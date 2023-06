Fil E-Thread en ruban pour intégration dans les vêtements

Primo1D s'associe à Decathlon pour optimiser le recyclage des textiles grâce à sa technologie E-Thread™ RFID de traçabilité des vêtementsPrimo1D, un des leaders mondiaux des étiquettes intelligentes embarquées à radio fréquence RFID annonce aujourd'hui une rupture majeure dans la manière dont les textiles sont recyclés. Grâce à l'intégration de son fil RFID E-Thread™ dans les vêtements Decathlon, Primo1D a démontré que sa technologie RFID embarquée est entièrement conforme aux cahiers des charges des industriels du recyclage des textiles, permettant de produire une fibre textile recyclée de haute qualité. Ce résultat ouvre la voie à un processus efficace de recyclage à grande échelle des vêtements en fin de vie et à la réutilisation des textiles recyclés pour des applications en seconde vie.L'utilisation de composants électroniques traditionnels de traçage dans les vêtements posait un problème car ils introduisaient des impuretés dans le textile recyclé après leur traitement. Pour vérifier que ce n'était pas le cas avec E-Thread™, le CETI , un institut de recherche appliquée indépendant, a effectué des tests sur des T-shirts en coton Decathlon incorporant le fil RFID de Primo1D. L'étude a confirmé que la qualité du tissu recyclé marqué avec le fil RFID E-Thread™ est conforme aux normes de l'industrie textile.La collaboration avec Decathlon, un acteur mondial majeur de l'industrie des articles de sport, apporte une expertise en matière de fabrication textile, d'économie circulaire et de modèles économiques durables. "Le modèle économique circulaire prend une part importante du plan de transition de Decathlon pour 2020-2026, dans lequel la durabilité est la priorité absolue. Notre partenariat permettra de faire progresser le recyclage des textiles vers un autre niveau", a déclaré Jérôme Lemay, Directeur industriel RFID de Decathlon. "Nous avons pleinement confiance dans la technologie RFID intégrée pour stimuler nos modèles économiques durables, dans le cadre de notre stratégie numérique mondiale, et nous sommes ravis de collaborer avec Primo1D".De son coté, Emmanuel Arène, PDG et fondateur de Primo1D déclare : ”Nous sommes fiers de collaborer avec Decathlon, entreprise leader au monde sur le marché du sport avec une stratégie de développement durable basée sur la science. Cette étape majeure positionne notre technologie RFID E-Thread™ comme une pierre angulaire de l'économie circulaire dans la distribution de masse de textiles. Nous continuerons à collaborer avec toutes les parties prenantes de l'écosystème du recyclage des textiles et à fournir une solution pertinente pour augmenter l'utilisation de matières premières recyclées".La technologie E-Thread™ de Primo1D peut contribuer à l'adoption de solutions RFID dans le secteur textile et de l'habillement, en permettant l'identification et la traçabilité des vêtements tout au long de leur cycle de vie. Cette technologie peut aider les entreprises impliquées dans le recyclage à récupérer automatiquement l'identité d'un vêtement et consulter des données basées sur le cloud sur l'origine et la composition des tissus, ce qui facilite le tri et la réutilisation des matériaux.L'industrie textile et de l'habillement est l'un des plus importants secteurs au monde, mais elle engendre malheureusement une quantité considérable de déchets. Selon la Stratégie de l'Union Européenne pour des textiles durables et circulaires, environ 5,8 millions de tonnes de textiles sont jetées chaque année dans l'UE, tandis qu'à chaque seconde, quelque part dans le monde, une cargaison de textiles est mise en décharge ou incinérée. D'après la récente publication de l'Institut national des normes et de la technologie (NIST) intitulée "Facilitating a Circular Economy for Textiles", seulement environ 15% des vêtements et autres textiles sont réutilisés ou recyclés aux États-Unis.Aujourd'hui en Europe et dans le monde entier, le recyclage des textiles devient indispensable pour répondre aux défis environnementaux. Les nouvelles réglementations de l'UE telle que la responsabilité élargie des producteurs (Extended Producer Responsibility - EPR) encourage les entreprises responsables à atténuer l'impact environnemental de leurs produits durant l'ensemble du cycle de vie ; d'autres règlementations incitent les distributeurs à trouver des solutions pour la réutilisation. L'identification et la traçabilité des matériaux sont des défis clés pour tous les acteurs du secteur afin de trier rapidement - et en volume important - à un prix acceptable.Près de 30 milliards d’étiquettes radio fréquence (ou tags) RFID ont été vendus dans le monde en 2021, ce qui représente une augmentation de 36 % par rapport aux ventes de 2020, selon une étude publiée par l' Alliance RAIN RFID (alliance de l'industrie pour promouvoir l'utilisation généralisée de la RFID passive UHF- ultra hautes fréquences). L’étude de marché de la technologie de VDC Research prévoit que le marché de ces tags atteindra 88,5 milliards d'ici 2028, soit un CAGR de 25,1 %. Les améliorations apportées à la chaîne d'approvisionnement ainsi que l'adoption de solutions plus durables encouragent l'adoption de la technologie RAIN RFID.Note : Emmanuel Arène, PDG de Primo1D, assistera et présentera lors de l’événement RAIN in ACTION organisé par l'Alliance RAIN RFID à l'Université de Washington à Seattle du 13 au 15 juin 2023. Son intervention qui portera sur la « RFID embarquée » et intitulée "De l'économie linéaire à l'économie circulaire" aura lieu le 14 juin à 12h05.À propos de Primo1D : Créée en 2013 et basée à Grenoble, Primo1D est pionnière dans l’électronique intégrée dans les objets et matériaux. Sa technologie unique, E-Thread™, née au CEA-Leti de Grenoble, est une technologie de « packaging » microélectronique qui permet d’apporter une solution inégalée de traçabilité et d’authentification des produits tout au long de leur cycle de vie, répondant ainsi à l’enjeu de la digitalisation, aux besoins croissants relatifs à l’industrie 4.0 ainsi qu’au défi actuel de l’économie circulaire. Cette technologie deviendra générique pour faire de Primo1D le leader de l’électronique intégrée dans l’industrie textile, et les objets connectés à usage industriel.Pépite française et lauréate de plusieurs concours et d’appels à projet, l’entreprise a également été sélectionnée en 2022 dans le cadre de l'appel à projet "Résilience" du plan France Relance.