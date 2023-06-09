股權警報：頂尖律所 ROSEN 鼓勵 SentinelOne, Inc. 投資者在 S 證券集體訴訟的重要截止日期之前尋求法律意見

/EIN News/ -- 紐約, June 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣佈代表在 2022 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 1 日 （包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買 SentinelOne, Inc. (NYSE: S) 公司證券的人士提起集體訴訟。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，則請您必須在 2023 年 8 月 7 日或之前向法院申請。



這意味著什麼：如果您在集體訴訟期間購買了 SentinelOne 證券，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或透過應急費用安排產生的費用。

接下來該做些什麼：若要加入 SentinelOne 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16897 或致電 Phillip Kim 律師，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 瞭解集體訴訟詳情。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，則請您必須在 2023 年 8 月 7 日或之前向法院申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東衍生訴訟方面的業務。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出與該公司業務、運營和前景有關的虛假及／或誤導性陳述。具體而言，被告未能向投資者披露：(1) 該公司缺乏對會計和財務報表的有效內部控制；(2) 因此，公司的年度經常性收入 (「ARR」) 被誇大；(3) 因此，公司的指導意見被誇大；以及 (4) 由於上述原因，被告關於該公司業務、運營和前景的正面陳述均存在重大誤導性和/或缺乏合理依據。當市場得悉真實詳情時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

若要加入 SentinelOne 集體訴訟，請前往 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=16897 或致電 Phillip Kim 律師，免費電話：866-767-3653 或發送電郵至： pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 瞭解集體訴訟詳情。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告無關。

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