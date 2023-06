Une voie vers la guérison et la croissance: le soutien aux entreprises autochtones

Selon une enquête de Sodexo, 72% des citoyens canadiens estiment que les entreprises autochtones sont importantes pour la création de possibilités économiques durables ; seul un tiers d’entre eux déclarent ne pas connaître les entreprises autochtones

/EIN News/ -- MONTREAL, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une forte majorité de la population canadienne reconnaît que les entreprises autochtones ont stimulé l’économie canadienne (74 %) et renforcé le tissu social du pays (76 %). La troisième enquête de Sodexo sur les entreprises autochtones montre que le public continue de soutenir les entreprises autochtones et qu’il est convaincu que ce soutien est un moyen important pour guérir les relations du Canada avec les Nations autochtones, les Inuits et les Métis (72 %).

Plus de la moitié de la population canadienne (56 %) soutient directement les entreprises autochtones en achetant leurs produits et services. L’enquête a également révélé que ce soutien direct pourrait être plus important si les entreprises autochtones étaient mieux connues, si l’on savait comment les trouver et si l’on connaissait les produits et services qu’elles proposent.

72 % des personnes interrogées pensent que des entreprises autochtones prospères sont importantes pour la création de perspectives économiques durables pour les peuples autochtones.

72 % des personnes interrogées estiment que les entreprises canadiennes devraient, dans la mesure du possible, inclure dans leurs réseaux de fournisseurs des entreprises détenues et exploitées par des autochtones.

66 % des répondants pensent que les entreprises canadiennes devraient aider les entrepreneurs autochtones à faire passer leur entreprise à la vitesse supérieure.

63 % estiment que le gouvernement devrait prioriser une plus forte participation autochtone à l’économie du Canada.

48 % des personnes qui ne soutiennent pas directement les entreprises autochtones affirment ne pas savoir où les trouver ; plus d’un tiers des répondants ne connaissent pas les entreprises autochtones (37 %) ou les produits ou services qu’elles proposent (35 %).

Cela fait 21 ans que le Conseil canadien pour l’entreprise autochtone (CCEA) certifie Sodexo au titre des relations progressistes avec les autochtones (RPA). Cette année, Sodexo a été la seule entreprise à obtenir le niveau Or, le plus haut niveau de certifications qui soit. La certification RPA engage les entreprises à développer des relations d’affaires solides et culturellement soutenues avec les personnes et les communautés autochtones. Le leadership de Sodexo dans l’établissement de relations avec les peuples autochtones repose sur sa philosophie des 4 R : respect, représentation, reconnaissance et (partage des) revenus.

Sodexo Canada travaille directement avec 32 communautés autochtones et 27 partenaires autochtones à travers le Canada. Sa chaîne d’approvisionnement canadienne compte actuellement 122 entreprises autochtones, qui représentent 22 % de ses dépenses commerciales. L’entreprise propose un large éventail d’initiatives de formation en matière de compétences et de gestion pour faire progresser les entrepreneurs autochtones, notamment en soutenant le programme Femme et leadership de l’école des dirigeants des premières nations (EDPN).

« La constatation que les Canadiens et Canadiennes continuent de partager notre conviction de soutenir une économie autochtone prospère est prometteuse, mais il reste encore beaucoup à faire », déclare Johanne R. Bélanger, PDG de Sodexo Canada. « Alors que Sodexo ne cessera de viser plus haut, nous encourageons toutes les entreprises à s’engager dans des relations de soutien avec les peuples autochtones et à cultiver la croissance de ces entreprises. Le fait de s’engager auprès de fournisseurs autochtones par l’entremise de votre entreprise et d’acheter directement des produits et services autochtones constitue des étapes importantes sur cette voie de la guérison et de la croissance. »

Le soutien de Sodexo Canada comprend 300 000 $ sous forme de bourses et de dons en nature, et plus de 10 millions de dollars en soutien à la communauté autochtone.

En 2022, les gestionnaires canadiens ont suivi la formation « Peuples autochtones canadiens : histoire, culture et réconciliation ». Sodexo présente conjointement avec l'organisme Reconciliation Education un atelier propre au terrain et destiné aux employés de première ligne.

En tout, 7 % des employés de Sodexo Canada et 40 % des employés du secteur Énergie et ressources sont autochtones ; dont 5 % occupent des postes de supervision, de gestion ou de direction. Le Conseil pour les personnes autochtones (CPA) de l’entreprise a développé un réseau de chapitres à travers le Canada qui aident à promouvoir et à sensibiliser à l’histoire et à la culture autochtone afin de créer un lieu de travail plus inclusif.

