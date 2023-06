Plus Compagnie lance +DAO sur Polygon, une première dans l’industrie

Animée par sa mission de propulser la créativité soutenue par la technologie, Plus Compagnie donne à ses employé(e)s les commandes de son plus récent projet novateur : +DAO

/EIN News/ -- QUÉBEC, 14 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marquant une nouvelle étape audacieuse dans sa mission d’encourager la créativité par la technologie, Plus Compagnie lance +DAO, une organisation autonome décentralisée interne (OAD) pour les 3 000 talents de son réseau. Une première dans l’industrie, +DAO propose une nouvelle approche de l’innovation permettant aux talents qui détiennent un jeton de s’unir pour former une communauté, voter sur des projets qu’ils veulent eux-mêmes lancer et financer ceux-ci à l’aide d’un fonds sur une chaîne de blocs dont ils ont le plein contrôle. Plus Compagnie a basé son organisation autonome décentralisée sur Polygon, la plus grande sous-chaîne d’Ethereum et une plateforme de chaîne de blocs de premier plan pour développer et mettre à l’échelle des projets décentralisés.



Tout comme le programme de jetons non fongiques (JNF) PlusConnect, lancé en 2022 et lauréat d’un prix Webby Award , +DAO est accessible à l’ensemble des employé(e)s du réseau international Plus Compagnie. Les talents sont invités à s’y joindre, à présenter leurs idées et à voter pour celles qu’ils souhaitent voir se réaliser. Les membres qui fonderont l’OAD en établiront les règles initiales. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une entité autogérée, les règles peuvent être modifiées selon le vote des membres sur la plateforme oSnap de Snapshot Labs, qui facilite le vote hors chaîne pour les propositions de gouvernance.

« Cette initiative est une étape importante pour comprendre l’économie créative de demain ainsi que l’évolution de ses cultures et de ses technologies, qui demandera de nouvelles formes d’organisation et une refonte de la façon dont le travail est financé et récompensé », fait valoir Akanksha Goel, vice-présidente et leader régionale, Moyen-Orient et Inde, de We Are Social, Plus Compagnie. « Il est essentiel de comprendre ces changements au plus tôt pour mieux nous outiller et outiller nos marques, et ainsi nous adapter à l’avenir. +DAO peut nous aider à faire cela exactement. »

Polygon, qui alimente l’expérience de +DAO, présente l’avantage de frais peu élevés, de vitesses de transaction accélérées ainsi que du système de preuve d’enjeu (Proof of Stake), un mécanisme de consensus écoénergétique. La plateforme s’est imposée comme une plaque tournante pour certains des plus importants projets sur le web 3.0 en raison des capacités techniques du réseau, de son écosystème florissant et de l’engagement de l’équipe envers la durabilité.

Par le biais d’oSnap, une création commune d’UMA et de Snapshot, +DAO a mis en œuvre le vote hors chaîne pour permettre aux personnes détentrices d’un JNF PlusConnect de voter des propositions de gouvernance. Grâce à cet outil, l’OAD pourra voir les propositions sur la chaîne jusqu’à leur exécution sans avoir à consulter une équipe centrale.

« +DAO incarne l’esprit entrepreneurial de Plus Compagnie et sa croyance en la force d’être partenaires de vos aspirations. En donnant le contrôle créatif de l’OAD à nos talents les plus motivés à l’échelle mondiale, nous leur offrons la confiance, le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour nourrir leur esprit d’indépendance et développer une culture créative Ainsi, chaque personne peut devenir partenaire de ses aspirations », explique Brett Marchand, président et chef de la direction de Plus Compagnie. « Cette initiative transforme le modèle traditionnel de réseau d’agences en créant un environnement qui favorise les idées novatrices et audacieuses. »

Les premiers projets devraient être soumis vers la mi-juin, tandis que le vote débutera à la fin de ce même mois.

Pour en savoir plus au sujet de Plus Compagnie et des autres agences du réseau, visitez PlusCompany.com ou suivez-nous sur Twitter (@PlusCompany_ ) ou sur LinkedIn ( Plus Company ).

