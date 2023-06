PHILIPPINES, June 5 - Press Release

June 4, 2023 Interview with Senator Francis Escudero DATE: June 4, 2023

ANCHORS: Nimfa Ravelo and Isa Umali ISA UMALI: Nasa linya si Senator Francis Escudero. Makakausap natin dito sa ating programang Bantay Balita sa Kongreso. Good morning po Senator and welcome po sa Super Radyo DZBB. SENATOR FRANCIS ESCUDERO: Yes. Magandang umaga sa inyo, sa ating mga tagasubaybay magandang umaga din po. Happy Sunday to all! UMALI: Happy Sunday po! NIMFA RAVELO: Pakita lang natin sa ating mga viewers at listeners makikita ninyo rin yung magandang ngiti ni Senator Escudero dahil siya ay naka Zoom. ESCUDERO: Bagong ligo. RAVELO: Tumutulo pa yung buhok. Senator good morning po. Sir una muna yung sa Malampaya, Malampaya tuloy Maharlika Investment Fund Bill. Ito po ay pirma na lang ni President ang kulang. Noong nagbotohan po, siguro unahin natin tanungin partner yung tungkol dito para masundan ng mga kababayan natin kung bakit ganu'n yung magiging tugon ni Senator Escudero sa susunod nating questions. Sir, wala kayo nung botohan? At sa himig po naman nung inyong mga paliwanag sa Maharlika Investment Fund Bill, prior dun sa botohan ay parang alangan na kayo dito. Sir, una bakit wala kayo doon? At kung nandu'n kayo, ang boto niyo ho ba ay pabor o hindi pabor sa approval ng Maharlika Bill? ESCUDERO: Bilang kasagutan sa dalawang katanungan mo Nimfa. Una, inakala ko na magbobotohan sa kinaumagahan pa dahil napakahaba't napakadami ng mga amendments. Subalit, tinuloy-tuloy na nila hanggang madaling araw. Pangalawa, hindi ka man bumoto, bumoto ka man ng no, nag-abstain ka, pareho lang naman ng bilang nu'n dahil ang binibilang kung papasa ang isang bill ay kung ito ay makakalikom ng mayoriya ng quorum, at sa kasong 'yon yun nga yung lumabas na boto kung saan may mayoriya. Katulad lamang naman 'yan ni Senator Pimentel, ang minority leader. Wala rin naman siya noong botohan, pero ang bilang no'n (inaudible) dahil hindi siya bumotong pabor. RAVELO: Pero boboto kayo kontra supposedly po? ESCUDERO: Depende kasi hinihintay ko yung pagsumite nila ng kumpletong test of economic viability. Kaya inaasahan kong kinaumagahan na, dahil imposibleng magawa nila iyon noong gabing iyon. RAVELO: So ngayon pong nandito na tayo sa sitwasyon na ito. Approve na po ng dalawang kapulungan. Ano pa po yung ating aabangan dito? Kasi pirma na lang ni Presidente, pero nananatili pa rin yung inyong concern doon sa binabanggit niyong test of economic viability hindi ho ba? ESCUDERO: Nimfa, hindi naman magugunaw ang mundo, titigil ang pag galaw ng buhay dahil lamang pumasa iyan at nakakuha ng mayoriya ang boto sa Senado't sa Kongreso. Ay ibig sabihin lamang diyan, ay yung mga may duda, yung mga may pag-aalinlangan, patuloy dapat na magmatyag at magbantay. Kaugnay naman ng botong naganap o nangyari sa isang demokrasya, iisa lamang naman na batas na sinusunod natin ang gusto ng nakakarami. Kung iyan ang nakakuha ng mayoriyang boto, iyan ang dapat nating sundin sa isang demokrasya sang-ayon man tayo o hindi. May pag dududa o may pag-aalinlangan man tayo o wala. RAVELO: And ang inyong concern dito Senator Escudero, yung test of economic viability, ano ho ba ito? UMALI: Para mas