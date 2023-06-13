頂尖知名律師事務所 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Cutera, Inc. 投資者在 CUTR 證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

/EIN News/ -- 紐約, June 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2021 年 2 月 17 日至 2023 年 5 月 9 日（包括起止兩日）期間（下稱「集體訴訟期」）購買 Cutera, Inc. (NASDAQ: CUTR) 證券的人士，請謹記 2023 年 7 月 24 日這一重要的首席原告截止日期。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Cutera 證券，您可能有權透過勝訴收費安排獲得賠償，而無須支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Cutera 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16520 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 7 月 24 日前向法院提出申請。首席原告是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和／或誤導性陳述及／或未披露如下事項：(1) 誇大了 Cutera 收入增長的可持續性；(2) 未披露公司高級領導層與董事會間的重大衝突；(3) 未披露公司內部對財務申報控制的若干重大缺陷；以及 (4) 由於上述原因，公司普通股市值嚴重下跌，原告及其他集體訴訟成員損失慘重。控方稱，當市場了解真相後，投資者蒙受了損失。

如欲加入 Cutera 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16520 或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，以了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在此之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為首席原告無關。

歡迎透過以下方式獲知我們的最新動態：LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter：https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook：https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

律師廣告。先前的結果並不保證能獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016（美國）

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

lrosen@rosenlegal.com

pkim@rosenlegal.com

cases@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com