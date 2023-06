Stingray dévoile ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2023

/EIN News/ -- Le BAIIA ajusté du secteur Diffusion et musique pour entreprises en hausse de 40,6 % au quatrième trimestre.

Faits saillants du quatrième trimestre

La croissance interne s’est chiffrée à 3,3 % d’un exercice à l’autre dans le secteur Diffusion et pour les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises 1) , ce qui comprend une hausse de 7,6 % aux États-Unis.

Le BAIIA ajusté 2) a augmenté de 26,4 % pour s’établir à 26,6 millions de dollars, comparativement à 21,0 millions de dollars. Le BAIIA ajusté 2) par secteur s’est chiffré à 20,4 millions de dollars ou 40,8 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 7,7 millions de dollars ou 26,6 % des produits pour le secteur Radio et à (1,5) million de dollars pour le secteur Siège social.

Le bénéfice net ajusté 2 ) a augmenté de 24,5 % pour atteindre 14,7 millions de dollars (0,21 $ par action), contre 11,8 millions de dollars (0,17 $ par action).

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 2 ) se sont chiffrés à 14,9 millions de dollars (0,21 $ par action), comparativement à 11,8 millions de dollars (0,17 $ par action), en hausse de 26,0 %.

s’est établi à 3,19 fois, contre 3,16 fois. 53 300 actions ont été rachetées et annulées pour un total de 0,3 million de dollars, comparativement à 80 200 actions pour un total de 0,6 million de dollars.



Faits saillants de l’exercice complet

La croissance interne s’est chiffrée à 7,5 % d’un exercice à l’autre dans le secteur Diffusion et pour les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises 1) , ce qui comprend une hausse de 17,9 % aux États-Unis.

Le BAIIA ajusté 2) a augmenté de 15,0 % pour s’établir à 114,1 millions de dollars, comparativement à 99,3 millions de dollars. Le BAIIA ajusté 2) par secteur s’est chiffré à 76,7 millions de dollars ou 39,3 % des produits pour le secteur Diffusion et musique pour entreprises, à 42,9 millions de dollars ou 33,3 % des produits pour le secteur Radio et à (5,5) millions de dollars pour le secteur Siège social.

Le bénéfice net ajusté 2 ) a atteint 55,2 millions de dollars (0,79 $ par action), contre 56,4 millions de dollars (0,79 $ par action).

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 2 ) se sont chiffrés à 63,7 millions de dollars (0,90 $ par action), comparativement à 56,9 millions de dollars (0,80 $ par action), en hausse de 11,8 %.

MONTRÉAL, 06 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Stingray Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (la « société » ou « Stingray »), important distributeur mondial de marques musicales audio et vidéo, a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 mars 2023.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars canadiens,

sauf les données par action) Trimestres clos les

31 mars Périodes de douze mois

closes les 31 mars 2023 2022 % 2023 2022 % Produits 78 931 72 644 8,7 323 944 282 626 14,6 BAIIA ajusté2) 26 573 21 023 26,4 114 140 99 269 15,0 Bénéfice net 4 447 4 466 (0,4 ) 30 119 33 287 (9,5 ) Par action – dilué (en $) 0,06 0,06 (0,0 ) 0,43 0,47 (8,5 ) Bénéfice net ajusté2) 14 668 11 780 24,5 55 202 56 389 (2,1 ) Par action – dilué (en $)2) 0,21 0,17 23,5 0,79 0,79 (0,0 ) Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 27 552 22 127 24,5 86 949 83 663 3,9 Flux de trésorerie disponibles ajustés2) 14 909 11 833 26,0 63 662 56 933 11,8





1) Les produits récurrents du secteur Musique pour entreprises comprennent les frais d’abonnement et d’utilisation ainsi que les frais fixes facturés aux clients mensuellement, trimestriellement et annuellement pour des services musicaux continus et liés aux activités publicitaires, à l’affichage numérique à l’exclusion des crédits accordés aux clients en lien avec la pandémie de COVID-19. Les produits non récurrents proviennent essentiellement des services de soutien et d’installation, du matériel, des frais ponctuels et des activités abandonnées. Les produits non récurrents sont exclus de la croissance interne, tout comme l’incidence des taux de change et les produits de la filiale DJ Matic. 2) Mesure non conforme aux IFRS qui n’est pas une mesure financière normalisée. Notre méthode de calcul de ces mesures financières pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Voir la rubrique Renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS aux pages 32 à 34 de notre rapport de gestion du quatrième trimestre de 2023 pour un complément d’information sur chaque mesure non conforme aux IFRS. Pour un rapprochement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus facilement comparables, voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS ailleurs dans le présent communiqué de presse.

Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray, a déclaré ce qui suit à propos des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2023 : « L’exercice 2023 s’est découlé sous le signe de la transformation, l’acquisition d’InStore Audio Network devenant une pierre angulaire de notre secteur Diffusion et musique pour entreprises et la rationalisation des activités affinant notre concentration sur les moteurs de forte croissance tels que les médias pour espaces commerciaux, les chaînes FAST, le divertissement en voiture et la vidéo sur demande par abonnement (VDSA) interentreprises. Ces initiatives stratégiques ont contribué à l’augmentation de 14,6 % de nos produits, qui ont atteint 323,9 millions de dollars en 2023, tandis que le BAIIA ajusté s’est amélioré de 15,0 % pour s’établir à 114,1 millions de dollars. Tout aussi important, elles ont permis à Stingray de se positionner pour une croissance soutenue et rentable à long terme. »

« Les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 22,7 % pour atteindre 195,2 millions de dollars en 2023, principalement grâce à l’acquisition d’InStore Audio Network, à la hausse des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique, à l’augmentation des produits provenant des services en voiture et à l’incidence positive du change, facteurs contrebalancés en partie par la diminution des produits du secteur grand public et du secteur Vidéoclips sur demande. Quant à eux, les produits du secteur Radio ont progressé de 4,2 % d’un exercice à l’autre pour atteindre 128,7 millions de dollars en raison de la croissance du temps d’antenne local et des produits numériques. »

« Au quatrième trimestre, les produits consolidés ont augmenté de 8,7 % d’un exercice à l’autre pour atteindre 78,9 millions de dollars grâce à l’accroissement des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique, à l’augmentation des produits d’InStore Audio Network et à la hausse des produits du secteur Radio. Le BAIIA ajusté du quatrième trimestre a bondi de 26,4 % pour atteindre 26,6 millions de dollars sous l’impulsion d’une hausse des produits conjuguée au recul des coûts d’exploitation. »

« Pour l’avenir, nous avons l’intention d’accélérer nos ventes auprès des clients existants et d’obtenir de nouveaux comptes pour développer notre secteur Diffusion et musique pour entreprises, dont le BAIIA ajusté devrait atteindre 80,0 millions de dollars en 2024. Nous continuerons à générer des flux de trésorerie vigoureux provenant de notre secteur Radio pour financer notre stratégie de croissance. Nous maintiendrons également notre discipline financière afin de maintenir notre marge du BAIIA ajusté consolidé au-dessus de 35 %. Enfin, nous réduirons notre niveau d’endettement afin de disposer d’une plus grande marge de manœuvre pour saisir les occasions d’acquisition qui s’offrent à nous. Bref, l’avenir est prometteur pour Stingray, qui possède un excellent potentiel de croissance, les produits tirés de la croissance stratégique surpassant maintenant légèrement les entrées de trésorerie provenant des activités traditionnelles dans les domaines de la radio et de la câblodiffusion », a conclu M. Boyko.

Résultats du quatrième trimestre

Les produits du quatrième trimestre ont augmenté de 6,3 millions de dollars, ou 8,7 %, pour se chiffrer à 78,9 millions de dollars, en comparaison de 72,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2022. Cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique, l’augmentation des produits d’InStore Audio Network, la progression des produits du secteur Radio découlant de la croissance des ventes numériques et l’incidence positive du change.

Les produits générés au Canada se sont améliorés de 3,1 millions de dollars, ou 7,9 %, pour s’établir à 43,6 millions de dollars, par rapport à 40,5 millions de dollars pour la période correspondante de 2022. Cette augmentation s’explique par la hausse des produits du secteur Radio découlant de la croissance des ventes numériques et par la progression des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique.

Les produits générés aux États-Unis ont augmenté de 2,9 millions de dollars, ou 14,7 %, pour se chiffrer à 22,0 millions de dollars, en comparaison de 19,1 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2022. Cette augmentation s’explique essentiellement par l’acquisition d’InStore Audio Network et par l’incidence positive du change. Les produits générés dans les autres pays se sont améliorés de 0,3 million de dollars, ou 1,9 %, pour atteindre 13,3 millions de dollars, par rapport à 13,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022. L‘amélioration s’explique par l’incidence positive du change.

