頂尖全球法律顧問 ROSEN 建議 PDD Holdings Inc.（前稱 Pinduoduo Inc.）投資者查詢針對 PDD 的證券集體訴訟調查狀況

/EIN News/ -- 紐約, June 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 PDD Holdings Inc. （前稱 Pinduoduo Inc.） (NASDAQ：PDD) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於對 PDD 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性商務資訊的指控。



影響：倘若您曾購買 PDD 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備提起集體訴訟，尋求追回投資者的損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=15586，或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，了解集體訴訟案的資訊。

案件詳情：2023 年 3 月 21 日，CNN 發表了一篇題為「Google 封鎖中國購物應用拼多多，因發現惡意軟體」的文章。CNN 的報導指出：「Google 在其 Play 應用商店封鎖了中國流行的經濟型購物應用程式拼多多，原因是在該應用程式的版本中發現了惡意軟體。在週二的聲明中，Google 表示，在 Play 應用商店之外的該應用程式版本中已發現含有惡意軟體。」

受此消息影響，2023 年 3 月 22 日，PDD 股價每股下跌 3.35 美元，跌幅 4%，以每股 75.58 美元收盤。

隨後在 2023 年 4 月 3 日，CNN 發表了一篇題為『「前所未聞之事：」專家表示，某款中國最受歡迎的應用程式會監控使用者』的文章。文章表示：「在一次詳細調查中，CNN 在收到一個線報後，與亞洲、歐洲和美國的六個網路安全團隊以及多名前拼多多員工和現任員工進行了交流。多位專家在拼多多應用程式中發現了利用 Android 操作系統漏洞的惡意軟體。公司內部人士表示，這些漏洞被用來監控使用者和競爭對手，目的是提高銷售額。」

受此消息影響，PDD 的股價在 2023 年 4 月 4 日每股下跌 1.64 美元，跌幅達 2%，以每股 73.20 美元收盤。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不提起證券集體訴訟。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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