maunawaan ng ating mga kababayan. RAVELO: Oo, kasi eto yung sinabi ni Senator Escudero na kulang. Ito'y constitutional requirement ito. Wala ito dito sa Maharlika Investment Fund Bill. So ano po itong test of economic viability na ito sir? ESCUDERO: Iyon ay isang papel na magpapatunay na kikita itong kumpanyang tinatayo natin. Ito yung GOCC bilang requirement ng Saligang Batas. Alam mo kasi Nimfa, noong nilikha ang Saligang Batas natin noong 1987 napakaraming GOCC noon na nalugi at binalikat ng mga tax payer yung mga bayarin ng GOCC na 'yan. Kaya isa sa mga requirement na inilagay nila, dapat may test of economic viability. Ibig sabihin, hindi malulugi yung kumpanya dapat kumbinsido tayo na hindi malulugi yung kumpanya. Dokumento 'yan na kailangan isumite sa Kongreso para timbangin niya, para pag-aralan niya. Para sa akin, yung business proposal na isinumite ay hindi tumutugon dito. Hindi ko sinasabing, hindi ako tumututol Nimfa, pero gusto ko lang sana bigyan ng bala yung administrasyon yung Solicitor General's Office para kung may magkuwestiyon man, hindi ako iyon ay makapagtanggol siya ng may basehan kung saka-sakali. Maging ganunpaman ang basehan ulitin ko, Si Commissioner Ople, Blas Ople tatay ng ating Secretary Toots Ople. Ang sabi niya kasi noon ang budget ng pamahalaan ay P117-billion noong 1986. Ang utang ng mga GOCC ay umabot sa P26, P27 billion at that time. Humigit kumulang 20% ng budget ng buong gobyerno. So ang sabi niya, dapat mag-ingat tayo sa pag likha ng mga GOCC. 'Yon lamang naman ang basehan no'n. RAVELO: Yung pag sinabing test of economic viability, ito rin ho ba yung sinasabing feasibility study? ESCUDERO: 'Yon ang problema Nimfa. Walang depenisyong binigay sa debate ng Con-Com. So pagkakataon ito kung may magkuwestiyon man, pagkakataon itong mabigyan-linaw ng Korte Suprema kung saka-sakali para yung susunod na mga Kongreso, susunod na mga gobyerno alam na kung anong gagawin. RAVELO: Pwede pa ho bai tong ihabol bago pirmahan ni president just to comply? Sabi niyo nga ho hindi enough yung natanggap ninyong business proposal kung hindi ako nagkakamali tatlong pahina lang yata 'yon. ESCUDERO: Well, magandang kuwestiyon din 'yon dahil yung timing din ay bahagi ng dapat pagpasyahan ng Korte Suprema kung saka-sakali. Sa pagkakaunawa ko ito'y dapat bigay bago ipasa ng Kongreso. Kung ito man ay to follow o sumunod na lamang hindi ko alam kung paano bibigyan ng interpretasyon ng Korte Suprema 'yan. Abogado lang ako at hindi mahistrado. Ayoko silang pangunahan kung saka-sakali. Pero bilang estudyante ng batas at abogasiya magandang makita kung paano pagpapasyahan 'yan ng Korte Suprema kung may mag-aakyat ng kaso. RAVELO: Naalala ko tuloy partner Senator Escudero yung binanggit ni Congressman Edcel Lagman bagamat siya ay tutol dito sa Maharlika Investment Fund ang binabanggit niya bago man iakyat ito sa Korte Suprema yung nasa kamay pa rin talaga ng Kongreso yung pag-repeal nitong batas na 'to or panukalang ito Sir. Ano po ang masasabi niyo dito? ESCUDERO: Hindi naman pag-repeal, pag-amyenda siguro ang ibig sabihin niyan. Pangalawa, well kung kumbinsido si Congressman Lagman na ito'y constitutional ibig sabihin lamang naman nu'n ay hindi siya maghahain o magsasampa ng kaso sa Korte Suprema. Hindi naman 'yan makakapigil sa sinumang gustong umakyat kung mayroon mang may gusto. 