Au quatrième trimestre de 2023, les produits du secteur Diffusion et musique pour entreprises ont augmenté de 4,4 millions de dollars, ou 9,8 %, pour s’établir à 50,0 millions de dollars, par rapport à 45,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022. Cette augmentation s’explique par la hausse des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique et par l’incidence positive du change.

Les produits du secteur Radio se sont accrus de 1,8 million de dollars, ou 6,7 %, pour s’établir à 28,9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023, par rapport à 27,1 millions de dollars pour la période correspondante de 2022. Cet accroissement s’explique en grande partie par la croissance du temps d’antenne local et des produits numériques.

Le BAIIA ajusté s’est chiffré à 26,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023, contre 21,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022, soit une hausse de 5,6 millions de dollars, ou 26,4 %. La marge du BAIIA ajusté s’est améliorée pour s’établir à 33,7 % au quatrième trimestre de 2023, contre 28,9 % pour la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse du BAIIA ajusté traduit essentiellement la croissance des produits d’un exercice à l’autre, alors que l’amélioration de la marge du BAIIA ajusté est attribuable au recul des coûts d’exploitation du secteur Diffusion et musique pour entreprises dans la foulée des initiatives de réduction des coûts mises en œuvre à l’exercice 2023.

Au quatrième trimestre de 2022, le bénéfice net s’était établi à 4,4 millions de dollars (0,06 $ par action), par rapport à 4,5 millions de dollars (0,06 $ par action) au quatrième trimestre de 2022. Cette diminution est essentiellement attribuable à l’augmentation des charges d’intérêts et à la diminution du profit lié à la juste valeur des instruments financiers dérivés et à la juste valeur de la contrepartie conditionnelle, facteurs compensés en partie par la hausse des résultats d’exploitation. Le bénéfice net ajusté a totalisé 14,7 millions de dollars (0,21 $ par action) au quatrième trimestre, contre 11,8 millions de dollars (0,17 $ par action) pour la période correspondante de l’exercice précédent. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des résultats d’exploitation, contrebalancée en partie par l’accroissement des charges d’intérêts et par une baisse du profit lié à la juste valeur de la contrepartie conditionnelle.

Les entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation se sont chiffrées à 27,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023, en comparaison de 22,1 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022. La hausse s’explique en grande partie par l’amélioration des résultats d’exploitation. Les flux de trésorerie disponibles ajustés dégagés au quatrième trimestre de 2023 se sont élevés à 14,9 millions de dollars, comparativement à 11,8 millions de dollars pour la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse traduit surtout l’amélioration des résultats d’exploitation, contrebalancée en partie par l’augmentation des intérêts payés.

Au 31 mars 2023, la société disposait de 15,5 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie, d’une dette subordonnée de 25,5 millions de dollars ainsi que de facilités de crédit de 361,0 millions de dollars, dont une tranche d’environ 68,6 millions de dollars était disponible.

Résultats de l’exercice complet

Les produits de l’exercice 2023 ont augmenté de 41,3 millions de dollars, ou 14,6 %, pour s’établir à 323,9 millions de dollars, comparativement à 282,6 millions de dollars pour l’exercice 2022. Cette croissance s’explique essentiellement par l’acquisition d’InStore Audio Network, l’amélioration des produits du secteur Radio, l’accroissement des ventes de matériel et de services d’installation liées à l’affichage numérique, l’augmentation des produits provenant des services en voiture et l’incidence positive du change. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la diminution des produits du secteur grand public et du secteur Vidéoclips sur demande.

Le BAIIA ajusté s’est chiffré à 114,1 millions de dollars pour l’exercice 2023, contre 99,3 millions de dollars en 2022, soit une hausse de 14,8 millions de dollars, ou 15,0 %. La marge du BAIIA ajusté s’est établie à 35,2 % pour l’exercice 2023, comparativement à 35,1 % en 2022. L’amélioration du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté est principalement attribuable à l’acquisition d’InStore Audio Network et à la hausse des produits, contrebalancée en partie par la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC ») enregistrée pour la période comparative.

Un bénéfice net de 30,1 millions de dollars (0,43 $ par action) a été inscrit pour l’exercice 2023, comparativement à 33,3 millions de dollars (0,47 $ par action) pour l’exercice 2022. Cette diminution tient essentiellement au profit lié à la juste valeur de la contrepartie conditionnelle enregistré à la période comparative et à l’accroissement des charges d’intérêts, facteurs compensés en partie par la hausse des résultats d’exploitation.

