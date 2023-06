Eerste apps voor cryptomining met geïntegreerde plug-and-play

/EIN News/ -- NEW YORK, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Binnen de cryptomarkt zijn onlangs voor het eerst plug-and-play-apps voor cryptomining verschenen, die kunnen worden gebruikt zonder enige voorafgaande kennis van of ervaring met mining. Met de BM1-, BM2- en BM Pro-miners van Bitmanu kunnen gebruikers via een wifi- of bekabelde verbinding eenvoudig beginnen met minen door de poolgegevens in te voeren of de gratis mining pool van Bitmanu te selecteren.



De Bitmanu-miners vielen, vanwege hun grote hashvermogen, na de lancering al snel op binnen de markt. Een aantal toonaangevende experts uit de industrie zijn van mening dat het hashvermogen van deze rigs niet door enig ander bestaand product kan worden geëvenaard. Als direct gevolg van hun hash-opbrengst zijn Bitmanu-miners superefficiënt wat betreft het genereren van beloningen door transacties te verwerken.

Vooraanstaande hashers:

BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s

M2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s

BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s

Een andere handige functie van Bitmanu-miners is het beperkte stroomverbruik. Het stroomverbruik van BM1, BM2 en BM Pro is respectievelijk 50 W, 850 W en 2200 W, wat verrassend is gezien de enorme rekenkracht. Daar de combinatie van deze twee factoren zijn Bitmanu-miners de meest winstgevende mining rigs tot nu toe in de geschiedenis van de industrie.

Ongekende maandelijkse winsten

BM1: Bitcoin USD 1300, Litecoin USD 1800, Dash USD 4800, Monero USD 3600

BM2: Bitcoin USD 2100, Litecoin USD 2900, Dash USD 8500, Monero USD 6000

BM Pro: Bitcoin USD 6600, Litecoin USD 9000, Dash USD 26.000, Monero USD 20.000

"Naast dat we natuurlijk de meest winstgevende rigs ooit wilden maken, wilden we ook het speelveld gelijkmaken door gebruiksvriendelijke producten te leveren die iedereen kan gebruiken en waar iederen in principe een behoorlijk inkomen mee kan verdienen", zegt David Letoski, CMO van Bitmanu.

Ga naar https://bitmanu.com/ voor meer informatie over Bitmanu

Over Bitmanu: Bitmanu is een productiebedrijf dat is opgericht en wordt gerund door een team beleggers en bekende experts uit de cryptobranche. Zij hebben de missie om de voordelen van de nieuwste technologische innovaties naar het grote publiek te brengen. Het bedrijf verkoopt een indrukwekkend assortiment aan cryptominers met een supersnelle Return On Investment die iedereen, ongeacht de kennis en ervaring, snel kan installeren en gebruiken.

