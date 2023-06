L’AIAC ET ISDE publient le plus récent rapport sur l’état de l’industrie aérospatiale au Canada

/EIN News/ -- OTTAWA, 12 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des données récemment publiées confirment que l'industrie aérospatiale du Canada a officiellement commencé à se remettre de la pandémie et qu'elle continue à apporter une contribution importante à l'économie et à être un moteur clé de l'innovation et de la R-D.



Aujourd’hui, l’Association des industries aérospatiales du Canada (AIAC), en partenariat avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDEC), a publié le dernier rapport sur l'état de l'industrie aérospatiale canadienne, basé sur les données de fin d'année 2022.

To view the full report, click here.

Pour lire le rapport en français, cliquez ici.

Les données montrent qu'en 2022, l'industrie aérospatiale canadienne a connu une augmentation des revenus, des emplois et du PIB pour la première fois depuis 2019, avant que le secteur ne soit touché par la pandémie de COVID-19. L'industrie aérospatiale continue de se classer au premier rang des investissements en R-D au Canada, avec une intensité de R-D 2,3 fois supérieure à la moyenne du secteur manufacturier. Le Canada est également resté le seul pays à se classer parmi les cinq premiers pour les sous-segments des simulateurs de vol civils, des moteurs civils et des aéronefs civils. Sur la scène internationale, le Canada reste un leader en matière d'exportations aérospatiales.

« Je suis très heureux de voir l’industrie se rétablir, car elle est essentielle à l’économie de notre pays. Notre gouvernement continuera de soutenir l’industrie de l’aérospatiale pour consolider le leadership mondial du Canada dans ce domaine, étendre l’écosystème de l’aérospatiale, mettre au point des technologies innovatrices et accélérer la transition vers un secteur de l’aviation durable », a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne.

« Nous sommes heureux de constater que les effets de la pandémie s'estompent lentement et que les revenus, les emplois et le PIB se redressent. Cela dit, le Canada ne doit rien tenir pour acquis. Bien que nous restions à la fine pointe de la recherche et du développement à l’échelle nationale, les dépenses consacrées à l'innovation sont en baisse. Puisque nos concurrents sont mondiaux, nous devons inverser la tendance. Pour ce faire, il est essentiel que le Canada se dote d'une stratégie aérospatiale nationale globale pour les 20 à 30 prochaines années, afin d'accroître les investissements, l'innovation et les capacités », a déclaré Mike Mueller, président-directeur général de l'AIAC.

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :

Le chiffre d'affaires, les emplois et le PIB de l'industrie aérospatiale du Canada ont augmenté entre 2021 et 2022, marquant le début de la reprise du secteur après la pandémie.



L’industrie aérospatiale du Canada a contribué à hauteur de près de 27 milliards de dollars au PIB et plus de 212 000 emplois à l’économie canadienne en 2022.

Entre 2021 et 2022, la contribution de l’industrie aérospatiale à l’économie canadienne a augmenté de 1,8 milliard de dollars en PIB et de 14 400 emplois.

Le Canada est le seul pays à se classer parmi les cinq premiers dans les sous-segments des simulateurs de vol civils, des moteurs civils et des aéronefs civils, maintenant ainsi la diversification de la gamme de produits de l'industrie aérospatiale canadienne en 2022.

L'industrie aérospatiale canadienne a conservé sa première place en matière de R-D parmi toutes les industries manufacturières canadiennes en 2022, malgré une baisse des dépenses de R-D.

L'industrie manufacturière aérospatiale canadienne a exporté près de 18,7 milliards de dollars et a participé activement aux chaînes d'approvisionnement mondiales en 2022; plus de 80 % des revenus de l'industrie manufacturière aérospatiale étaient orientés vers l'exportation, dont plus de 60 % étaient liés à la chaîne d'approvisionnement.



