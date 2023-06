Bofu Agence Marketing est détenteur du sceau CONCILIVI

/EIN News/ -- SAINT-JÉRÔME, Québec, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous sommes fiers d’annoncer que Bofu Agence Marketing a récemment obtenu le sceau CONCILIVI qui reconnaît les entreprises prônant une meilleure conciliation travail-famille pour ses employés. Cette reconnaissance renforce notre engagement envers notre équipe et notre compréhension de leurs priorités en 2023. Nous sommes convaincus que le travail doit représenter un élément de notre vie, et non le contraire.



Chez Bofu, nous offrons un travail à distance à 100% avec un horaire flexible et des outils numériques pour faciliter la communication, la gestion des tâches et la charge de travail. Nous soutenons la logistique familiale en mettant en place une politique de congés flexibles, l’accès à la télémédecine et un programme d'aide aux employés et à leur famille. Nous proposons également des avantages sociaux adaptés à la réalité de nos employés, ainsi que des formations rémunérées et un cheminement de carrière motivant. Notre approche, centrée sur l'humain, vise à créer un environnement de travail équilibré et positif pour tous.

Nous sommes fiers d’avoir obtenu le sceau CONCILIVI qui reconnaît nos efforts en termes de conciliation travail-famille. Mais, nos efforts ne s’arrêteront pas là, car nous visons maintenant l’obtention de la certification B Corp qui souligne les entreprises répondant à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance et de transparence. L’ajout de cette certification est importante pour nous puisque cela viendrait renforcir encore plus notre engagement envers l'environnement et la société, dans le but de laisser un impact positif sur nos employés, nos clients et nos communautés.

« Nous sommes fiers de l'engagement que nous avons pris envers toutes les personnes extraordinaires de notre équipe afin de leur offrir un environnement de travail permettant un meilleur équilibre travail-famille. Notre priorité est le bien-être des membres de notre organisation et de leur famille. Nous croyons qu’avec un meilleur équilibre de vie pour nos employés, ces derniers seront plus heureux au travail et fournirons évidemment de meilleurs résultats et services pour nos clients.

- Marc-Antoine Rioux, Co-fondateur



BOFU, c’est une équipe d’experts passionnés par le succès de ses clients. Sa raison d’être est de prêter main-forte au département marketing et aux décideurs clés des entreprises d’ici, en établissant et en exécutant des stratégies de croissance optimisées, innovantes, audacieuses et conçues sur mesure pour selon leurs besoins et leurs objectifs.

www.bofu.ca

