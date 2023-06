Das Werk des Künstlers Jim West reflektiert und erweitert unsere Welt – ergreifend und beunruhigend

/EIN News/ -- Wests multimediale Skulptur „Utterance“ durchbricht das „Geschrei“ in der heutigen Zeit

Seine eindringlichen Multimedia-Werke, darunter „Can We Talk“, ermutigen sein Publikum, miteinander zu kommunizieren und Lösungen für Probleme wie Waffengewalt zu finden

PITTSBURGH, June 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Schlüsselwort, mit dem sich unsere aktuellen Alltagserfahrungen einfangen und zusammenfassen lassen, ist „Lärm“. Jedes Problem, jeder Konflikt, jedes Argument und jeder Streit muss laut angegangen werden – und wir sind immer bereit, es zu unserem persönlichen Problem zu machen und es direkt über das Gerät in unserer Tasche zu teilen.

Der renommierte Bildhauer Jim West findet dies beunruhigend und faszinierend zugleich. Sein jüngstes Werk „ Utterance “ (2022, Bronze, Stahl, Licht, Harz, Audio) erforscht dieses Phänomen mit verschmitztem Humor und gibt den schreienden Köpfen, die unsere Kanäle mit Lärm füllen, eine Stimme. Die symbolische Mixed-Media-Skulptur nutzt Beleuchtung und Lautstärkeregelung, um zu erforschen, wie Menschen den Lärm verringern können und nicht durcheinander reden müssen, um zuhören zu können und gehört zu werden.

„Als ich Utterance sah, war mir klar, dass sich die Skulptur perfekt für das Three Rivers Arts Festival (TRAF) eignet. Das interaktive Werk, das künstlerisch widerspiegelt, was in der Welt passiert, und zu Gesprächen anregt, ist genau das, worum es beim TRAF geht“, so Sarah Aziz, Director of Festival Management, Pittsburgh Cultural Trust.

Das Werk von West macht darauf aufmerksam, dass diese Probleme angesprochen und diskutiert werden müssen – in der Familie (z. B. bei Familienfeiern), in den Gemeinden, am Arbeitsplatz und in Unternehmen, in den Medien sowie in der Regierung und Politik.

„Der Lärm um uns herum ist groß“, sagt West. „Und wie können wir hören, was jemand sagt, wenn wir über ihn hinweg sprechen? Wie können wir irgendetwas erreichen und wie können wir zu irgendeiner Schlussfolgerung kommen, wenn wir nur dieses laute Geschrei hören? Ich habe eine App für das TRAF entwickelt, die das Publikum einlädt, ein Video zu posten, in dem sie ihre Ansichten darüber mitteilen, wie wir besser kommunizieren können. Die Kinder erklären mit einfachen, aber aufschlussreichen Worten, wie dies funktioniert .“

Ein weiteres seiner Werke, „ Can We Talk “(2018, Bronze, Stahl, Holz, Licht, Audio, 74 x 120 Zoll), beleuchtet ebenfalls die menschliche Kommunikation und befasst sich mit der Frage, wo die Grenze zur Verhinderung von Waffengewalt verläuft.

Jim West gab sein Debüt beim TRAF im Juni dieses Jahres vor mehr als 300 000 Besuchern, aber seine Arbeit ist stets überall in seiner Heimatstadt, gegenüber der City Hall in Philadelphia und darüber hinaus zu sehen. Zu seinen berühmtesten Werken in der Region zählt „ Point of View “ (2006, bronze) auf dem Mount Washington, eine stilisierte Darstellung von George Washington im Gespräch mit Guyasuta, dem Stammesführer der Seneca – einst Verbündete, dann Feinde – als die Zukunft des jungen Landes noch an den Gabelungen des Ohio entschieden werden sollte.

Über Jim West: Der Bildhauer Jim West, der landesweit für seine monumentalen figurativen Bronzearbeiten bekannt ist, bringt nun mit einer neuen Serie interaktiver Skulpturen mit Licht, Kinetik und Klang einen mutigen Stil und Leidenschaft in die zeitgenössische Kunstszene ein. Seine ausgeprägte Verschmelzung von Technologie und Bildhauerkunst definiert figurative Kunst und multimediales Geschichtenerzählen durch abstrakte Werke, die einzigartige persönliche, emotionale Reaktionen hervorrufen, neu. Die aktuellen figurativen Werke von West zeigen seine Tiefe und Breite als bildender Künstler und offenbaren eine zum Nachdenken anregende Erzählung über die heutige Zeit. Provokativ und ergreifend zugleich, bietet sein kraftvolles Werk ein einzigartiges vielfältiges Sinneserlebnis für die jetzige und die kommenden Generationen. Unabhängig vom Thema offenbaren Wests klangvolle Skulpturen stets die zugrunde liegenden Absichten, die anregen, mitschwingen und nachdenkliche Selbstbeobachtung beim Publikum hervorrufen, das oft entdeckt, dass es selbst „seine Geschichte gelebt hat“. Weitere Informationen zu Jim West finden Sie unter jimwestsculptor.com oder unter @JimWestSculptor auf Facebook · Instagram · Twitter · YouTube

