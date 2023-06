Dave & Buster's eröffnet 20 Filialen in Indien und Australien

Das Unternehmen aus der Unterhaltungsgastronomie gibt eine internationale Franchise-Partnerschaft mit der Malpani Group und NightOwl Entertainment bekannt

/EIN News/ -- DALLAS, June 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dave & Buster's, die ultimative Adresse für Essen, Trinken und Unterhaltung, kündigt zwei weitere wichtige Deals für seine globalen Expansionspläne an. Die erste Vereinbarung umfasst eine Partnerschaft mit der Malpani Group und 15 Filialen in Indien. Bei dem zweiten Deal geht es um eine Partnerschaft mit der NightOwl Entertainment Group und 5 Filialen in Australien. Diese strategischen Allianzen stellen zwei weitere Franchise-Vereinbarungen für mehrere Standorte von Dave & Buster's dar und festigen die Position der Marke in der Asien-Pazifik- und der MEA-Region mit insgesamt 31 Filialen, die seit der Ankündigung der globalen Expansionspläne im Jahr 2022 aufgebaut werden.



„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Malpani Group, um den indischen Verbrauchern den Zugang zum Dave & Buster's-Erlebnis zu ermöglichen, insbesondere da Indien durch seine pulsierende Wirtschaft zu den TOP 5 der Weltrangliste gehört. Die Malpani Group ist für ihre Leidenschaft für Innovation und diversifiziertes Wachstum bekannt. Sie ist prädestiniert dafür, eine führende Position in der Unterhaltungsbranche im Indoor- und Outdoorbereich einzunehmen“, so Antonio Bautista, Chief International Development Officer von Dave & Buster's. Er fügte hinzu: „Ebenso freuen wir uns über unsere Partnerschaft mit der NightOwl Entertainment Group, einem zukunftsorientierten Unternehmen im Bereich Gastgewerbe und Unterhaltung, das die Branche in Australien revolutioniert. Australiens dynamischer Markt bietet erhebliche Wachstumschancen, und die für ihren innovativen Ansatz bekannte NightOwl Entertainment Group ist der ideale Partner für unsere Marke. Wir können es kaum erwarten, unser erstklassiges Unterhaltungserlebnis auf diesem pulsierenden Markt einzuführen.“

Jai Malpani, Director der Malpani Group, zeigte sich begeistert von der Partnerschaft. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dave & Buster's, einer etablierten Marke mit einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz in der Unterhaltungsbranche“, sagte Malpani. „Wir sind überzeugt, dass die Fachkompetenz des Unternehmens in den Bereichen Familienunterhaltung und Erlebnisgastronomie unser Portfolio ergänzen wird. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

David Heaton, Gründer und CEO von NightOwl Entertainment, äußerte sich ebenfalls sehr positiv über die Partnerschaft. „Wir freuen uns sehr, mit der Marke zusammenzuarbeiten, die Pionierarbeit auf dem Gebiet der ortsbezogenen Unterhaltung geleistet hat und auch weiterhin weltweit als Referenz in diesem Bereich gilt“, so Heaton. „Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam unseren Kunden ein unvergleichliches Erlebnis bieten können.“

Dave & Buster's hat mehrere strategische Initiativen für die erfolgreiche Umsetzung einer globalen Expansion auf den Weg gebracht, darunter eine anpassbare, auf die spezifischen Marktanforderungen zugeschnittene Präsenz und die Anpassung der Menüangebote an die regionale Küche, um den lokalen Präferenzen und Geschmacksvorlieben gerecht zu werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen ein eigenes dynamisches Preismodell für eine flexible Preisgestaltung eingeführt, globale Marketingprogramme initiiert, die demografisch unabhängig, aber lokal durchführbar sind, sowie eine einzigartige Unterhaltungsstrategie und Pakete umgesetzt, um sich auf dem Markt von Mitbewerbern abzuheben.

Dave & Buster's freut sich auch darauf, seinen Kunden regionale Unterhaltung und Late-Night-Programme anzubieten und immersive Erlebnisse einzuführen, um die Kundenbindung in dem wettbewerbsintensiven Socializing-Bereich zu erhöhen. Mit diesen Initiativen ist Dave & Buster's zuversichtlich, seinen Kunden weltweit ein außergewöhnliches Erlebnis bieten zu können.

Über Dave & Buster’s

Dave & Buster's Entertainment, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coppell, Texas. Das Unternehmen ist Eigentümer und Betreiber von 200 Lokalen in Nordamerika, die ihren Gästen unter zwei verschiedenen Marken erstklassige Unterhaltungs- und Gastronomieerlebnisse bieten: Dave & Buster’s and Main Event. Dave & Buster’s hat 152 Filialen in 41 US-Bundesstaaten, Puerto Rico und Kanada und bietet seinen Gästen die Möglichkeit, an „einem Ort zu essen, zu trinken, zu spielen und fernzusehen“. Jede Filiale bietet eine umfassende Speisekarte mit Hauptgerichten und Vorspeisen, eine große Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken sowie ein umfangreiches Unterhaltungsangebot mit Spielen, Live-Sportübertragungen und anderen TV-Events. Main Event betreibt landesweit 52 Zentren in 17 US-Bundesstaaten und bietet moderne Bowling-Anlagen, Laser-Tag, Hunderte von Arcade-Spielen und virtuelle Realität – der perfekte Ort für Familien, um sich zu treffen und unvergessliche Momente zu erleben. Weitere Informationen zu der jeweiligen Marke finden Sie unter www.daveandbusters.com und www.mainevent.com

Über Malpani Group:

Die Malpani Group aus Sangamner ist ein gut diversifiziertes Unternehmen mit Interessen in den Bereichen erneuerbare Energien, FMCG-Produkte, Immobilien, Hotels und mehr. Die Erfolgsgeschichte der Gruppe geht jedoch über ihr vielfältiges Geschäftsportfolio hinaus. Die Malpani Group hat sich stets der Kundenzufriedenheit und der sozialen Verantwortung verschrieben, was das phänomenale Wachstum des Unternehmens vorantrieb.

Die Malpani Group ist einer der führenden Eigentümer und Betreiber von Vergnügungs- und Wasserparks in Indien. Sie betreibt Indiens größten Themen- und Wasserpark, Imagicaa, sowie fünf weitere Parks in Indien. Ihre Vergnügungs- und Wasserparks sind zu einem beliebten Ziel für Familien, Nervenkitzel-Suchende und Touristen geworden und bieten ein einzigartiges Erlebnis für alle Altersgruppen. Mit ihrem unerschütterlichen Engagement für Spitzenleistungen und Kundenzufriedenheit setzt die Malpani Group einen neuen Standard für Geschäftserfolg und soziale Verantwortung, der ihre Überzeugung, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, widerspiegelt.

Über NightOwl Entertainment

NightOwl Entertainment wurde 2008 gegründet und ist eines der größten Unternehmen der Gastgewerbebranche in Perth. Das Unternehmen betreibt mehrere Lokalitäten in Perth und baut landesweit viele weitere auf! Jede hat eine eigene Identität und eine eigene Zielgruppe. In der Kneipen- und Clubbranche und jetzt auch in der ortsbezogenen Unterhaltung praktizieren wir ein starkes Unternehmensethos und verfügen über eines der ausgefeiltesten Unternehmensführungssysteme der Branche mit zentralisierten Prozessen und Verfahren, Best-Practice-Datenanalysen und maßgeschneiderten internen Schulungen für Mitarbeiter.