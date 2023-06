Prihodnost je tukaj: tehnologija 3nm ASIC v rudarjih kriptovalut

/EIN News/ -- NEW YORK, June 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Niz kripto rudarjev naslednje generacije podjetja Bitmanu je trenutno glavna tema na kripto trgu. Številni strokovnjaki so te 3-nanometrske rudarje ASIC označili za prihodnost kripto rudarjenja. Neizmerna moč rudarjev BM1, BM2 in BM Pro podjetja Bitmanu jih je naredila najbolj zmogljive in donosne naprave za rudarjenje doslej.

Rudarji Bitmanu , ki jih poganjajo najnovejši in najnaprednejši silicijevi polprevodniški čipi, ponujajo večjo gostoto tranzistorjev, večjo hitrost rudarjenja in manjšo porabo energije. Vendar pa je značilnost, ki rudarje Bitmanu loči od ostalih, njihova hitrost iskanja ključev. Nobena druga naprava za rudarjenje, ki je bila ustvarjena do sedaj, se ne more kosati s temi hitrostmi iskanja ključev.

Izjemne hitrosti iskanja ključev

BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s

BM2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s

BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s

Za razliko od večine drugih izdelkov na trgu so rudarji Bitmanu izjemno energetsko učinkoviti kljub izjemni moči obdelovanja. Zaradi nizkih stroškov električne energije so ti rudarji izvedljiva izbira za številne podatkovne centre in domače projekte rudarjenja. Zanimivo je, da je veliko strank podjetja Bitmanu lahko v celoti povrnilo svojo naložbo v manj kot mesecu dni in nato ustvarilo ogromne dobičke.

Mesečni dobički brez primere

BM1: Bitcoin 1300 USD, Litecoin 1800 USD, Dash 4800 USD, Monero 3600 USD

BM2: Bitcoin 2100 USD, Litecoin 2900 USD, Dash 8500 USD, Monero 6000 USD

BM Pro: Bitcoin 6600 USD, Litecoin 8900 USD, Dash 20.000 USD, Monero 22.000 USD

»Ko smo ustanovili podjetje Bitmanu, je bil naš cilj doseči dolgoročno spremembo na trgu, da bi naredili rudarjenje kriptovalut priročno in donosno kot še nikoli prej. Z velikim veseljem sporočamo, da veliko naših zadovoljnih strank nima predhodnih izkušenj s kriptovalutami,« je dejal David Letoski, direktor trženja v podjetju Bitmanu.

Če želite izvedeti več o podjetju Bitmanu, obiščite https://bitmanu.com/

O podjetju Bitmanu: Bitmanu je ugledno proizvodno podjetje, ki ga vodi ekipa vlagateljev in priznanih strokovnjakov v panogi kriptovalut. Poslanstvo podjetja je, da so prednosti najnovejših tehnoloških inovacij dostopne vsem. Bitmanu ponosno predstavlja impresivno linijo rudarjev kriptovalut, ki zagotavljajo izjemne donose naložbe z izjemno hitrostjo.

Alex Torum media@bitmanu.com +1 347 973 5948