'Yan ang kagandahan at kapangitan sa kabilang banda sa abogasiya. Kayang buhayin ang patay, kayang patayin ang buhay depende sa argumentong ibibigay. Pero sa dulo may referee at umpire naman ang Korte Suprema. RAVELO: Pero sabi niya parang hindi raw magpo-prosper kasi kapag daw iaakyat sa Korte Suprema 'yon po yung kanyang binabanggit. ESCUDERO: Gaya ng sabi ko ang ibig sabihin lamang nu'n siya bilang abogado hindi niya gagawin 'yon. Pero hindi naman ibig sabihin na walang ibang abogado na mangangahas depende sa kanyang paniniwala, pananaw at opinyon. Hindi naman binding ang opinyon ni Congressman Lagman sa lahat ng abogado opinyon lamang niya 'yon na ginagalang ko. Ang ibig sabihin ngayon siya mismo dahil maraming beses na rin nagkuwestiyon ang mga batas at polisiya si Congressman Lagman. Ibig sabihin lamang ng kanyang pahayag ay hindi 'yan isa sa mga pagkakataon kaugnay ng Maharlika. RAVELO: Senator, bago ako du'n sa pinaka sustansya po nung panukalang batas ito lang maaari ho bang makasama rin du'n sa possible question sa constitutionality nito kung paano ito inaprubahan ng Kongreso, paano siya na-ratify kasi ho ang nangyari noong inaprubahan ng inyong mga kasamahan noong madaling araw ng Miyerkules ay nagkaroon ng pulong kinatanghalian ang tawag du'n ay Bicameral Conference Committee. Peoro kinahapunan sinabing pre-bicam lang 'yon. UMALI: Pre-bicam oo. RAVELO: Kung 'yon din ang in-adopt ng Kamara 'yon pong panukalang batas so approve na ng Kongreso in-adopt na... UMALI: Adopted yung Senate version. RAVELO: So pre-bicam yung nangyari raw. Pero sabi ni Senator Koko Pimentel yung sinasabing pre-bicam pinapirma naman siya ng bicam report para du'n po binabago yung mga nakikitang mga mali, mga technicality. So papaano po 'yon Senator mayroon ho bang kuwestiyon du'n? 'Di ba kapag nag-bicam... ESCUDERO: Hindi ka - Nimfa hindi natuloy yung bicam 'yon lamang ang ibig sabihin nu'n. Alam mo maraming beses ng ginawa ng Kamara 'yan o ng Senado na walang bicam in-adopt yung bersyon ng kabilang Kamara. Halimbawa may ipinasa ang Kamara imbes na mag-bicam pa ang Senado't Kamara, sasabihin na lamang ng Senado ina-adopt namin we're adopting the House bill blahblahblah in relation to Senate bill in substitution of the Senate bill without a bicam. Tapos na 'yon. Or sa kasong ito ang nangyari in-adopt ng Kamara yung kabuuang bersyon na inaprubahan ng Senado. So hindi na talaga naman kailangan mag-bicam dahil in-adopt nila by substitution yung Senate bill kapalit nung kanilang House bill na inaprubahan. Sa maraming panahon ito'y nagawa na at legal ito at naaayon ito sa rules. Sa katunayan ni hindi kailangan pagbotohan ito. Eyes and ears lamang ang kailangan para ipasa ang mosyong 'yan. RAVELO: Kasi nagulat lang kami na o bicam ang tawag du'n. So nung kinahapunan nung ina-adopt na ay hindi 'yon bicam, pre-bicam. ESCUDERO: Anytime maski magsimula na ang bicam 'pag nagkakatindihan sila hindi magkaunawaan option ng magkabilang Kamara ang i-adopt ang magkabilang bersyon. Nangyari 'yan sa abolition ng road users board kung maaalala mo Nimfa nagpasa ang Senado, nagpasa ang Kamara, hindi magkasundo. Pero dahil gusto ng Senadong mapasa ito maski na hindi pa tapos ang bicam in-adopt ng Senado yung House version na ina-abolish ang road board. RAVELO: