EB5 Capital 的 Los Angeles Proper Hotel (JF12) 項目獲 I-829 批准

/EIN News/ -- 華盛頓, June 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital 今日宣布，其 Downtown Los Angeles Proper Hotel (JF12) 項目的投資者已開始收到美國公民及移民服務局 (USCIS) 的 I-829 批准。USCIS 向已證明其 EB-5 投資創造了至少 10 個全職工作崗位且已完成兩年有條件居留期的投資者頒發 I-829 批准或永久居留權。



營運與合規高級副總裁 Mariana Gomez 表示，「I-829 批准是 EB-5 移民和投資過程中的一個重要里程碑。它正式完成了 EB-5 投資者的移民程序，並確認該項目已滿足該計劃的所有要求，包括創造就業機會。」

Proper Hotel (JF12) 是一間 13 層、148 間客房的豪華生活方式酒店，位於洛杉磯市中心。這座歷史建築最初是上世紀 20 年代好萊塢成員經常光顧的私人俱樂部。該酒店現在擁有三個不同的餐飲空間，與 James Beard Foundation 獲獎者 Suzanne Goin 和 The Lucques Group 的 Caroline Styne 合作營運。酒店還擁有 14,000 平方英尺的會議空間和屋頂游泳池，可一覽無餘地欣賞城市全景。酒店於 2021 年 10 月向公眾開放，重建創造了 1,000 多個 EB-5 合格工作崗位，足以覆蓋所有投資該項目的 EB-5 投資者。

EB5 Capital 投資者關係副總裁 Natalia Pronina 表示，「對於正在考慮 EB-5 投資的新人而言，區域中心成功幫助投資者獲得美國永久居留權的紀錄應該是一個關鍵要求。我們期待在未來幾週內看到該項目的更多 I-829 批准通知。」

關於 EB5 Capital

EB5 Capital 為合資格外國投資者提供機會根據美國移民投資者計劃（EB-5 簽證計劃）投资於創造就業機會的商業房地產項目。作為美國歷史最悠久、最活躍的區域中心運營商之一，該公司已透過 30 多個 EB-5 項目籌集了約 10 億美元的外國資本。EB5 Capital 總部位於華盛頓特區，其卓越的往績紀錄和行業領導地位吸引了來自 70 多個國家的投資者。更多資訊請瀏覽 www.eb5capital.com。

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