Galapagos benoemt Dr. Susanne Schaffert tot niet-uitvoerend onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur

/EIN News/ -- Mechelen, België; 12 juni 2023, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag bekendgemaakt dat de Raad van Bestuur tijdens zijn vergadering op 12 juni 2023 Dr. Susanne Schaffert heeft gecoöpteerd als niet-uitvoerend onafhankelijk Bestuurder. Dr. Schaffert vervangt Dr. Rajesh Parekh die op 10 juni 2023 is afgetreden.

Na een buitengewone carrière van 27 jaar bij Novartis in verschillende wereldwijde functies, waaronder commercialisatie, market access, investor relations, business development & licensing, overnames en bedrijfsintegratie, trad Dr. Schaffert in 2022 af als President van Novartis Oncology en lid van het Executive Committee van Novartis. In die functie leidde Dr. Schaffert een wereldwijde business van $15 miljard in 80 landen, bouwde ze de interne productpijplijn op met zes nieuwe klinische programma's en meerdere wereldwijde productlanceringen, en maakte ze de eerste CAR-T therapie, Kymriah®, commercieel beschikbaar in 36 landen, waaronder de VS, Europa en Japan.

Dr. Schaffert is ook lid van de Raad van Bestuur van Incyte Corporation (NASDAQ: INCY) en Novo Holdings A/S, en lid van de Novo Advisory Group (NAG) en de Executive Education Board van St. Gallen Business School.

“Namens de Raad van Bestuur van Galapagos ben ik zeer verheugd om Susanne te verwelkomen in onze Raad van Bestuur,” zegt Dr. Paul Stoffels1 , CEO en Voorzitter van Galapagos. “Susanne brengt bijzonder veel expertise mee op het gebied van R&D, regelgeving en commercialisatie in oncologie, en meer specifiek in CAR-T therapie. Haar operationele ervaring, wereldwijde netwerk en begrip van het competitieve landschap in oncologie zullen belangrijke perspectieven en strategische input bieden aan onze Raad van Bestuur terwijl we verder werken aan transformerende geneesmiddelen voor patiënten.”

“Ik ben zeer vereerd om toe te treden tot de Raad van Bestuur van Galapagos,” zegt Dr. Susanne Schaffert. “Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de missie van het bedrijf om te pionieren voor patiënten en wetenschap en innovatie te versnellen om belangrijke onvervulde behoeften aan te pakken.”

“De Raad van Bestuur en ikzelf willen ook Dr. Rajesh Parekh oprecht bedanken voor zijn onschatbare bijdrage en inzet als voormalig Voorzitter en lid van de Raad van Bestuur gedurende zijn 19-jarig mandaat. Als medeoprichter en lid van de Raad van Bestuur van Galapagos in de begindagen had ik de gelegenheid om met Raj samen te werken, en ik heb zijn leiderschap en inzichten bij het uitbouwen van het bedrijf door de jaren heen altijd zeer gewaardeerd,” concludeerde Dr. Paul Stoffels, CEO en Voorzitter van Galapagos.

Over Galapagos

Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf met één doel: de resultaten voor patiënten veranderen door middel van levensveranderende wetenschap en innovatie voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op de belangrijke therapeutische gebieden immunologie en oncologie, waar we een diepgaande wetenschappelijke expertise hebben opgebouwd in meerdere geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Onze portfolio omvat onderzoeks- tot commerciële programma’s en ons eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is beschikbaar in Europa en Japan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die allen bepaalde risico's en onzekerheden inhouden. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of uitdrukkingen als "zullen", "verder", "vooruit" en vergelijkbare uitdrukkingen. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen betreffende de benoeming van een nieuwe bestuurder. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van ons management, en zijn geen garantie voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen onbekende en bekende risico's, onzekerheden en andere factoren inhouden, die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van enig historische of toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen die door dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Deze risico's, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat we niet in staat zullen zijn de verwachte voordelen van de benoeming van de nieuwe bestuurder te realiseren. Een meer uitgebreide lijst en beschrijving van deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kan worden gevonden in de documenten en verslagen die wij indienen bij de Securities and Exchange Commission (SEC), daarin begrepen ons meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC, zoals aangevuld en/of gewijzigd door andere documenten en verslagen die we in de toekomst bij de SEC zullen indienen. Gelet op deze risico’s en onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan toekomstgerichte verklaringen. Bovendien, zelfs als onze resultaten, prestaties of verwezenlijkingen overeenstemmen met de toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten, prestaties of verwezenlijkingen in de toekomst. De toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit persbericht. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

1 In dit persbericht moet 'Dr. Paul Stoffels' worden gelezen als 'Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV'.