So 'di tapos ang usapan. UMALI: Pero Senator kung kayo ang tatanungin ano kasi sa Kamara halos wala pang 15 days na pinag-usapan, tinalakay, hinimay itong Maharlika Investment Fund, sa Senado ho ba sa palagay ninyo ho ba naging sapat 'yung paghimay, pagtalakay, pagdebate dito sa panukalang ito. At kung kayo po 'yung tatanungin sa palagay niyo ho ba 'yung nilalaman ng Senate version kasi although sinasabi nila may mga sapat naman 'tong safeguards, ganyan. Dapat bang makampante 'yung ating mga kababayan dito? ESCUDERO: Gaya ng sabi ko kanina doon sa mga hindi sumasang-ayon, doon sa mga hindi kuntento 'di patuloy dapat na magmatiyag sa takbo ng Maharlika Investment Corporation at Fund. Doon sa mga sumasang-ayon, sila mismo ang nagsabi na patuloy din naman sila magmamatyag pero bigyan naman daw sana ng tsansa muna ito. Kaugnay ng panahon na tinatanong mo, walang sapat na panahon para talakayin ang anumang panukalang batas. Kulang palagi ang panahon para lubusang makapagdebate at mapag-usapan ang isang panukalang batas. Wala namang perpektong bill o batas na ipinapasa ang Kongreso. Kaya nga bilang pag-amin na walang perpektong bill o batas binigyan ng konstitusyon ng kapangyarihan ang Kongreso na amyendahan ang mga batas na nauna nang naipasa. Kaya sinabi sa saligang batas bawal magkaroon ng tinatawag nating irreparable law dahil wala namang nagmamay-ari ng lahat ng talento, galing at talion at perpektong kaalaman kaugnay sa pagpasa ng batas. RAVELO: And then Senator Escudero 'yon pong inilagay po ng inyong mga kasamahan doon po sa panukalang batas na absolute prohibition na gamitin po sa Maharlika Investment Fund 'yong mga pondo ng SSS, GSIS o iba pang mga agency. Kayo ho ba ay kampante doon? Dapat ho bang makampante ang ating mga kababayan o pupwede pa rin itong paikutan through the implementing rules and regulations lalo na ho nagkaroon ng pangamba dahil after pong aprubahan ng Kongreso, may statement si Presidente na hindi ko alam siguro pa siya na brief na sabi niya sa seed fund hindi talaga gagamitin at to the effect na seed fund lang 'yong hindi pwedeng gamitin 'yong pondo ng mga nasabing agency. UMALI: Singitan ko 'yan sabi ng Makabayan last time n'ong last week ang sabi nila dapat ngang bantayan kasi baka biglang may isiningit kapag naging ganap na batas na dahil baka raw isama or masingit pa rin 'yong paggamit sa SSS, GSIS, Pagibig, etc. ESCUDERO: Bawal ng magsingit d'on, falsification nang maituturing 'yan lalo na kung napirmahan na ng speaker, Senate president at ng pangulo. Ang tawag diyan ay enrolled bill principle. Hindi na pwedeng baguhin maski na may typographical error kapag napirmahan na nilang tatlo. Ako'y nagdadalawang isip doon sa probisyong 'yon kinausap ko 'yong mga nagpapanukala ng amendment na 'yan dahil parang sumosobra na sa sinasaklaw dapat ng batas na naglilikha ng MIC 'yong pakikialam sa charter puro batas kasi 'yan ng mga pension funds kaugnay sa ano ang pwede at hindi nila pwedeng gawin. Pangalawa, paano kapag sa kabila ng duda nila ay kumita ito? Paano kung sa kabila ng mga alinlangan nila, maganda ang takbo nito? Bawal mag-invest 'yong pension funds kung saan pwede silang kumite ng mas malaki kumpara sa ordinaryong investment. Pagdating ba ng panahong 'yon aamyendahan natin 'yong batas para payagan sila? Ako'y naniniwala