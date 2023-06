Décès de Renaud Hinse, fondateur de Mines Abcourt inc.

/EIN News/ -- ROUYN-NORANDA, Québec, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) a le regret d’annoncer le décès de son fondateur, Renaud Hinse. M. Hinse a créé Abcourt en 1979 et il en a été président et chef de la direction jusqu’en avril 2022. Il était toujours administrateur de la Société au moment de son décès, survenu vendredi dernier.



Tout au long de ces années, M. Hinse a été entièrement dédié à la Société, mettant à son profit ses qualifications professionnelles en tant qu’ingénieur minier, sa vaste expérience du domaine minier dans lequel il a œuvré pendant plus de 50 ans, dédiant son temps et énergie pour faire avancer les projets d’Abcourt. Il a été à l’origine de la mise en production de la mine Elder et de l’acquisition du projet minier et de l’usine de Géant Dormant et des propriétés d’exploration avoisinantes, Discovery et Flordin, entre autres.

Le conseil d’administration et la direction d’Abcourt tiennent à souligner le travail acharné et la contribution exceptionnelle de ce pilier du domaine minier et souhaitent offrir leurs plus sincères condoléances à la famille ainsi qu’aux amis de M. Hinse.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