Le bénéfice net ajusté s’est établi à 55,2 millions de dollars (0,79 $ par action) pour l’exercice 2023, contre 56,4 millions de dollars (0,79 $ par action) pour l’exercice 2022. Cette diminution tient essentiellement au profit lié à la juste valeur de la contrepartie conditionnelle enregistré à la période comparative et à l’accroissement des charges d’intérêts, facteurs compensés en partie par la hausse des résultats d’exploitation.

Déclaration de dividende

Le 22 mars 2023, la société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Ce dividende sera payable le 15 juin 2023 ou vers cette date aux actionnaires inscrits le 31 mai 2023.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d’administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d’exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d’administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme étant « déterminés » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Faits saillants des activités

Le 31 mars 2023, la société a acquis les actifs et les activités commerciales d’Ultimate Trivia Network, une transaction qui rend possible le lancement d’un nouveau produit captivant : Ultimate Trivia by Stingray. Initialement proposé sous forme de chaîne linéaire financée par la publicité, Ultimate Trivia by Stingray promet d’offrir une expérience stimulante, interactive et adaptée à toutes les générations.

Le 15 mars 2023, la société a annoncé que son service haut de gamme de diffusion en continu Qello Concerts, qui propose des concerts en version intégrale et des documentaires musicaux primés portant sur divers genres musicaux et époques, s’est joint à play+ de Verizon. Cette plateforme à la fine pointe de la technologie a été conçue pour que la clientèle de Verizon puisse découvrir, magasiner et épargner sur ses services par abonnement préférés – le tout, au même endroit.

Le 1 er mars 2023, la société a annoncé un nouvel accord mondial conclu avec Harman, la plus importante société de technologies connectées destinées aux marchés de l’automobile, de la consommation et des entreprises, et CARIAD, la société de logiciels du groupe Volkswagen, afin de munir à l’échelle mondiale divers modèles de voitures Audi du système Stingray Karaoke.

mars 2023, la société a annoncé un nouvel accord mondial conclu avec Harman, la plus importante société de technologies connectées destinées aux marchés de l’automobile, de la consommation et des entreprises, et CARIAD, la société de logiciels du groupe Volkswagen, afin de munir à l’échelle mondiale divers modèles de voitures Audi du système Stingray Karaoke. Le 7 février 2023, la société a déclaré un dividende de 0,075 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Le dividende a été versé le 15 mars 2023 aux actionnaires inscrits le 28 février 2023.

Le 23 janvier 2023, la société a annoncé le lancement de CalmLIFE, une toute nouvelle ressource numérique axée sur le mieux-être qui aide les téléspectateurs à améliorer leur vie quotidienne. La clientèle de Comcast qui dispose de Xfinity X1, Xfinity Flex ou Xumo TV, ainsi que celle de Cox possédant un appareil Contour, peut dorénavant accéder à une panoplie de contenus sur le mieux-être proposés en 4K, notamment des vidéos sur la méditation, le sommeil et la nature.

Le 3 janvier 2023, la société a annoncé son plus récent partenariat avec The Singing Machine Company, Inc. (« Singing Machine ») (NASDAQ : MICS), numéro un mondial des produits de karaoké grand public, pour lancer les premiers outils et logiciels de solution de karaoké entièrement intégrée à la voiture destinée au marché mondial de l’automobile.

Téléconférence

La société tiendra une téléconférence pour présenter ses résultats financiers le mardi 7 juin 2023, à 10 h (heure de l’Est). Les personnes intéressées peuvent s’y joindre en composant le 416-764-8658 (Toronto) ou le 1-888-886-7786 (sans frais). Un enregistrement pourra être écouté jusqu’au 7 juillet 2023 à minuit en composant le 416-764-8692 ou le 1-877-674-7070, suivi du code « 541796 ».

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte près de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applications musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’abonnés (ou utilisateurs) dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter toutefois, des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d’une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d’incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice clos le 31 mars 2023, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l’information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s’ils se matérialisent pour l’essentiel, qu’ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s’y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu’en date du présent communiqué, et la société ne s’engage d’aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d’événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l’y oblige.

Mesures non conformes aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l’analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles montrent des résultats d’exploitation stables, ce qui permet aux utilisateurs des états financiers de mieux évaluer la trajectoire de rentabilité de l’entreprise. La société est d’avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés et que les flux de trésorerie disponibles ajustés par action constituent des mesures importantes pour l’évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d’investissement et des charges non liées aux activités principales. Ces mesures démontrent la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d’entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette et le ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma sont des mesures importantes pour analyser sa capacité à rembourser sa dette sur une base annualisée, compte tenu du BAIIA ajusté annualisé des acquisitions effectuées au cours des 12 derniers mois. Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») et elles n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Cette méthode de calcul des mesures financières pourrait différer de celles d’autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d’autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu’indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.

