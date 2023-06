Clôture du Défi YMCA au bénéfice de la Fondation des YMCA du Québec 155 000 $ amassés pour soutenir 900 jeunes issus de milieux défavorisés!

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 15 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Effectuant un retour en présentiel depuis 2019, l’édition du Défi YMCA a fracassé son objectif initial de 100 000 $ et a atteint une somme amassée record de 155 000 $ en soutien aux jeunes issus des milieux défavorisés soutenus par Les YMCA du Québec et sa Fondation.



Cette course inclusive et festive, à l’image des YMCA du Québec, a pour objectif de faire la promotion des saines habitudes de vie auprès des différentes clientèles desservies par l’organisme communautaire et d’amasser des fonds pour soutenir l’accessibilité aux installations sportives, aux cours de natation et aux camps de jour du Y pour les enfants et familles en milieux défavorisés.

Présent à Montréal (6 mai 2023) et à Québec (3 juin 2023), dans le quartier Saint-Roch pour une toute première fois, le Défi YMCA a permis de rassembler plus de 2 400 coureurs, donateurs, bénévoles et membres de la communauté d’affaires de la ville de Montréal et de Québec autour de la cause du Y. Lors de deux magnifiques journées festives et remplies d’activités sportives et ludiques, plus de 1 350 coureurs et coureuses ont foulé les différents parcours et participés à des sessions de Zumba, yoga, Cardio vélo et Boot camp, pour le grand bonheur des grands et des petits participants!

L’aide financière permet d’étendre l’impact du Y dans nos communautés!

Annuellement, près de 500 000 $ sont remis en aide financière par Les YMCA du Québec aux jeunes et aux familles du Grand Montréal et de Québec. Ce soutien permet ainsi à plus de 2 500 personnes de bénéficier de la programmation sportive et aquatique du Y, ainsi que des camps de jour pour la saison estivale.

« Les demandes d’aide financière augmentent chaque année et notre organisme souhaite de tout cœur pouvoir offrir à ces jeunes et ces familles la possibilité de s’épanouir en nos murs. En participant au Défi YMCA, vous contribuez concrètement au bien-être de ces gens en nous donnant la possibilité de leur offrir ce soutien financier. Je tiens à remercier tous nos employés, donateurs, bénévoles et partenaires corporatifs pour ce soutien inouï! Merci de croire en notre impact et notre expertise communautaire. » précise Stéphane Vaillancourt, Président – directeur général, Les YMCA du Québec.

Un soutien inouï grâce à un évènement mobilisateur

Le Défi YMCA a pu se déployer grâce à la mobilisation d’un comité organisateur engagé. Son président, David Latour, premier vice-président et chef de la gestion des risques à la CDPQ, a su mobiliser les bénévoles et les organisations autour de la cause de la Fondation des YMCA comme jamais auparavant!

« Nous sommes fiers d’avoir organisé un évènement exceptionnel en collaboration avec nos partenaires et grâce au travail de nos bénévoles. Nous avons été témoins d’un élan de solidarité sans précédent qui permettra aux enfants ainsi qu’aux familles en situation de vulnérabilité d’accéder aux programmes et aux installations des YMCA via un appui financier ou un accompagnement adapté à leurs besoins. »

Grâce au soutien financier de nos partenaires principaux, tel que IGA, GM Développement, Benjo, Cogeco, Otéra Capital, Sagen, Banque Nationale, Laser Game Evolution et nos équipes corporatives telles que Co-operators, Kanatrac, Kubota, KPMG, Gowling WLG, Mallette, Raymond James et Sécurité Code Blanc nous avons surpassé notre objectif! Nous sommes grandement reconnaissants de votre engagement incroyable envers votre communauté.

Visionner la vidéo de l’édition de Montréal : Vidéo du défi YMCA Montréal - 6 mai 2023

Visionner les albums photos : Album Édition Montréal et l’album Édition Québec

Membres du comité organisateur Défi YMCA 2023

Président | David Latour, premier vice-président et chef de la gestion des risques|CDPQ

Membres du comité|

Jean-Philippe Bonneau, Président | Ambico

Fabien Caillette, Directeur financement et FP&A|Fonds de Solidarité FTQ

Magalie Corfias, Cheffe du Bloc opératoire et USPA |CIUSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal

Charles Côté-Lépine, Directeur, Affaires juridiques | Ivanhoé Cambridge

Eric Delaplace, Directeur adjoint – Initiatives communautaires du Centre YMCA Pointe-Saint-Charles | Les YMCA du Québec

Marie-Chantal Dréau, CPA, IFA, MBA, CFE, CFF, Associée | PriceWaterhouse Coopers

Cyclia Lai, Conseillère en stratégies des affaires, développement des communautés culturelles et des nouveaux arrivants | Desjardins

Anaïs Mercet | Design UX/UI – Web - Graphic

À propos du Défi YMCA

Le Défi YMCA est un évènement festif et inclusif organisé à Montréal et à Québec par la Fondation des YMCA du Québec. L’évènement fait la promotion de la santé physique, de la santé mentale et du soutien à la collectivité, et vise à amasser des fonds pour soutenir nos programmes d’aide financière, de compagnons et de littératie physique offerts aux YMCA du Québec. defiymca.org

À propos des YMCA du Québec et de la Fondation du YMCA

Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance unique qui existe depuis plus de 170 ans et qui a pour mission d’inspirer et d’engager chaque personne à se réaliser et à contribuer à sa collectivité. Premier YMCA d’Amérique du Nord, les YMCA du Québec œuvrent au Québec depuis 1851 et leur impact s’étend partout dans la province.

Depuis 1984, grâce à la générosité de ses bénévoles, des donateurs et donatrices, la Fondation des YMCA du Québec appuie la mission du YMCA et assure sa pérennité en faisant connaître l’impact de son action communautaire et en recueillant des fonds pour la soutenir.

En appuyant La Fondation des YMCA du Québec, vous permettez à des milliers de personnes aux horizons et aux origines variés de croître, d’apprendre et de s’épanouir. ymcaquebec.org

