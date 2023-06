Prvi rudarji kriptovalut z integrirano tehnologijo Plug-and-Play

/EIN News/ -- NEW YORK, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trg kriptovalut je bil nedavno priča pojavu prvih plug-and-play kripto rudarjev na svetu, ki jih je mogoče uporabljati brez kakršnega koli predznanja ali izkušenj rudarjenja. Rudarji BM1, BM2 in BM Pro podjetja Bitmanu omogočajo uporabnikom, da začnejo rudariti preprosto tako, da se povežejo z internetom prek Wi-Fi ali kabla in vnesejo podatke o bazenu ali izberejo brezplačni bazen za rudarjenje Bitmanu.



Takoj po uvedbi je trg opazil rudarje Bitmanu zaradi njihovih velikih hitrosti iskanja ključev. Nekateri znani strokovnjaki iz panoge verjamejo, da se noben drug obstoječi izdelek ne more kosati s hitrostjo iskanja ključev teh naprav za rudarjenje. Kot neposredna posledica njihovih hitrosti iskanja ključev so rudarji Bitmanu izjemno učinkoviti pri pridobivanju nagrad z obdelavo transakcij.

Vodilne hitrosti iskanja ključev na trgu

BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s

BM2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s

BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s



Druga koristna lastnost rudarjev Bitmanu je njihova zmerna poraba energije. Poraba energije BM1, BM2 in BM Pro je 50 W, 850 W in 2200 W, kar je presenetljivo glede na njihovo ogromno računalniško moč. Zaradi kombinacije teh dveh dejavnikov so rudarji Bitmanu postali najbolj donosne naprave za rudarjenje v zgodovini panoge.

Mesečni dobički brez primere

BM1: Bitcoin 1300 USD, Litecoin 1800 USD, Dash 4800 USD, Monero 3600 USD

BM2: Bitcoin 2100 USD, Litecoin 2900 USD, Dash 8500 USD, Monero 6000 USD

BM Pro: Bitcoin 6600 USD, Litecoin 9000 USD, Dash 26.000 USD, Monero 20.000 USD



»Poleg tega, da smo ustvarili najdonosnejše naprave za rudarjenje doslej, smo želeli izenačiti konkurenčne pogoje z zagotavljanjem izdelkov, preprostih za uporabo, ki jih lahko uporablja vsakdo in s katerimi lahko vsakdo spodobno zasluži,« je povedal David Letoski, direktor trženja v podjetju Bitmanu .

Če želite izvedeti več o podjetju Bitmanu, obiščite https://bitmanu.com/

O podjetju Bitmanu: Bitmanu je proizvodno podjetje, ki ga je ustvarila, ga ima v lasti in upravlja skupina vlagateljev in priznanih strokovnjakov iz kripto panoge, ki se posvečajo prinašanju prednosti najnovejših tehnoloških inovacij javnosti. Podjetje ponuja osupljivo paleto kripto rudarjev, ki zagotavljajo izjemno hitro donosnost naložbe in jih lahko nastavijo in uporabljajo vsi, ne glede na svoje izkušnje in znanje.

Alex Torum media@bitmanu.com +1 347 973 5948