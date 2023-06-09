EB5 Capital 慶祝完成哈欽森島 (JF38) 項目投資

/EIN News/ -- 華盛頓, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今日，EB5 Capital 宣佈完成對 Daniel Corporation 位於喬治亞州薩凡納的哈欽森島 (JF38) 公寓項目的 4,000 萬美元優先股投資。



EB5 Capital 對 Daniel Corporation 的 288 套 A 級多戶房產進行了 4,000 萬美元的優先股投資，該房產位於薩凡納河對面，與歷史悠久的薩凡納市中心隔河相望。該項目毗鄰會議中心和威斯汀海港高爾夫度假村，將由六棟四層樓高的住宅樓組成，擁有 462 個停車位。哈欽森島 (JF38) 計劃即將破土動工，首批公寓單元預計將於 2025 年初交付。

「隨着薩凡納港經濟活動的增加，薩凡納近年來就業和資本投資顯著增加，」EB5 Capital 投資高級副總裁 Jonathan Mullen 表示。「此外，薩凡納表現出強勁的多戶市場基本面，在過去的 20 個季度中，有 17 個季度淨吸納量為正，年租金增長顯著。」

由於利率不斷上升和美國銀行面臨諸多挑戰，許多貸款機構選擇退出並採取更嚴格的貸款標準，導致借款人難以充分利用開發項目變現。Daniel Corporation 的首席運營官 Carter Bryars 表示：「EB5 Capital 的優先股投資使我們能夠大幅削減所需的普通股數量，並為 Daniel Corporation 和我們的合作伙伴創造資本堆疊。」

EB5 Capital 為美國各地的新項目開發提供優先股投資。自成立以來，公司已成功籌集了約 10 億美元，並繼續物色有成功往績的私募基金投資多戶資產。

這是 EB5 Capital 與 Daniel Corporation 的首次合作，Daniel Corporation 是一家著名的開發商，成立於 1964 年，總部位於阿拉巴馬州的伯明翰。Daniel 主要透過開發和管理平台擁有 12 億美元的活躍項目投資，並開發或管理了超過 20,000 個多戶單元和超過 2,000 萬平方英呎的商業和工業空間。

關於 EB5 Capital

EB5 Capital 為合資格外國投資者提供機會根據美國移民投資者計劃（EB-5 簽證計劃）投資於創造就業機會的商業房地產項目。作為該國歷史最悠久、最活躍的區域中心營運商之一，該公司在 30 多個 EB-5 項目中籌集了近 10 億美元的外國資本。EB5 Capital 總部位於華盛頓特區，擁有出色往績並在業內處於領導地位，吸引了來自 70 多個國家的投資者。更多資訊，請造訪 www.eb5capital.com 。

聯繫人：

Katherine Willis

營銷與傳播總監

media@eb5capital.com