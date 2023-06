Augmentez la productivité et les bénéfices de votre flotte grâce à TrackIt Advantage de Command Alkon

Le suivi des véhicules, les boucles de statut et la messagerie permettent de récupérer le temps perdu sur le terrain, pour une flotte plus efficace et une meilleure rentabilité

/EIN News/ -- Birmingham, ALABAMA (États-Unis), 15 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon, l’un des principaux fournisseurs de logiciels et de solutions associant technologie et individus pour le BTP, propose TrackIt Advantage, une solution flexible spécifique au secteur permettant de suivre la flotte et de répondre aux besoins spécifiques des mélanges prêts à l'emploi, des agrégats, de l’asphalte et du ciment.



Il existe une demande élevée dans le secteur du BTP, mais le recrutement de personnel de transport qualifié représente un défi de taille. Les entreprises doivent déployer des efforts importants pour prendre en charge le volume de commandes reçu quotidiennement et finaliser les projets.

TrackIt Advantage informe l'équipe du planning sur les temps d'attente à l'usine et sur le site, tout en calculant automatiquement la durée du cycle pour chaque livraison à l'aide des alarmes de périmètres et des zones actives. La création de rapports sur la conformité aux heures de service augmente la productivité des conducteurs et réduit, voire élimine, les tâches administratives et les délais de traitement superflus, afin que les entreprises puissent tirer pleinement parti des services des conducteurs ainsi que du personnel des opérations et administratif.

« Grâce aux informations fournies par TrackIt, nous sommes en mesure de réduire les coûts de dysfonctionnement et de planifier plus efficacement nos processus logistiques », declare Edwin Grootoonk, responsable TIC chez Betoncentrale Twenthe BV.

Une fois le bon créé et affecté à un camion, le conducteur peut consulter les informations sur un appareil mobile et est informé qu'un chargement doit être livré. TrackIt Advantage propose une solution en ligne pour les agents du planning et les responsables logistique, ainsi qu'une application Android pour les conducteurs.

« Pour définir TrackIt, les mots qui me viennent à l'esprit sont visibilité, responsabilité et rationalisation », déclare Ryan Saunders, responsable des opérations chez M&R Ready Mix. « Nous pouvons cartographier l'emplacement de nos camions en temps réel à tout moment, surveiller les performances de nos véhicules et de nos conducteurs, et bénéficier d'un suivi optimisé des heures de conduite, ce qui s'avère extrêmement utile pour la remuneration de nos conducteurs. »

TrackIt Advantage est disponible en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans la région EMEA. Pour plus d'informations, cliquez ici.

À PROPOS DE COMMAND ALKON

Command Alkon est l’un des principaux fournisseurs de logiciels et de solutions associant technologie et individus pour le BTP. La suite de solutions orientées clients de Command Alkon vous permet de prendre le contrôle de la production et des opérations complexes et distribuées, tout en donnant aux équipes les moyens d'avoir un impact réel sur nos résultats. Command Alkon, dont le siège social se trouve à Birmingham, en Alabama (États-Unis), possède des bureaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://France.commandalkon.com.

Pour plus d'informations, contactez:

Karli Langner

Command Alkon

(205) 879-3282 x 3968

klangner@commandalkon.com