Robin and Mariel Visit Mayon Evacuees in Albay

Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla and wife Mariel on Friday brought hope and help to residents of Albay who were forced to evacuate their homes due to the threat from the unrest at Mayon Volcano.

The Padilla couple visited evacuees who are now staying at Anislag Elementary School in Daraga, Albay - where the senator urged them to have faith in God.

"Pag tayo dumadaan sa pagsubok, yan isang bagay na ibig sabihin tayo ay bumalik sa pananampalataya sa Diyos (When we experience trials like this, we must keep our faith in God)," he said. "Ang pagsubok na ito, alam kong malungkot at masakit, pero isa itong pagkakataon manumbalik sa Panginoong Diyos (This trial is sad and painful but it is an opportunity to go back to God)."

He added the government will not abandon them, as shown by the recent visit to Albay of President Ferdinand Marcos Jr.

"Hindi kayo pababayaan ng gobyerno lalo ng DSWD. Nandiyan sila para arugain kayo. Pero sana sa pagkakataong ito mag balik loob tayo sa Panginoong Diyos (You will not be abandoned by the government, especially the Department of Social Welfare and Development. They are here to help you. But keep the faith in God)," he said.

Padilla also said he wanted to visit the evacuees.

After his speech, Padilla rendered the song "Wonderful Tonight," while Mrs. Padilla brought joy to the residents with games.

Robin at Mariel, Bumisita sa Mayon Evacuees sa Albay

Naghatid ng tulong at pag-asa si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla nitong Biyernes sa mga residente ng Albay na napilitang lumikas ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon.

Tumungo si Padilla at ang kanyang asawang si Mariel sa Anislag Elementary School sa Daraga, Albay kung saan hinimok niya ang mga evacuee na magbalik-loob sa Diyos.

Si Padilla ang unang senador na bumisita sa mga Mayon evacuees.

"Pag tayo dumadaan sa pagsubok, yan isang bagay na ibig sabihin tayo ay bumalik sa pananampalataya sa Diyos," aniya. "Ang pagsubok na ito, alam kong malungkot at masakit, pero isa itong pagkakataon manumbalik sa Panginoong Diyos."

Dagdag ng mambabatas, hindi sila pababayaan ng pamahalaan at ipinakita ito sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Albay.

"Hindi kayo pababayaan ng gobyerno lalo ng DSWD. Nandiyan sila para arugain kayo. Pero sana sa pagkakataong ito mag balik loob tayo sa Panginoong Diyos," aniya.

Ayon kay Padilla, gustong gusto niyang dumalaw sa mga lumikas.

Pagkatapos ng kanyang pagtalumpati, naghandog ng awit si Padilla na "Wonderful Tonight," samantalang si Mrs. Padilla ay nagbigay ng saya at gantimpala sa pamamagitan ng ilang laro.

Video: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1782578775510751