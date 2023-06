La start-up de voyage Yovivo élargit son équipe première grâce à l'arrivée de nouveaux collaborateurs

Le site de réservation de séjours prolongés engage Karen Kochmann (Ex-Expedia) et Erik Beekman (Ex-Savills) afin de poursuivre sa rapide expansion

/EIN News/ -- ROTTERDAM, Pays-Bas, 12 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La startup en pleine croissance Yovivo.com a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son équipe avec l'arrivée de deux membres clés issus des secteurs du voyage et de l'immobilier.



Karen Kochmann a été recrutée par Yovivo pour occuper le poste de Responsable de la croissance stratégique. Auparavant responsable des comptes pour les îles Baléares chez Expedia (où se trouvent les bureaux et l'équipe de Yovivo), Karen possède plus de sept ans d'expérience, une maîtrise en marketing numérique et en commerce électronique, ainsi qu'un diplôme bancaire de la Lauder Business School.

«J'ai l'intention de développer des partenariats stratégiques qui aideront Yovivo à se développer et à se positionner comme acteur leader pour les séjours prolongés. Grâce à mon expérience dans le domaine de la technologie et du tourisme, je serai en mesure d'apporter des idées nouvelles au développement de la plateforme et à l'approche B2C et B2B prévue. Je me concentrerai également sur la création de partenariats directs avec les hôtels afin de mettre en place des stratégies à long terme et de réduire la dépendance envers les tiers» a déclaré Karen.

La nomination de Mme Kochmann au poste de Responsable de la croissance stratégique suit de près l'arrivée d'Erik Beekman au sein de l'équipe Yovivo. Erik est un professionnel expérimenté du secteur immobilier, il est cofondateur et propriétaire de la société de gestion d'investissements BEEX de biens immobiliers, et est anciennement directeur national d'agence chez Savills. Outre sa solide expérience dans le domaine de l'immobilier, il a également cofondé la start-up Proptech et possède une formation et une expérience considérables dans le secteur de l'hôtellerie. Erik est directeur des investissements et cofondateur de la branche immobilière de Yovivo, qui se chargera d'acquérir, de construire et convertir des propriétés stratégiquement situées en logements à moyen terme sous la marque Yovivo.

À propos de Yovivo

Yovivo a été fondée par des expatriés passionnés qui ont vécu dans plus de 15 pays différents au cours des 15 dernières années. Actuellement basés à Majorque, centre international de l'hôtellerie, il leur est apparu évident que les hôtels adaptaient leurs offres avec des réservations de séjours prolongés destinées à être plus pérennes d'un point de vue économique, non seulement pour le développement de leur activité, mais également pour répondre à la tendance croissante des travailleurs à distance et des nomades numériques.

Historiquement, ces nomades avaient majoritairement recours aux locations de maisons privées, mais les tendances récentes ont changé et leur préférence s'oriente désormais vers les hébergements hôteliers. L'idée était de créer une plateforme consacrée aux réservations hôtelières à l'échelle mondiale pour répondre à la demande de ce type d'hébergement de longue durée à des prix raisonnables.

Contact presse

Sarah Miller-Benichou, PDG

Sarah@yovivo.com

Une vidéo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14dfec1d-5986-4a8a-a317-a430c16e2c14