Dangbei presenta offerte imbattibili sui suoi proiettori intelligenti durante le Prime Day con risparmi fino a 27%

Dangbei, il marchio di proiettori intelligenti, tiene la sua più grande vendita durante l’Amazon Prime Day dall’8 al 16 luglio, offrendo sconti fino al 27%.

LOS ANGELES, CALIFORNIA, UNITED STATES, July 8, 2023/ EINPresswire.com / -- L'Amazon Prime Day è alle porte e Dangbei è entusiasta di annunciare sconti esclusivi fino al 27% sulla sua linea di proiettori intelligenti di alta qualità. Che si tratti dell'ammiraglia dell'home theater laser 4K, Dangbei Mars Pro , del proiettore più venduto con licenza ufficiale Netflix, Emotn N1 , o del compatto proiettore intelligente all-in-one, Dangbei Neo , ora è l'occasione migliore per possederne uno, con offerte incredibili che soddisfano diversi livelli di budget, disponibili solo per un periodo limitato!Dangbei Mars Pro: RRP 1799€ - Risparmio di 450€ (25% di sconto) - Ora 1349€Come proiettore laser 4K per uso domestico migliore della categoria, Dangbei Mars Pro offre prestazioni senza precedenti tra i prodotti Dangbei, stabilendo un nuovo standard per la qualità delle immagini. Grazie all'avanzata tecnologia laser ALPD, Mars Pro offre un impareggiabile risoluzione 4K Ultra HD e un'impressionante luminosità, creando un'esperienza visiva accattivante su un'immagine ampia fino a 200 pollici. Dotato di AI Realistic Pro Image Engine, il proiettore ottimizza ogni fotogramma in tempo reale, ottenendo una chiarezza, una profondità e un realismo sorprendenti. Mars Pro è dotato di due altoparlanti da 10 W integrati che supportano Dolby Audio e DTS-HD, offrendo un'esperienza audio coinvolgente. Grazie a diverse funzioni di configurazione automatica super-intelligente che trasformano istantaneamente l'immagine in una forma quadrata perfetta, oltre all'esclusiva modalità Gioco e alla funzionalità MEMC, il Dangbei Mars Pro merita davvero il titolo di home theatre versatile. Con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, puoi goderti un'esperienza fluida e senza interruzioni. Inoltre, la certificazione TÜV di bassa luminosità blu aiuta a ridurre l'affaticamento visivo, consentendoci di guardare i tuoi film preferiti senza affaticarti. È possibile risparmiare ben 450€: il proiettore Mars Pro ha un prezzo eccezionale di soli 1349€.Pagina ufficiale del prodotto Amazon : https://www.amazon.it/dp/B0BFX8ZHZ5 Emotn N1: RRP Amazon 449€ - Risparmio di 120€ (27% di sconto) - Ora 329€Gli appassionati di cinema ameranno il proiettore domestico Emotn N1 con licenza ufficiale Netflix. Questo proiettore compatto e di alta qualità consente di accedere immediatamente alla vasta libreria di Netflix all'avvio, offrendo contenuti ricchi con una risoluzione nativa di 1080P, un'elevata luminosità e colori fedeli. Grazie al telecomando in dotazione con tasti di scelta rapida per Netflix, Prime Video e YouTube, l'Emotn N1 offre un'esperienza di visione estremamente comoda e coinvolgente, rendendolo una scelta popolare tra gli amanti del cinema. Grazie al pratico ToF AutoFocus e Auto Keystone Correction, la configurazione non è mai stata così semplice. Un'immagine chiara può essere proiettata in pochi secondi. Il supporto integrato sul fondo consente agli utenti di regolare l'angolo di proiezione fino a 12 gradi, aggiungendo ancora più praticità. Attualmente disponibile al prezzo di €329.Pagina del prodotto ufficiale di Amazon : https://www.amazon.it/dp/B0BWXZJPGR Dangbei Neo: RRP 699€ - Risparmio di 105€ (15% di sconto) - Ora 594€Chi è alla ricerca di un mini proiettore da portare in viaggio o a casa, non può fare a meno di prendersi Dangbei Neo. Questo mini proiettore all-in-one con Netflix nativo offre una dimensione compatta per una facile archiviazione e trasporto. Il suo design leggero lo rende facile da trasportare e può stare comodamente in uno zaino. Piccolo, ma stupendo. Dangbei Neo può proiettare un'immagine fino a 120 pollici, con una risoluzione FHD di 1080p e 540 lumen ISO per una visualizzazione nitida e vibrante. Proprio come Emotn N1, Neo offre un'esperienza di streaming senza soluzione di continuità con il supporto nativo di Netflix. Questa esperienza da mini-teatro è ulteriormente migliorata dagli altoparlanti integrati da 2 x 6W e dal Dolby Audio. Questo proiettore può essere acquistato a soli 594€ con l'offerta Prime Day.Pagina ufficiale del prodotto Amazon : https://www.amazon.it/dp/B0BYZ5VWZ8