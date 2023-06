Le programme d’emploi d’ECO Canada aide les jeunes à trouver un emploi dans le secteur des ressources naturelles

/EIN News/ -- CALGARY, Alberta, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ECO Canada, en partenariat avec le Programme de stages en sciences et technologies (PSST)- Emplois verts de Ressources naturelles Canada, offre une subvention salariale aux employeurs qui cherchent à embaucher de jeunes professionnels pour un poste à temps plein ou dans le cadre d’une formation professionnelle. L’objectif de PSST- Emplois verts est de proposer des aides aux employeurs du secteur des ressources naturelles partout au Canada, les communautés du nord et les communautés les plus éloignées incluses, pour fournir aux jeunes une expérience professionnelle et des possibilités de formation visant à améliorer les retombées positives pour l’environnement. Ce programme accorde aux employeurs admissibles une subvention salariale de 75 % pouvant aller jusqu’à 18 000 $ pour l’embauche d’un candidat à un nouveau poste à temps plein ou jusqu’à 30 000 $ pour l’embauche d’un candidat qui s’identifie comme un membre d’un groupe en quête d’équité.



Étant donné que près de 30 % de la main-d’œuvre actuelle partira à la retraite au cours de la prochaine décennie, il est de plus en plus nécessaire d’attirer de nouveaux talents, notamment des jeunes professionnels et des groupes en quête d’équité. La demande en matière de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’environnement ne cesse d’augmenter. En outre, les besoins de remplacement conjugués à de nouveaux investissements dans les technologies propres, la durabilité et l’adoption des changements climatiques obligent les organisations canadiennes à revoir leurs priorités et à trouver des talents qui peuvent soutenir ces tendances importantes. La combinaison de nouveaux postes et de postes de remplacement pourrait créer jusqu’à 233 500 emplois d’ici 2029. Ce programme vise donc à pourvoir les postes vacants dans les secteurs des ressources naturelles en vue de protéger l’environnement et d’avoir une incidence positive sur celui-ci.

Le programme Emplois Jeunes dans les ressources naturelles offre de la formation et des subventions salariales aux jeunes professionnels désireux d’intégrer le marché du travail du secteur des ressources naturelles et d’y acquérir de l’expérience. Il leur donne également l’occasion de se bâtir un réseau de pairs et de mentors. Enfin, le programme permet aux employeurs des secteurs des ressources naturelles d’embaucher de jeunes professionnels et de créer des emplois verts significatifs dans le secteur des ressources naturelles (notamment les secteurs de l’énergie, de la foresterie, des mines, minéraux et métaux, des sciences de la Terre et des technologies propres) tout en remédiant aux limites et aux défis associés à l’embauche de nouveaux professionnels.

Ce programme est accessible aux personnes âgées de 15 à 30 ans et s’adresse aux entreprises de toutes tailles. La subvention salariale couvre les postes à temps plein jusqu’à une période de 12 mois.

L’engagement d’ECO Canada envers la main-d’œuvre environnementale a permis de créer près de 17 000 emplois, et les subventions fédérales octroyées dans le cadre des programmes de soutien à l’emploi s’élèvent à ce jour à plus de 176 millions de dollars. Nous vous encourageons à en apprendre davantage à propos du programme Emplois Jeunes dans les ressources naturelles et à déposer votre candidature dès aujourd’hui.

"L’essor de notre industrie propre crée une forte demande pour les jeunes gens talentueux et compétents dans les domaines des sciences et de la technologie. Qu'il s'agisse de construire des véhicules électriques, de cartographier des sites d'énergie propre ou de gérer nos réseaux intelligents en pleine expansion, les stagiaires que nous soutenons aujourd'hui seront les leaders de demain. Un avenir net zéro signifie beaucoup plus d'emplois durables, et l'investissement d'aujourd'hui est un pas important vers la création de ces emplois".

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

A propos d’ECO Canada

Nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements, les employeurs, le milieu universitaire, les travailleurs et les demandeurs d’emploi pour répondre à la demande actuelle et future en main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de l’environnement. Nos programmes et services touchent une myriade de volets — de l’éducation à l’attestation, en passant par le développement des compétences, le financement salarial, les services en ressources humaines et les études sur la main-d’œuvre environnementale. Nos travaux aident à renforcer la réputation du Canada en tant que chef de file mondial de la création de solutions environnementales novatrices et d’emplois.

