Mapping the Micro Mobility Market : From Startups to Established Players | Research By Emergen Research

Increasing traffic congestion, rising air pollution levels, and longer urban commutes are some key factors driving growth of the global micro mobility market

Market Size โ€“ USD 65.58 Billion in 2019, Market Growth โ€“ at a CAGR of 18.8%, Market Trends โ€“ Increasing adoption of advanced telematics technologies” — Emergen Research

VANCOUER, BC, CANADA, June 15, 2023/EINPresswire.com/ -- The latest market research report on the Global "Micro Mobility Market " is segmented by Regions, Country, Company and other Segments. The global Micro Mobility Market is dominated by key Players, such as [๐๐ข๐ซ๐ ๐‘๐ข๐๐ž๐ฌ, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐‹๐ข๐ฆ๐ž ๐’๐œ๐จ๐จ๐ญ๐ž๐ซ, ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ ๐‹๐ญ๐.๐ฌ, ๐Ž๐Ÿ๐จ ๐ˆ๐ง๐œ., ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ค๐ž, ๐Œ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐š๐ญ๐ž ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ˆ๐ง๐œ. (๐‹๐ฒ๐Ÿ๐ญ), ๐๐ซ๐ข๐๐ž ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ฌยฎ ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐†๐จ๐ฅ๐๐ž๐ง ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ž๐ฌ, ๐”๐›๐ž๐ซ, ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐ฏ๐š๐œ๐š๐ซ๐ž ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง.] These players have adopted various strategies to increase their market penetration and strengthen their position in the industry. Stake holders and other participants in the global Micro Mobility Market will be able to gain the upper hand by using the report as a powerful resource for their business needs.

๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐ˆ๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ:

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the micro mobility market. As countries implemented lockdowns and travel restrictions, the demand for shared micro mobility services such as scooters, bikes, and electric vehicles plummeted. This sudden drop in demand resulted in major disruptions for micro mobility operators worldwide.

๐๐ฎ๐ฆ๐›๐ž๐ซ ๐จ๐Ÿ ๐๐š๐ ๐ž๐ฌ: ๐Ÿ๐Ÿ“๐ŸŽ

๐–๐ก๐š๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก?

The global micro mobility market is expected to reach a market size of USD 290.39 Billion in 2028 and register a double-digit CAGR over the forecast period, according to latest analysis by Emergen Research. Robust revenue growth of the market can be attributed to rapidly increasing range of transportation services and vehicles, including e-bikes, dockless and docked shared bicycles, electric scooters, and electric skateboards. Rising need to reduce traffic congestion in urban areas and reduce reliance on private vehicles and encourage use of public transport is also driving a shift towards micro mobility solutions. Urban consumers are increasingly adopting micro mobility solutions due to enhancement in connectivity, mobile payments, quick battery charging, convenience of these solutions, and growing smartphone penetration in urban and rural areas. Rising investments by companies offering micro mobility solutions is also resulting in development of more cost-effective and advanced vehicles in the micro mobility solutions market.

๐‚๐ฅ๐ข๐ž๐ง๐ญ ๐ ๐จ๐œ๐ฎ๐ฌ

๐Ÿ. ๐ƒ๐จ๐ž๐ฌ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ซ๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ข๐๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ข๐ฆ๐ฉ๐š๐œ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐‚๐Ž๐•๐ˆ๐ƒ-๐Ÿ๐Ÿ— ๐š๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š-๐”๐ค๐ซ๐š๐ข๐ง๐ž ๐ฐ๐š๐ซ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ?

Yes. As the COVID-19 and the Russia-Ukraine war are profoundly affecting the global supply chain relationship and raw material price system, we have definitely taken them into consideration throughout the research, and in Chapters, we elaborate at full length on the impact of the pandemic and the war on the Micro Mobility

This research report is the result of an extensive primary and secondary research effort into the Micro Mobility Market . It provides a thorough overview of the market's current and future objectives, along with a competitive analysis of the industry, broken down by application, type and regional trends. It also provides a dashboard overview of the past and present performance of leading companies. A variety of methodologies and analyses are used in the research to ensure accurate and comprehensive information about the Micro Mobility Market .

๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ?

๐„๐ง๐ฏ๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐œ๐จ๐ง๐œ๐ž๐ซ๐ง๐ฌ:The rising awareness of climate change and the need to reduce carbon emissions have fueled the demand for eco-friendly transportation alternatives. Micro mobility, with its emphasis on electric-powered vehicles, offers a greener option compared to traditional modes of transportation.

๐‹๐š๐ฌ๐ญ-๐ฆ๐ข๐ฅ๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ฒ: Micro mobility plays a crucial role in addressing the "last-mile" problem, where commuters struggle to find transportation options for short distances between their homes or workplaces and public transportation hubs. Electric scooters and bikes provide a convenient and efficient means of covering these short distances.

๐“๐ก๐ž ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐ฎ๐›-๐ฌ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ž๐ ๐›๐ž๐ฅ๐จ๐ฐ:

๐„๐ฆ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐ก๐š๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฆ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐ฆ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ญ๐ฒ๐ฉ๐ž, ๐ญ๐ซ๐š๐ฏ๐ž๐ฅ ๐ซ๐š๐ง๐ ๐ž, ๐ฐ๐ž๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐œ๐š๐ฉ๐š๐œ๐ข๐ญ๐ฒ, ๐š๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:

๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿโ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–)

Residential

Commercial

๐“๐ฒ๐ฉ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿโ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–)

2-wheeler

3-wheeler

Others

๐“๐ซ๐š๐ฏ๐ž๐ฅ ๐‘๐š๐ง๐ ๐ž ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿโ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–)

Up To 20 Km

20-40 Km

More than 40 Km

๐–๐ž๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐‚๐š๐ฉ๐š๐œ๐ข๐ญ๐ฒ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค (๐‘๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐”๐’๐ƒ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง; ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿโ€“๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ–)

Up to 100 Kg

100-250 Kg

More than 250 Kg

๐’๐ก๐จ๐ซ๐ญ ๐ƒ๐ž๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ :

The micro mobility market refers to the growing industry of small-scale, sustainable transportation solutions designed for short-distance travel within urban areas. It encompasses a range of vehicles such as electric scooters, bicycles, and small electric vehicles. Micro mobility aims to provide convenient, cost-effective, and environmentally friendly alternatives to traditional modes of transportation, especially for short trips or last-mile connectivity. This market has gained traction due to factors such as urbanization, environmental concerns, the need for efficient transportation options, and advancements in technology. It offers individuals flexible and accessible transportation choices while reducing congestion and carbon emissions in cities. With the rise of smartphone apps and shared mobility platforms, users can easily locate and rent micro mobility vehicles, making them an increasingly popular option for urban commuters.

๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ: ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Œ๐ข๐œ๐ซ๐จ ๐Œ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ

Key players in the Micro Mobility include Bird Rides, Inc., Lime Scooter, Micro Mobility Systems Ltd.s, Ofo Inc., Mobike, Motivate International Inc. (Lyft), Pride Mobility Productsยฎ Corporation, Golden Technologies, Uber, and Invacare Corporation.

๐†๐ž๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฉ๐ก๐ข๐œ๐š๐ฅ๐ฅ๐ฒ, ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐š๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐œ๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฆ๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ซ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ฎ๐ž, ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž ๐š๐ง๐ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ซ๐š๐ญ๐ž, ๐ก๐ข๐ฌ๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐๐š๐ญ๐š ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ (๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ—-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ) ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐Ÿ๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ซ๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐œ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ž๐ ๐ข๐ง ๐‚๐ก๐š๐ฉ๐ญ๐ž๐ซ๐ฌ:

North America (United States, Canada and Mexico)

Europe (Germany, UK, France, Italy, Russia and Turkey etc.)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and Vietnam)

South America (Brazil, Argentina, Columbia etc.)

Middle East and Africa (Saudi Arabia, UAE, Egypt, Nigeria and South Africa)

