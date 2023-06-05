Novotech 赞助 BIO 2023 亚太峰会，以及关于与中国建立生物技术关系的 Endpoints 研讨会

/EIN News/ -- 波士顿, June 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 以亚太地区为中心的领先生物技术委托研究机构 (CRO) Novotech 将赞助 BIO 2023 亚太峰会，以及关于与中国建立新的生物技术关系的 Endpoints 会议。



Novotech 首席商务官 Barry Murphy 是亚太峰会多元化与超越——挖掘亚太地区临床试验潜力环节的小组成员。

Novotech 是一家业务遍及全球、在亚太地区拥有超过 25 年临床试验和药物开发咨询服务经验的生物技术 CRO，因其超出生物技术客户期望的服务，本月荣获著名的 2023 年 CRO 领导力奖。

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亚太峰会将重点关注亚太地区，该地区拥有全球 40% 以上的人口，是临床试验文化最多元化的地区之一。

在过去的 10 年里，亚太地区已成为越来越有吸引力的临床试验目的地，2022 年该地区临床试验约占全球新临床试验活动的 50%。

峰会将通过小组讨论聚焦于亚太地区的跨境机遇和激动人心的生物医学创新。峰会汇集了来自该地区的业内专家和临床试验机构，讨论行业现状，以及重中之重，亚太地区成功临床试验策略的未来发展和前景。

通过您的 BIO 注册进行登记。所有 General Access 和 Premier Access 的注册者均可以参加亚太峰会。

日期：6 月 5 日

时间：

亚太峰会：上午 10 点至下午 1 点

多元化小组：上午 11 点至中午 12 点

Novotech 还将赞助 Endpoints @#BIO23 会议与中国建立新的生物技术联系，Novotech 中国区负责人 Andy Liu 将在小组会议上发言。

随着中国对药物科学的影响不断增强，美国和欧洲的生物制药公司一直在谨慎探索这个世界第二大制药市场的药物开发格局。本次会议将讨论大型和小型生物技术公司如何制定真正的全球战略--以及所涉及的一切。

小组成员：

Andy Liu ，Novotech 中国区负责人

，Novotech 中国区负责人 Weiguo Su ，Hutchmed 执行董事、首席执行官兼首席战略官

，Hutchmed 执行董事、首席执行官兼首席战略官 Min Li ，SciNeuro Pharmaceuticals 创始人兼首席执行官

，SciNeuro Pharmaceuticals 创始人兼首席执行官 Kerry Blanchard ，Perpetual Medicines 联合创始人、董事长兼首席执行官

，Perpetual Medicines 联合创始人、董事长兼首席执行官 主持人： John Carroll，Endpoints News 编辑兼创始人



在此登记 这是一场实时虚拟活动。

日期：6 月 7 日

时间：东部时间下午 1 点至下午 1:55

Novotech 和 Citeline 本月发布的一项针对生物制药临床高管的调查发现，在运营挑战中，成本是 32% 受访者最关心的问题，其次是患者招募，占 29%。调查还发现，受访者认为中国和澳大利亚具有显著的临床优势。

在此处下载报告

Novotech 在美国和欧洲为生物技术公司提供一套独特且无与伦比的早期至后期 CRO 服务，并在亚太地区建立了一个基金会，该公司因提供高质量的快速临床试验在亚太地区享有盛名。

Novotech 已入选 2023 年 CRO 领导力奖，在全球领先的 CRO 中跻身前十名，并荣获亚太地区细胞与基因治疗临床试验卓越奖与亚太地区委托研究机构公司年度奖，并在过去三年中签署了 45 份领先研究中心合作伙伴协议。

关于 Novotech，请访问 Novotech-CRO.com

Novotech 是以亚太地区为中心的领先生物技术 CRO，具有全球执行试验的能力。Novotech 是一家临床 CRO，提供实验室、I 期设施、药物开发咨询服务和美国食品药品监督管理局 (FDA) 监管专业知识，在 5,000 多个临床项目中积累了丰富经验，包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究。Novotech 的定位是为在亚太地区、美国和欧洲进行临床试验的生物技术客户提供服务。Novotech 在全球拥有 3,000 多名员工，在美国、欧洲和亚太地区设有 34 个办公地点。

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