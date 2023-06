El Abandono de Pacientes en el Estudio de Coloplast Altis FDA 522 es Preocupante

Dr. Greg Vigna

El estudio Coloplast Altis 522 estuvo plagado por el abandono a los 6 meses.

El estudio mostró que el dolor a los 3 días de la implantación fue significativo, pero lo que les ocurrió a estas mujeres es difícil de interpretar debido al índice de abandono.” — Greg Vigna, MD, JD

SANTA BARBARA, CA, UNITED STATES, June 16, 2023/EINPresswire.com/ -- “El estudio de Coloplast Altis 522 estuvo plagado por el abandono a los 6 meses. Un once por ciento de abandono a los 6 meses es preocupante, y hace que la interpretación de los resultados sea difícil, a lo sumo”… Dr. Greg Vigna, abogado especializado en daños farmacéuticos a nivel nacional.

La Dra. Roberta Blandon, de la Clínica Mayo, escribió en el artículo ‘Compliations from vaginally placed mesh in pelvic reconstructive surgery’ (Compilaciones de la malla colocada por vía vaginal en la cirugía pélvica reconstructiva), publicado por la Revista de Uroginecología en 2009: “Uno de nuestros hallazgos más importantes es que solo el 14% de las pacientes fueron referidas por el cirujano original… y la posibilidad de no informar lo suficiente el índice y el alcance de estas complicaciones.”.

El Dr. Greg Vigna, MD, JD, abogado especializado en lesiones farmacéuticas a nivel nacional, declaró: “El artículo de 2022 de la revista The New England Journal of Medicine (NEJM), Single-Incision Mini-Slings for Stress Urinary Incontinence in Women (Cabestrillos de una sola incisión para la incontinencia urinaria por esfuerzo en mujeres) debería hacer sonar la alarma, ya que los mini cabestrillos experimentaron un aumento de 2.5 veces el riesgo de dolor durante las relaciones sexuales comparados con los cabestrillos mediouretrales de largo total. Un 14.1% del grupo de mujeres que se sometieron a una implantación de mini cabestrillo experimentó dolor inguinal a los 3 años de su implantación.”.

El Dr. Greg Vigna añadió: “En un estudio reciente que incluyó el cabestrillo Altis, hubo un índice de abandono del 13 por ciento a los seis meses; 168 mujeres fueron implantadas con el Altis para incontinencia urinaria por esfuerzo, y 146 mujeres regresaron a su seguimiento de 6 meses. El estudio indicó que el seis por ciento del grupo informó tener ‘dolor pélvico/urogenital’ (inguinal).”.

El Dr. Vigna concluyó diciendo: “Representamos a las mujeres que se quejaron de dolor causado por el cabestrillo Altis cuando quiera que ocurra. Estas son lesiones graves.”.

Los SÍNTOMAS DE ALERTA ROJA de lesión neurológica o los síndromes de dolor miofascial causados por los cabestrillos TVT-O de Ethicon y TVT-Abbrevo, Altis de Coloplast y Obtryx, Lynx y Advantage Fit de Boston Scientific son, entre otros:

1) Dolor inguinal

2) Dolor de cadera

3) No poder usar pantalones ajustados

4) Dolor o adormecimiento del clítoris

5) Dolor intenso que hace que la penetración vaginal sea imposible

6) Dolor de cóccix

7) Dolor anorrectal

8) Dolor de vejiga

9) Dolor al sentarse

Para conocer más sobre las bases anatómicas para las complicaciones de la TOT, entre ellas la neuralgia del obturador y del pudendo y sus tratamientos, pulse aquí: https://vignalawgroup.com/ebooks/pelvic-mesh-pain/#page=59

Lea nuestro LIBRO GRATIS sobre el dolor causado por la malla vaginal.

Para ver artículos, recursos en vídeo e información, viste el Portal Educativo de la Neuralgia del Pudendo o este enlace.

Pulse en este enlace para ver información sobre las complicaciones relacionadas con el cabestrillo: https://tvm.lifecare123.com/slingebook.html

El Dr. Vigna es un abogado de California especializado en lesiones catastróficas y las lesiones neurológicas causadas por los cabestrillos mediouretrales, como la neuralgia ilioinguinal, del obturador y del pudendo, y el síndrome de dolor regional complejo. Ben Martin es un abogado de Dallas, Texas, especializado en daños farmacéuticos a nivel nacional. Estos abogados representan a mujeres en tribunales de todo el país.

