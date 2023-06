Flour Market Size, Analysis, Share, Industry Report 2023-2028

Global Flour Market

SHERIDAN, WYOMING, UNITED STATES, June 19, 2023/ EINPresswire.com / -- Informes de Expertos publicó un nuevo informe, titulado ‘ Mercado de Harina 2023-2028’, que contiene un análisis exhaustivo del mercado por tipo (trigo, maíz, arroz, avena, otros); por forma (húmedo, seco); por aplicación (aplicación alimentaria, alimentación animal, aplicación no alimentaria, otros); y regiones clave.El informe facilita análisis para períodos históricos (2018-2022) y pronósticos (2023-2028). Según el informe, la industria mundial de harina generó 262,40 mil millones de dólares en 2022. Se estima que el mercado se suba a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 4,80% durante 2023-2028.Informes de Expertos published a new report, titled, ‘Global Flour Market 2023-2028’ , which contains a comprehensive analysis of the market, by type (wheat, maize, rice, oats, others), by form (wet, dry), by application (food application, animal feed, non-food application, others), and key regions. Además, la creciente demanda de harina sin gluten entre las personas que siguen una dieta sana debido a sus numerosos beneficios impulsará el mercado de la harina en el futuro.Entre todas las regiones, Asia-Pacífico tiene la mayor cuota en el mercado de la harina. En esta región, India y China son los principales mercados de harina. Por otra parte, la región de América del Norte también está creciendo debido a que las principales empresas están invirtiendo en la fabricación de productos a base de harina con distintos ingredientes. Incluso en Europa, el mercado de la harina está floreciendo gracias al aumento de la producción de trigo.Read Full Report with Table of Contents – https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-harina Definición y Segmentos Principales del MercadoLa harina es una sustancia en polvo que se obtiene moliendo cereales como el trigo y el maíz. La harina tiene una textura fina y blanda y además contiene fibra, proteínas y vitaminas. También se utiliza para hacer muchos platos, como galletas, tortitas, pasta, pan, pasteles y muchos otros productos de panadería.Según el tipo el mercado se clasifica en:• Trigo• Maíz• Arroz• AvenaEl mercado se divide por la forma:• Húmedo• SecoEn función la aplicación, el mercado se segmenta en• Aplicación Alimentaria• Alimentación Animal• Aplicación No Alimentaria• OtrosLas principales regiones cubiertas son:• América del Norte• Europa• Asia Pacífico• América Latina• Medio Oriente y ÁfricaTendencias del MercadoLos principales factores que está acelerando del mercado mundial de harina son la creciente sensibilización sobre el consumo de productos elaborados con harina de trigo. Estos productos son muy ricos en proteínas y vitaminas y presentan numerosos beneficios para la salud. Por otra parte, los gobiernos están colaborando con pequeños y grandes fabricantes para lanzar mejores productos para la población, lo que también va a cambiar el panorama del mercado de harina en el futuro.Además, las empresas están realizando inversiones para lanzar nuevos tipos de harina, como la de almendra y coco, que se utilizan como ingredientes principales para elaborar deliciosos alimentos, como masa de pizza y magdalenas. Incluso, la apertura de numerosos restaurantes y la creciente demanda de comida rápida por parte de los más jóvenes impulsan el mercado, ya que la harina es uno de los principales ingredientes utilizados en la elaboración de muchos alimentos.Panorama CompetitivaLos principales actores del mercado son:• Archer Daniels Midland Company• Ardent Mills LLC• ABF Grain Products Limited (Allied Bakeries)• General Mills, Inc.Este informe cubre los perfiles de los actores clave y brinda información sobre expansiones, inversiones y fusiones y adquisiciones, entre otros desarrollos más recientes de la industria. 