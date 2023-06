Cayetano's medical caravan help Visayan patients pay hospital bills

As part of his efforts to give all Filipinos equal access to health care services, Senator Alan Peter Cayetano's team this week visited Iloilo City to help almost a thousand of indigent patients cover their hospital bills.

The Medical Caravan, held at the Western Visayas Medical Center from June 14 to 15, 2023, was able to accommodate a total of 920 patients from across Iloilo Province and neighboring provinces such as Capiz, Antique, and Guimaras.

The beneficiaries were undergoing treatment for tuberculosis, cancer, diabetes, hypertension, mental health illnesses, and orthopedic injury, such as therapy, medicines, diagnostic and other medical procedures.

Rosanna dela Pena, a beneficiary from Capiz, was able to settle the bills they had incurred for a medical procedure her husband underwent for the treatment of stage 4 chronic kidney disease.

"Kailangan po naming dugtungan ang buhay ng asawa ko pero kulang kami sa budget. Nagsisipag po kami sa araw-araw, pero ang kinikita namin [sapat] lang po sa isang araw," she said.

Dela Pena thanked the senator for the help they received.

"Makakauwi na kami sa Roxas," she said.

Cayetano's Tulong-Medikal Program, which is an initiative under his Bayanihan Caravan project, sets up help desks at different hospitals nationwide to assist underprivileged Filipinos with their medical expenses.

Since October 2022, the senator's office has helped more than 3,000 indigent patients afford maintenance medicine, laboratory fees, necessary medical procedures, and hospitalization, among others.

Medical caravan ni Cayetano nagdala ng tulong sa mga pasyente sa Visayas

Bilang bahagi ng kanyang pagsisikap na bigyan ng pantay na access sa serbisyong pangkalusugan ang lahat ng Pilipino, bumisita nitong linggo ang opisina ni Senador Alan Peter Cayetano sa Iloilo City upang tulungan ang halos isang libong maralitang pasyente na mabayaran ang kanilang mga gastusin sa ospital.

Umabot sa 920 pasyente mula sa iba't ibang lugar sa Iloilo Province at karatig-probinsya gaya ng Capiz, Antique, at Guimaras ang naabutan ng tulong ng Medical Caravan na isinagawa sa Western Visayas Medical Center noong June 14-15, 2023.

Ang mga benepisyaryo ay sumasailalim sa gamutan para sa tuberculosis, cancer, diabetes, hypertension, mental illness, at orthopedic injury, tulad ng therapy, mga gamot, diagnostic at iba pang mga medical procedure.

Isa sa mga benepisyaryo ay si Rosanna dela Peña mula sa Capiz, na humingi ng tulong para mabayaran ang naging hospital bill nila para sa pagpapagamot ng kanyang asawang may stage 4 chronic kidney disease.

"Kailangan po naming dugtungan ang buhay ng asawa ko pero kulang kami sa budget. Nagsisipag po kami sa araw-araw, pero ang kinikita namin [sapat] lang po sa isang araw," aniya.

Nagpasalamat si dela Peña sa senador sa tulong na kanilang natanggap.

"Makakauwi na kami sa Roxas," aniya.

Ang Tulong-Medikal Program ni Cayetano, na isang inisyatiba sa ilalim ng kanyang Bayanihan Caravan project, ay nag-iikot sa buong bansa at naglalagay ng mga help desk sa iba't ibang ospital upang tulungan ang mahihirap na Pilipino sa kanilang mga gastusing medikal.

Mula October 2022, mahigit 3,000 indigent patient na ang natulungan ng opisina ng senador na makabili ng maintenance medicine, at matugunan ang kanilang mga laboratory fee, medical procedure, at mga hospital bill, bukod sa iba pa.