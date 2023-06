Visita tu tienda local de Verizon y conoce a tus leyendas favoritas del fútbol mexicano

Verizon se une a Alianza de Futbol para llevar las mejores experiencias de fútbol a los clientes hispanos

/EIN News/ -- NUEVA YORK, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon anunció una nueva asociación con Alianza de Futbol que traerá la Verizon Copa Alianza 2023 , el torneo de adultos hispanos más grande y prestigioso en los EE. UU., y que brindará a los clientes de Verizon la oportunidad de conocer a algunos de sus iconos favoritos del fútbol. Alianza de Futbol, es ​​parte de la plataforma impulsada por la misión de For Soccer y comprometida con el avance del fútbol dentro y fuera del campo, es la principal organización nacional dedicada al apoyo y desarrollo del fútbol amateur hispano en Estados Unidos.



Clientes en Dallas, Houston, Chicago, Nueva York y Los Ángeles: no pierdan la oportunidad de conocer a sus leyendas favoritas del fútbol mexicano en su tienda local de Verizon.

Los clientes de Verizon tendrán la oportunidad de conocer a algunos de los íconos del fútbol más populares de México, incluidos los exjugadores de la selección nacional: Oribe Peralta, Jared Borgetti, Omar Bravo y Pavel Pardo.

Ciudad Fecha Tienda Hora Jugador Dallas 17 de junio 2420 N Belt Line Rd, Suite 150, Irving, TX - 75062 2:30 - 4:30pm Oribe Peralta Houston 8 de julio 9431 Katy Fwy, Houston, TX - 77024 2:30 - 4:30pm Oribe Peralta Chicago 22 de julio 3312 S Cicero Ave, Cicero, IL - 60804 2:30 - 4:30pm Jared Borgetti Nueva York 5 de agosto 31-25 Steinway St, Astoria, NY - 11103 2:30 - 4:30pm Omar Bravo Los Angeles 19 de agosto 16771 Valley Blvd, Ste D, Fontana, CA 92335 2:30 - 4:30pm Pavel Pardo

Nota: agenda sujeta a cambios

Los clientes pueden obtener un regalo con compra cuando visiten su tienda local durante las apariciones de las leyendas del fútbol, regalo con compra disponible ​​hasta agotar existencias.

myPlan está hecho para los fanáticos del fútbol

Con myPlan obtienes exactamente lo que quieres y solo pagas por lo que necesitas. Personaliza tu plan de telefonía móvil con myPlan eligiendo tu opción de red Ilimitada, tu contenido y servicios de streaming favoritos a un excelente precio. De hecho, myPlan está hecho para los fanáticos del fútbol: si te encanta una biblioteca de contenido repleta de películas, programas y deportes increíbles, te encantará lo que puedes obtener con el beneficio Disney Bundle. Obtendrás: Disney+, ESPN+ y Hulu¹ con acceso a LaLiga, LigaMX y otras 14 ligas de fútbol en vivo. También puedes elegir el beneficio de membresía de Walmart+ que incluye Paramount+ y ver la UEFA, CONCACAF y otras cinco ligas de fútbol en vivo.

Además, todos los planes Unlimited incluyen llamadas ilimitadas a México. Y puedes llevarte tus asignaciones de llamadas, mensajes de texto y datos nacionales a México sin cargo adicional. Para obtener más información sobre myPlan, visita verizon.com . Cada beneficio individual ofrece ahorros que oscilan entre $3 y $35 en valor.

Haz streaming de tus partidos favoritos con Verizon 5G Home Internet: desde solo $25/mes²

Transforma tu sala de estar en la mejor experiencia para fanáticos del fútbol con Verizon Home Internet. Los planes comienzan en sólo $25 por mes con AutoPay y un plan móvil 5G seleccionado. Y con nuestra garantía de precio, no tienes que preocuparte por aumentos de precios inesperados. El precio está garantizado por dos o tres años, dependiendo de tu plan. Verizon Home Internet es confiable y brinda velocidades lo suficientemente rápidas para alimentar todos los dispositivos conectados en tu hogar: televisores inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, teléfonos, consolas de juegos y más. No hay contratos anuales ni tarifas ocultas. Para obtener más información sobre Verizon Home Internet visita: www.verizon.com/home.

1.Las ofertas de entretenimiento de terceros requieren una línea suscrita a Unlimited Welcome o Unlimited Plus. Debe tener 18 años o más. Cancele en cualquier momento. Una oferta por línea elegible de Verizon. Se aplican términos adicionales. Disney Bundle incluye Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) y ESPN+ (con anuncios). Suscriptores EXISTENTES DE DISNEY+, HULU O ESPN+: la oferta no reemplazará automáticamente las suscripciones existentes. Es posible que sea necesario administrar las suscripciones para evitar suscripciones múltiples y los cargos correspondientes. Se aplican términos. +play Crédito mensual Debe ser propietario/administrador de la cuenta para comprar. El crédito debe usarse dentro de los 30 días.

2 5G Home Internet: ahorra $25/mes con el plan 5G Home o ahorra $35/mes con el plan 5G Home Plus con plan móvil ilimitado que incluye 5G Ultra Wideband. Se requiere pago automático y facturación electrónica. La disponibilidad varía. Sujeto a aprobación de crédito. Precio garantizado: 2 años para 5G Home, 3 años para 5G Home Plus, para nuevos hogares de Verizon Home Internet ("VHI") que no se hayan suscrito a un servicio VHI en los últimos 90 días. Se aplica sólo a la tarifa base mensual vigente en ese momento, sin incluir ningún otro cargo por instalación y equipo adicional, descuentos o promociones, incluido el Programa de conectividad asequible (ACP) de la FCC y el Programa Verizon Forward.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se formó el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología y servicios de comunicaciones. Con sede en la ciudad de Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de $136.8 mil millones en 2022. La compañía ofrece servicios y soluciones de datos, video y voz en sus redes y plataformas galardonadas, satisfaciendo la demanda de movilidad de los clientes. Conectividad de red confiable, seguridad y control.

