido cítrico generó 2,59 millones de toneladas en 2022 y se calcula que genere 3,29 millones de toneladas en 2028, con una CAGR del 4,1% en 2023-2028.Informes de Expertos published a new report, titled, ‘Global Citric Acid Market 2023-2028’, which provides a detailed overview of the market, by form (anhydrous and liquid); by application (food and beverages, detergents and household cleaners, pharmaceuticals, others), and key regions. The report provides analysis for historical (2018-2022) and forecast (2023-2028) periods. According to the report, the global citric acid industry generated 2.59 million tonnes in 2022 and is anticipated to generate 3.29 millones tonnes in 2028, witnessing a CAGR of 4.1% from 2023 to 2028.Get a Free Sample Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-acido-citrico/solicitar-una-muestra Los aspectos más destacados del informe incluyen:Visión general del mercado (2018-2028)• CAGR para el período de pronóstico (2023-2028): 4,1%El mercado mundial del ácido cítrico sigue creciendo a buen ritmo por la creciente popularidad de las bebidas envasadas y los refrescos. Como el ácido cítrico utilizado en las bebidas mejora el sabor y mantiene el equilibrio del dulzor. Asimismo, se prevé que el mercado florezca en el periodo de pronóstico debido al aumento del uso de tecnologías modernas por parte de las principales empresas para fabricar diferentes productos con ácido cítrico.Además, Asia-Pacífico y Europa son mercados de ácido cítrico por la elevada demanda de los sectores de la alimentación y las bebidas. Por otra parte, se calcula que el mercado norteamericano se desarrollará en los próximos años debido a la adopción cada vez mayor de productos cítricos por parte de la población.Read Full Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-acido-citrico Definición y Segmentos Principales del MercadoEl ácido cítrico se refiere al compuesto orgánico que se utiliza como ingrediente en la elaboración de productos cosméticos y también como saborizante alimentario para la preparación de varios tipos de bebidas. Algunas frutas que contienen ácido cítrico son los limones, las naranjas y las uvas. Además, este ácido se utiliza para fabricar jabones, jabones de manos, refrescos, caramelos y muchos otros productos.Por la forma el mercado se bifurcarse entre:• Líquido• AnhidroPor la aplicación el mercado se divide en siguiente modo:• Alimentación y Bebidas• Detergentes y Limpiadores Domésticos• Productos Farmacéuticos• OtrosLas regiones clave cubiertas incluyen:• América del Norte• Europa• Asia Pacífico• América Latina• Oriente Medio y ÁfricaTendencias del MercadoLos factores que están configurando el mercado del ácido cítrico son la creciente demanda de la industria cosmética, puesto que el ácido cítrico se utiliza como ingrediente en la fabricación de productos para el cuidado de la piel que ayudan a reducir los poros y las manchas y exfolian la piel. Asimismo, el creciente uso del ácido cítrico en la elaboración de jarabes, por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, hace que crezca la demanda de ácido cítrico a escala mundial.Por otra parte, en la actualidad la gente demanda productos con etiquetas limpias y respetuosas con el medio ambiente, lo que también contribuye al mercado del ácido cítrico, ya que las empresas lo utilizan para fabricar jabones y detergentes respetuosos con el medio ambiente. Además, la creciente necesidad de alimentos listos para el consumo se debe al cambio de hábitos de la gente a raíz de su ajetreada vida. El ácido cítrico se utiliza en la producción de bebidas para aromatizarlas y hacerlas deliciosas, lo que favorece el crecimiento del mercado de ácido cítrico.Panorama CompetitivaLos principales actores del mercado son:• Archer Daniels Midland Company• Cargill, Incorporated• Tate & Lyle• Jungbunzlauer Suisse AG• COFCO• OtrosEste informe cubre los perfiles de los actores clave y brinda información sobre expansiones, inversiones y fusiones y adquisiciones, entre otros desarrollos más recientes de la industria.Read More Reports:Mercado de Transporte en Colombia : https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-transporte-en-colombia Mercado de Muebles en Brasil : https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-muebles-en-brasil Mercado de Muebles en Paraguay : https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-muebles-en-paraguay Mercado de Muebles en Chile : https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-muebles-en-chile Mercado de Cosméticos Premium en América Latina : https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-cosmeticos-premium-en-america-latina Mercado de Sabores en México : https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-sabores-en-mexico Mercado de Café en Estados Unidos : https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-cafe-en-estados-unidos Mercado de Untables a Base de Frutos Secos en América Latina : https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-untables-a-base-de-frutos-secos-en-america-latina Mercado de Casas Inteligentes en Perú : https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-casas-inteligentes-en-peru Mercado de Medicamentos Veterinarios en Chile : https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-medicamentos-veterinarios-en-chile About UsInformes de Expertos, the Spanish variant of Expert Market Research, is a platform that offers market research and consultancy services to a broad clientele base across Spanish speaking countries. With our primary focus on the Latin America and Spain markets, our research experts provide relevant and actionable insights into the markets and track major trends, economic developments, and global trade data.Determined to bring client satisfaction, we make sure that our tailored approach meets the client’s unique market intelligence requirements. Our syndicated and customized research reports cover a wide spectrum of industries ranging from pharmaceuticals and food and beverage to packaging, logistics, and transportation.