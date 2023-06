Les syndicats du Canada : La Loi canadienne sur les emplois durables est une occasion sans précédent de collaboration

/EIN News/ -- Bruske : Les travailleurs, les syndicats, l’industrie et les gouvernements doivent travailler ensemble sur le changement climatique

OTTAWA, 15 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada se réjouissent que la Loi canadienne sur les emplois durables annoncée aujourd’hui par le gouvernement fédéral ait placé l’accent sur les travailleurs et l’inclusion des principales priorités syndicales. Cette loi, qui a vu le jour à la suite de l’entente de soutien et de confiance entre les néo-démocrates et les libéraux, offre une occasion sans précédent de favoriser la collaboration entre les travailleurs, leurs syndicats, l’industrie et les gouvernements afin de renforcer notre économie dans la lutte contre le changement climatique.

En raison des effets croissants du changement climatique, comme les feux de forêt dévastateurs et les tempêtes d’une violence extrême, les Canadiens constatent directement la nécessité de mesures urgentes. « La Loi sur les emplois durables représente une étape importante dans la reconnaissance de l’importance de bons emplois dans le cadre de la lutte contre le changement climatique », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « En donnant la priorité aux travailleurs et travailleuses et en y incorporant bon nombre de nos grandes préoccupations, cette loi donne l’occasion d’établir un modèle de collaboration qui met les travailleurs, leurs syndicats, l’industrie et les gouvernements sur la même voie vers une économie durable et vigoureuse. »

Les syndicats du Canada appellent à des efforts collectifs pour réaliser nos ambitions climatiques tout en protégeant et créant de bons emplois syndiqués dans une économie à faible émission de carbone, avec des voies vers ces emplois pour les femmes, les travailleuses et travailleurs autochtones, racialisés et d’autres groupes à la recherche d’équité.

Le Conseil des partenariats sur les emplois durables jouera un rôle clé dans l’élaboration des politiques et des décisions; les travailleurs et travailleuses doivent être suffisamment représentés à la table. Nous préconiserons leur inclusion concrète et leur représentation égale.

« Pour bâtir une économie durable, les travailleurs doivent avoir leur mot à dire dans le processus décisionnel. Leur avenir, ainsi que celui de leurs familles et de leurs communautés, devrait être au cœur des plans du Canada », indique madame Bruske. « Les voix et le militantisme des travailleuses et travailleurs ont contribué à pousser le gouvernement à agir sur le climat et, sans collaboration et engagement soutenus, le Canada n’atteindra pas ses objectifs climatiques. »

Les syndicats du Canada continueront de pousser le Canada à respecter ses engagements internationaux en faveur d’une transition juste, en investissant dans des soutiens à ceux dont le travail est touché par le changement climatique. Nous ferons pression pour obtenir des investissements visant à créer de nouveaux emplois, des initiatives de formation exhaustives, du perfectionnement et de la réorientation, de la reconnaissance des compétences, de l’assurance-emploi (AE), du soutien en santé mentale, du soutien familial, des prestations de raccordement, de l’aide à la réinstallation et d’autres mesures essentielles. Les syndicats du Canada appellent également à des engagements clairs et sans ambiguïté à l’égard du rôle central d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) dans la prestation de programmes destinés aux travailleuses et travailleurs.

Madame Bruske ajoute que « la Loi sur les emplois durables marque un tournant décisif dans notre lutte contre le changement climatique et la protection des intérêts des travailleurs. Les syndicats du Canada se sont engagés à travailler aux côtés de tous les intervenants pour assurer une mise en œuvre efficace pour un avenir durable et équitable pour tous. »

