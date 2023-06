PubMatic améliore sa plateforme CTV dans un contexte de forte dynamique de la part d'éditeurs de streaming haut de gamme

L'entreprise annonce des partenariats nouveaux et élargis avec des marques de streaming haut de gamme, notamment AMC Networks, FOX, FUNKE, TiVo et Waipu

PAS DE SIÈGE/REDWOOD CITY, Californie, 16 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq : PUBM), une société technologique indépendante qui fournit la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique du futur, a annoncé aujourd'hui une série d'améliorations à sa plateforme CTV, offrant ainsi aux éditeurs une innovation technologique de pointe et une demande de marque unique tout en permettant aux acheteurs d'atteindre des performances de campagne sur l'ensemble de l'inventaire de streaming haut de gamme.



La société traite plus de 1 billion d'impressions CTV par mois à partir d'une liste en croissance rapide d'éditeurs CTV et OTT et a annoncé des partenariats nouveaux et élargis avec des marques de streaming haut de gamme, notamment AMC Networks, FOX, FUNKE, TiVo et Waipu. PubMatic travaille avec six des sept principaux fournisseurs mondiaux de télévision intelligente qui proposent des services de streaming financés par la publicité, quatre des huit principales plateformes de diffusion de vidéo à la demande adressable (BVOD) aux États-Unis et cinq des huit principaux streamers TV gratuits financés par la publicité aux États-Unis. La société monétise les stocks des cinq principales plateformes BVOD adressables en Australie et au Japon, deux des plus grands marchés CTV de la région Asie-Pacifique.

« Nous avons constaté un grand élan pour notre inventaire CTV/streaming, ainsi que la croissance continue de FOX Digital. Alors que nous continuons à simplifier l'approche de travail avec l'inventaire CTV de FOX, notre partenariat avec PubMatic et son produit SPO montre notre engagement continu à rendre l'achat de CTV plus fluide et plus automatisé pour nos clients », a déclaré Abbie Reichner, vice-présidente, Stratégie programmatique et opérations, Fox Corporation. « Nos partenariats de demande nous aident à assurer l'unification et l'évolutivité du portefeuille FOX afin d'aider les acheteurs à améliorer notre engagement et nos expériences qui respectent la vie privée des téléspectateurs. »

« La CTV est une composante importante et croissante de notre écosystème de distribution financé par la publicité, et PubMatic a été un partenaire précieux, ce qui permet aux annonceurs de traiter aussi facilement que possible avec nous et d'atteindre les téléspectateurs qui regardent notre contenu original de haute qualité sur plusieurs plateformes », a commenté Evan Adlman, vice-président exécutif des ventes commerciales et des opérations de revenus pour AMC Networks. « Ces améliorations apportées à la plateforme PubMatic apporteront de réels avantages aux clients publicitaires qui souhaitent tirer parti du fort intérêt et de l'engagement des téléspectateurs pour notre contenu par programmation, notre méthode préférée pour libérer la valeur de cet inventaire convoité. »

Le rythme accéléré de la croissance des nouvelles activités de PubMatic dans la CTV coïncide avec le lancement d'une gamme d'améliorations de produits et de fonctionnalités qui offrent aux acheteurs et aux éditeurs des avantages axés sur l'innovation :

Outils d'expérience du spectateur : les fonctionnalités avancées de l'ad-podding publicitaire offrent une séparation concurrentielle sophistiquée, une fréquence et une gestion de la déduplication des annonces pour offrir une expérience transparente aux spectateurs et une plus grande valeur ajoutée aux annonceurs.

les fonctionnalités avancées de l'ad-podding publicitaire offrent une séparation concurrentielle sophistiquée, une fréquence et une gestion de la déduplication des annonces pour offrir une expérience transparente aux spectateurs et une plus grande valeur ajoutée aux annonceurs. Contrôles de l'éditeur : le nouvel outil d'approbation créative de PubMatic permet aux éditeurs de pré-approuver les annonces avant les enchères programmatiques.

le nouvel outil d'approbation créative de PubMatic permet aux éditeurs de pré-approuver les annonces avant les enchères programmatiques. Signaux de contenu : une série d'améliorations liées aux normes oRTB 2.6 prend en charge des signaux de contenu plus riches pour aligner davantage les ventes de CTV sur celles de la télévision linéaire.

une série d'améliorations liées aux normes oRTB 2.6 prend en charge des signaux de contenu plus riches pour aligner davantage les ventes de CTV sur celles de la télévision linéaire. Adressabilité de l'auditoire : l'intégration de PubMatic à RampID de LiveRamp maximise la portée de l'auditoire, permettant une adressabilité centrée sur la confidentialité dans la CTV. La prise en charge des journaux d'exposition par PubMatic signifie que chaque impression RampID est également mesurable à 100 %.

l'intégration de PubMatic à RampID de LiveRamp maximise la portée de l'auditoire, permettant une adressabilité centrée sur la confidentialité dans la CTV. La prise en charge des journaux d'exposition par PubMatic signifie que chaque impression RampID est également mesurable à 100 %. Mesurabilité : :grâce à un partenariat élargi, les clients de PubMatic peuvent tirer parti de Comscore Campaign Ratings (CCR) pour évaluer l'efficacité des investissements médias en toute confiance via la télévision, la CTV, les ordinateurs de bureau et les téléphones portables.



Les améliorations apportées à la plateforme CTV de PubMatic pour les éditeurs font suite au récent lancement d'Activate. La nouvelle solution d'optimisation des chemins d'approvisionnement de bout en bout apporte la puissance de la programmatique pour automatiser le processus d'E/S directes. Alors que la société continue de développer les activités d'Activate, les éditeurs de CTV haut de gamme peuvent exploiter de nouvelles sources de demande supplémentaire.

« Notre innovation incessante et nos partenariats de demande exclusifs font de PubMatic le partenaire de monétisation privilégié des éditeurs de CTV haut de gamme », a commenté Nicole Scaglione, vice-présidente des services CTV et OTT chez PubMatic. « Nous avons noté un vif intérêt pour nos solutions pour les éditeurs et les annonceurs et pour de nouveaux produits comme notre produit SPO Activate récemment lancé. Nos clients sont des parties prenantes clés de notre feuille de route en matière d'innovation, ce qui nous a placés dans une position privilégiée pour conquérir ensemble l'avenir programmatique. »

À propos de PubMatic :

PubMaticPubMatic (Nasdaq : PUBM) est une société technologique indépendante qui maximise la valeur client en fournissant la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique de demain. La plateforme côté vente de PubMatic permet aux plus grands créateurs de contenu numérique au monde sur l'Internet ouvert de contrôler l'accès à leur inventaire et d'augmenter la monétisation en donnant la possibilité aux spécialistes du marketing de stimuler le retour sur investissement et d'atteindre des publics adressables à travers divers appareils et formats publicitaires. Depuis 2006, notre approche axée sur l'infrastructure donne lieu à un traitement et une utilisation efficaces des données en temps réel. En proposant une innovation programmatique flexible et évolutive, nous améliorons les résultats pour nos clients tout en soutenant une chaîne d'approvisionnement publicitaire numérique dynamique et transparente.

