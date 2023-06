Hybride Peugeot-hypercar met digitaal vision-systeem van Gentex in startpositie voor 24 uur van Le Mans

/EIN News/ -- LES MANS, Frankrijk, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX), heeft als officiële toeleverancier van Peugeot Sport en toonaangevende leverancier van vision-technologieën voor de internationale automobielsector de gloednieuwe hybride Peugeot 9X8-hypercar uitgerust met een intelligent achteruitkijksysteem, om het achterwaartse zicht te optimaliseren tijdens de aanstaande 24 uur van Le Mans en het FIA World Endurance Championship.



Om zowel de prestaties als de veiligheid te garanderen, zijn Peugeot Sport en Gentex een samenwerkingsverband aangegaan om een hypermoderne digitale achteruitkijkspiegel te ontwikkelen die het zicht en het situationeel bewustzijn van de piloot zal verbeteren tijdens de race. Het systeem is een opgewaardeerde raceversie van de Full Display Mirror (FDM) van Gentex, een digitale achteruitkijkspiegel die wereldwijd in meer dan 90 verschillende modellen personenauto's wordt ingebouwd. De technologie registreert de videobeelden van de achterwaarts gerichte camera en streamt deze naar het in de achteruitkijkspiegel geïntegreerd lcd-scherm, waardoor de piloot een wijds, onbelemmerd achteraanzicht krijgt.

"De Gentex-spiegel is een ware revolutie, vooral voor wat betreft endurance-racing in wagens met gesloten cockpit die we tegenwoordig gebruiken", aldus Gustavo Menezes, piloot voor Peugeot Sport. "Vroeger had je altijd auto's in de dode hoek en moest je zelf zien in te schatten wanneer je vrijuit kon gaan. Met deze spiegels van Gentex zie je doorheen het drukke verkeer effectief de auto die je net hebt ingehaald, zodat je meteen weet dat je vrije doorgang hebt en terug naar de racelijn kan gaan”.

Om de voordelen van het digitale achteruitkijksysteem te illustreren, hebben Gentex en Peugeot Sport een korte video opgenomen die interviews met de piloten Gustavo Menezes en François Coudrain bevat, die de verantwoordelijkheid dragen voor de aandrijflijnen van het WEC-programma van Peugeot Sport.

De versie van de digitale achteruitkijkspiegel van Gentex voor personenauto's beschikt over bimodale functionaliteit. In spiegelmodus functioneert het product als een standaard achteruitkijkspiegel. Als je echter een hendel overhaalt, schakelt de spiegel over op weergavemodus en wordt een helder lcd-scherm weergegeven op het reflecterende oppervlak van de spiegel, waardoor je een wijds, onbelemmerd achterwaarts zicht krijgt.

De Peugeot 9X8-hypercar is een hyperperformante raceauto, speciaal ontworpen voor deelname aan het FIA World Endurance Championship (WEC). Na een afwezigheid van 12 jaar op de 24 uur van Le Mans, wil de Franse autofabrikant dit seizoen in de voetsporen treden van de beroemde endurance-modellen van het merk, zoals de Peugeot 905 en Peugeot 908, die respectievelijk de 24 uur van Le Mans wonnen in 1992 en 1993 en opnieuw in 2009.

De 24 uur van Le Mans, is als zijnde de vlaggenschiprace van het FIA WEC World Endurance Championship, één van de oudste internationale autoraces ter wereld en wordt over de hele wereld gevolgd. De race ontstond in 1923 zodat autofabrikanten de duurzaamheid van hun wedstrijdvoertuigen konden demonstreren. De race is uitgegroeid tot de ideale testomgeving voor talloze technologische ontwikkelingen die vervolgens werden geadopteerd door de automobielindustrie. De 100e editie van de 24 uur van Le Mans zal plaatsvinden op 10 en 11 juni 2023.

Over Peugeot Sport

Peugeot Sport perfectioneert al ruim 10 jaar zijn kennis van hybride-elektrische technologieën in wedstrijden en op de weg. Na de projecten 908 HY, 908 HYbrid4, 308 R Hybrid en 208 FE is neo-performance nu ook voor het grote publiek beschikbaar met de lancering van de nieuwe lijn PEUGEOT SPORT ENGINEERED, die vanaf 2022 wordt ondersteund door het nieuwe WEC-programma.

Over Gentex

Gentex Corporation (NASDAQ: GNTX) werd in 1974 opgericht en is leverancier van automatische dimmende achteruitkijkspiegels en elektronica voor de auto-industrie, dimbare vliegtuigramen voor de luchtvaartsector, en brandbeveiligingsproducten voor de brandbeveiligingsmarkt. Ga naar de website van het bedrijf via www.gentex.com.

Mediacontact Gentex Mediacontact Peugeot Sport WEC Craig Piersma Justine MORICE (616) 772-1590 x4316 +3376262287 craig.piersma@gentex.com justine.morice@external.stellantis.com

Mediacontact Peugeot Sport WEC

Justine MORICE

+3376262287

justine.morice@external.stellantis.com

De foto's die horen bij deze aankondiging zijn beschikbaar op:



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0cb47ee1-b26b-483c-ba87-d209d6e8b80d/nl

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a283afdc-0d7a-40b1-a9ad-c2add3484daf/nl

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d9cdd54-22ec-4f31-81a3-015a97e0785b/nl