À propos de Plus Compagnie

Fondée en 2021, Plus Compagnie est un réseau entrepreneurial d’agences de création tournées vers l’avenir, chacune apportant sa propre expertise et bénéficiant des capacités collectives du réseau. Ce partenariat unique, fondé sur la conviction que tout est possible, tire parti de la motivation sans borne de ses 24 agences pour produire une magie créative alimentée par une compréhension innée de la culture, de la technologie et des données. Parmi ses agences figurent We Are Social et ses partenaires Socialize, Hello, Kobe et Metta, fuseproject, All Inclusive Marketing (AIM), Aperture1, Camp Jefferson, Citoyen, Cossette, Cossette Média, Eleven, Impact Recherche, Jungle, K72, Level Eleven, Magic Circle Workshop, Magnet, Mekanism, Middle Child, PathIQ, Septième et The Narrative Group (TNG). Plus Compagnie compte plus de 3 000 employé(e)s réparti(e)s dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Une alliance basée sur la collaboration, et non sur la compétition. Partenaires de vos aspirations.

À propos de Polygon

Polygon Labs développe des solutions pour Ethereum en les mettant à l’échelle pour les protocoles de Polygon. Polygon Labs collabore avec d’autres développeur(-euse)s d’écosystème pour contribuer à la mise à disposition d’une infrastructure de chaîne de blocs évolutive, abordable, sécurisée et durable pour le web 3.0. Polygon Labs a d’abord développé une suite croissante de protocoles permettant aux développeur(-euse)s d’accéder facilement aux principales solutions de mise à l’échelle, telles que les solutions de deuxième couche (layer 2s ou zero-knowledge rollups), les chaînes latérales, les chaînes propres aux applications et les protocoles d’accessibilité des données. Depuis leur création, les solutions de mise à l’échelle de Polygon Labs ont été utilisées pour des dizaines de milliers d’applications décentralisées et plus de 261 millions d’adresses uniques ; et plus de 1,4 million de contrats intelligents ont été signés et un total de 2,7 milliards de transactions a été traité. Le réseau existant de Polygon héberge parmi les plus importants projets du web 3.0, tels qu’Aave, Uniswap, QiDao et OpenSea, ainsi que des entreprises connues, comme Robinhood, Stripe et Adobe. Polygon Labs est carboneutre et souhaite promouvoir l’adoption de la carbonégativité sur le web 3.0.

Vous êtes développeur(-euse) Ethereum? Alors, vous êtes déjà développeur(-euse) Polygon! Profitez des transactions rapides et sécuritaires sur Polygon pour les applications décentralisées que vous développez.

Site web | Twitter | Twitter Développeur(-euse)s | Telegram | LinkedIn | Reddit | Discord | Instagram | Facebook

À propos d’oSnap

L’outil transactionnel oSnao, diminutif de Optimistic Snapshot Execution, est une création commune d’UMA et de Snapshot. En combinant l’oracle d’UMA, le vote hors chaîne de Snapshot et les portefeuilles multisignatures de Safe, elle aide les OAD à mettre en œuvre les résultats des décisions de gouvernance dans la chaîne de manière décentralisée. Ainsi, les membres d’une OAD peuvent appliquer les résultats d’un vote Snapshot au moyen de Safe et de la vérification d’UMA. De cette façon, oSnap permet aux OAD de demeurer décentralisées, car elles n’ont plus à recourir à des équipes centrales. En phase avec la philosophie de décentralisation de l’univers de la cryptomonnaie, oSnap s’est fait rapidement connaître par la communauté du web 3.0. En effet, depuis son lancement au début de 2023, bon nombre d’OAD de premier plan telles que Across Protocol, ShapeShift et BarnBridge ont adopté la solution en s’engageant à maintenir leur structure décentralisée.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/caae8b2d-9b2d-442b-9e89-8249af2c490b

Jake Pare jake.pare@citizenrelations.com