Dassault Aviation au Salon du Bourget 2023

(Saint-Cloud, le 16 juin 2023) – Dassault Aviation est fier de présenter, aux professionnels et au grand public, son savoir-faire dual civil/militaire lors du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, dont la 54e édition se tient à l’aéroport Paris-Le Bourget du 19 au 25 juin 2023.

Le stand Dassault Aviation se situera dans le hall 2A, emplacement A251. Il exposera des maquettes de nos avions sous un écran vidéo géant. Un espace « Rafale Experience » permettra aux visiteurs de vivre un vol en réalité virtuelle.

Le statique (allée A - n°7) mettra à l’honneur le Rafale, les Falcon 8X, 6X et 2000LXS, ainsi que les maquettes échelle 1 du NGF et de la cabine du Falcon 10X. Les Falcon présentés au Salon volent avec des mélanges contenant 30% de carburant durable (SAF) ; notre gamme sera capable de voler avec des mélanges à 50% dès que ceux-ci seront disponibles ; le 10X sera le premier Falcon compatible à 100%.

Le statique disposera également d’un bâtiment dédié à nos solutions en matière de combat aérien collaboratif et à nos prestations pour le Soutien Client.

La démonstration en vol du Rafale sera assurée par l’armée de l’Air et de l’Espace, celle du Falcon 6X par nos pilotes d’essais.

Dassault Aviation participera à la 5e édition de « L’Avion des Métiers » et à l’opération « L’Aéro recrute » ; un accueil RH sera disponible en permanence sur notre stand. Les personnes intéressées par les métiers de l’aéronautique pourront ainsi assister à des démonstrations et envisager directement des opportunités de carrière avec nos ingénieurs, techniciens, compagnons et responsables RH. En 2023, Dassault Aviation recrute 1 000 collaborateurs, dans tous les métiers : conception, production, support, numérique, …

Nous serons également présents au Paris Air Lab, espace de découverte dédié à l’innovation, où nos spécialistes exposeront des travaux relatifs au transport aérien décarboné et aux méthodes de production 4.0.

Enfin, nous accueillerons au Salon les partenaires que nous soutenons dans le cadre de nos actions sociétales :

« Elles bougent », association qui encourage les jeunes filles à s’orienter vers les métiers techniques et scientifiques ;

« Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial », coordination des entreprises du secteur engagées en faveur de la mixité ;

« Hanvol », association cofondée par Dassault Aviation pour accompagner la reconversion des personnes en situation de handicap dans le secteur aéronautique.





« Ce 54e salon illustrera la préparation de l’avenir pour nos deux activités principales : une aviation militaire qui défend notre pays et ses alliés, qui contribue à la souveraineté de la France et à l’autonomie stratégique de l’Europe ; une aviation d’affaires qui relie les entreprises avec toujours plus d’efficacité, de sécurité et de maîtrise de son empreinte environnementale, grâce notamment aux SAF. Le Bourget est également le rendez-vous de la remarquable passion aéronautique qui habite les français depuis plus d’un siècle. Nous sommes très heureux de retrouver le grand public, dont l’intérêt pour notre secteur ne se dément pas », a déclaré Eric Trappier, P-DG de Dassault Aviation.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 700 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2022, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,9 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 700 collaborateurs.

