EB5 Capital 的 Los Angeles Proper Hotel (JF12) 项目获 I-829 批准

/EIN News/ -- 华盛顿, June 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EB5 Capital 今日宣布，其 Downtown Los Angeles Proper Hotel (JF12) 项目的投资者已开始收到美国公民及移民服务局 (USCIS) 的 I-829 批准。USCIS 向已证明其 EB-5 投资创造了至少 10 个全职工作岗位且已完成两年有条件居留期的投资者颁发 I-829 批准或永久居留权。



运营与合规高级副总裁 Mariana Gomez 表示，“I-829 批准是 EB-5 移民和投资过程中的一个重要里程碑。该批准确认了 EB-5 投资者的移民程序已正式完成，且该项目已满足该计划的所有要求，包括创造就业机会。”

Proper Hotel (JF12) 是一家 13 层、148 间客房的豪华生活方式酒店，位于洛杉矶市中心。这座历史建筑最初是上世纪 20 年代好莱坞成员经常光顾的私人俱乐部。该酒店现拥有三个不同的餐饮空间，与 James Beard Foundation 获奖者 Suzanne Goin 和 The Lucques Group 的 Caroline Styne 合作运营。酒店还拥有 14,000 平方英尺的会议空间和屋顶游泳池，可一览无余地欣赏城市全景。酒店于 2021 年 10 月向公众开放，重建创造了 1,000 多个 EB-5 合格工作岗位，足以覆盖所有投资该项目的 EB-5 投资者。

EB5 Capital 投资者关系副总裁 Natalia Pronina 表示，“对于正在考虑 EB-5 投资的新人而言，区域中心成功帮助投资者获得美国永久居留权的记录应该是一个关键要求。我们期待在未来几周内看到该项目的更多 I-829 批准通知。”

关于 EB5 Capital

EB5 Capital 为合格外国投资者提供机会根据美国移民投资者计划（EB-5 签证计划）投资于创造就业机会的商业房地产项目。作为美国历史最悠久、最活跃的区域中心运营商之一，该公司已通过 30 多个 EB-5 项目筹集了约 10 亿美元的外国资本。EB5 Capital 总部位于华盛顿特区，其卓越的往绩纪录和行业领导地位吸引了来自 70 多个国家的投资者。更多信息请访问 www.eb5capital.com。

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营销与传播总监

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