Rapprochement du bénéfice net avec le BAIIA ajusté, le bénéfice net ajusté et le BAIIA ajusté DDM :

3 mois 12 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2023

T4 2023 31 mars

2022

T4 2022 31 mars

2023

Exercice 2023 31 mars

2022

Exercice 2022 Bénéfice net 4 447 4 466 30 119 33 287 Charges financières (produits financiers), montant net 3 749 (769 ) 26 835 6 119 Variation de la juste valeur des placements 11 12 (289 ) 2 Impôts 753 191 9 540 9 013 Amortissement et radiation d’immobilisations corporelles 2 406 3 862 9 737 11 069 Amortissement d’actifs au titre de droits d’utilisation 1 225 1 201 4 506 5 076 Amortissement des immobilisations incorporelles 4 547 4 176 18 737 19 399 Rémunération fondée sur des actions 157 222 611 798 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 2 068 1 750 1 857 5 799 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 7 210 5 912 12 487 8 707 BAIIA ajusté 26 573 21 023 114 140 99 269 Marge du BAIIA ajusté 33,7 % 28,9 % 35,2 % 35,1 % Bénéfice net 4 447 4 466 30 119 33 287 Ajustements : Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés (70 ) (2 150 ) 739 (3 397 ) Amortissement des immobilisations incorporelles 4 547 4 176 18 737 19 399 Variation de la juste valeur des placements 11 12 (289 ) 2 Rémunération fondée sur des actions 157 222 611 798 Charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées 2 068 1 750 1 857 5 799 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 7 210 5 912 12 487 8 707 Charge d’impôt liée à la variation de la juste valeur des placements, à la rémunération fondée sur des actions, aux charges liées aux unités d’actions attribuées en fonction de la performance et aux unités d’actions différées, à l’amortissement des immobilisations incorporelles, à la variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés ainsi qu’aux coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges (3 702 ) (2 608 ) (9 059 ) (8 206 ) Bénéfice net ajusté 14 668 11 780 55 202 56 389 Nombre moyen d’actions en circulation – dilué 69 459 70 655 69 770 71 464 Bénéfice net ajusté par action – dilué 0,21 0,17 0,79 0,79





(en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2023

Exercice 2023 31 mars

2022

Exercice 2022 BAIIA ajusté DDM 114 140 99 269 Synergies et BAIIA ajusté pour les mois précédant les acquisitions d’entreprises qui ne sont pas déjà prises en compte dans les résultats – 16,000 Crédits liés à la COVID-19 alloués en raison de fermetures obligatoires de magasins – 1 535 Initiatives de réduction des coûts durables 2 325 – BAIIA ajusté pro forma 116 465 116 804

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles ajustés et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

3 mois 12 mois (en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2023

T4 2023 31 mars

2022

T4 2022 31 mars

2023

Exercice 2023 31 mars

2022

Exercice 2022 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 27 552 22 127 86 949 83 663 Ajouter/déduire : Acquisition d’immobilisations corporelles (2 987 ) (2 443 ) (8 234 ) (9 061 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles autres que les immobilisations incorporelles développées en interne (383 ) (355 ) (1 281 ) (1 134 ) Entrées d’immobilisations incorporelles développées en interne (1 236 ) (593 ) (5 943 ) (6 854 ) Intérêts payés (6 842 ) (3 391 ) (23 892 ) (14 384 ) Remboursement d’obligations locatives (1 122 ) (1 074 ) (4 433 ) (4 815 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l’exploitation (7 077 ) (7 571 ) 7 482 24 Perte non réalisée (profit non réalisé) sur change (206 ) (779 ) 527 787 Coûts d’acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres charges 7 210 5 912 12 487 8 707 Flux de trésorerie disponibles ajustés 14 909 11 833 63 662 56 933

Calcul de la dette nette et du ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma :

(en milliers de dollars canadiens) 31 mars

2023 31 mars

2022 Facilités de crédit 360 990 358 203 Dette subordonnée 25 543 25 442 Trésorerie et équivalents de trésorerie (15 453 ) (14 563 ) Dette nette 371 080 369 082 Ratio dette nette/BAIIA ajusté pro forma 3,19 3,16

Note au lecteur : Les états financiers consolidés annuels et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.stingray.com, de même que sur SEDAR, au www.sedar.com.

