全球頂級投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Fulcrum Therapeutics, Inc. 投資者在對 FULC 提出證券集體訴訟的重要截止日期 6 月 27 日前尋求法律意見

/EIN News/ -- 紐約, June 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2022 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 8 日（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Fulcrum Therapeutics Inc. (NASDAQ: FULC) 證券之人士注意，首席原告的重要截止日期為 2023 年 6 月 27 日。



影響：若您在集體訴訟期間購買了 Fulcrum 證券，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定，而毋須支付任何自付費用或成本。

下一步：如欲加入 Fulcrum 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=15766 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。集體訴訟經已提出。若您希望擔任原告代表，請務必於 2023 年 6 月 27 日前向法院提出申請。原告代表是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類法律事務所實際上並不處理證券集體訴訟業務，而僅充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的法律事務所合作。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告作出了虛假和/或誤導性陳述及/或未披露如下事項：(1) 為支援 FTX-6058（一種潛在治療鐮狀細胞病的前瞻性藥物）而提交的臨床前資料指出對潛在血液惡性腫瘤的安全性問題；(2) 上述安全性問題增加了美國食品藥品監督管理局（「FDA」）暫停 FTX-6058 臨床前研究的可能性；(3) 因此，Fulcrum 誇大了 FTX 6058 的臨床及/或商業前景；(4) 因此，被告的公開陳述在所有相關時間均存在重大虛假和誤導性。控方稱，當市場得悉真實詳情後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Fulcrum 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=15766 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解關於集體訴訟的資訊。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以作為集體訴訟缺席成員，且目前不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告無關。

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