na kinakailangan sinasabi ko nga sa kanila na kung saka-sakali amyendahan individually 'yong charter ng kada pension fund dahil marahil ito'y karagdagang o surplusage ika-nga dito sa batas na naglilikha sa MIC. May punto siguro marahil ang panuglo dahil 'yong future investments mahirap namang isaklaw ng batas pero dahil ang batas na ito'y naglilikha lamang n'ong fund, ang pinagbabawal o ang hindi pwedeng gawin ay doon sa inisyal na subscription n'ong korporasyon. So depende 'yan sa magiging interpretasyon kung may magkukwestiyon na naman sa Korte Suprema. Pero sa basa ko sa probisyon maliwanag na bawal initial man o later on investment hindi pinahihintulutan ng batas. RAVELO: So parang nagbigay kayo ng panibagong idea na pwedeng dalhin sa Supreme Court kasi practically inuutusan n'yong i-exercise- ESCUDERO: Well mangyayari lamang 'yon Nimfa kapag may nagkuwestiyon at pangalawa, kapag sinubukang mag-invest ng mga pension funds at sabihing hindi naman 'to talaga kasama ng batas. Kailangan ika-nga may case or controversy Nimfa hindi pwedeng aakyat ka lang sa korte dahil may gusto kang malamang sagot sa tanong. Dapat may aktwal na case o controversy na tinatawag. RAVELO: Pero Sir at it is ngayon may absolute prohibition so kailangan pa rin po nating bantayan na hindi po iyan mapapaikutan in any way, through the IRR o kung anumang diskarte ng implementasyon. ESCUDERO: Well, 'wag mo lang lahatin Nimfa doon sa mga tumututol, oo dahil may mga pumapabor na makapag-invest ng pension funds hindi para palaguin ang Maharlika pero paano nga kung kumikita na ang Maharlika. So dipende, mamaya 'yong mga tumututol ngayon kapag malaki na ang kita ng Maharlika sila pa 'yong mangumbinsi na mag-invest. Kuwestiyon nila naman, bakit hindi kayo naglagay ng pondo niyo doon imbes na mag-invest kayo sa pribadong kompanya sa gobyerno na lang. So dipende hindi natin alam ang dadalhin ng bukas kaugnay sa bagay na 'yan. RAVELO: Kapag kumita eh 'di- ESCUDERO: Nimfa matagal na 'to. Sorry. RAVELO: Oo. Sorry. Sir hindi isa na lang tungkol sa Maharlika Investment Fund kayo ho ba nakumbinse na ito'y makakaimbita ng mga foreign investors? Kasi 'yon ang purpose 'di ho ba? ESCUDERO: Hindi naman 'yon ang purpose bahagi 'yon- RAVELO: Bahagi. Opo. ESCUDERO: sa posibleng mangyari ayon sa sponsor pero hindi naman 'yon ang pangunahing dahilan. Ang pangunahing dahilan ayon sa kanila ay makapaglikom ng pondo mula sa pribadong sektor at hindi lamang sa gobyerno at GOCC para gamitin dito sa loob ng Pilipinas. Hindi nila pangunahing layunin ang mang-enganyo ng foreign investors bagaman bukas sila sa posibilidad na 'yon. 'Di hamak namang malayong mas malaki ang pera sa labas ng Pilipinas kaysa sa perang nasa loob ng Pilipinas. RAVELO: Sir qualify ko lang kaya ko nabanggit na ganoon Sir, gustong mag-invest ng marami kulang tayo ng pondo, we invite foreign investors hindi ba? ESCUDERO: Totoo dahil bagong perang papasok 'yon sa ating bansa sinong tatanggi n'on? UMALI: Mayroon lang nagtatanong dito Senator Escudero 'no pabor ho ba kayo- RAVELO: Nagmamadali lang si Senator Chiz ah. UMALI: Pabor ho ba kayo na gawing source of funds itong Malampaya gas field para sa Maharlika Investment Fund? RAVELO: May pera pa ba doon Sir? UMALI: Kasi ito po 'yong parang proposal ni Winnie Monsod. ESCUDERO: Sa paniniwala ko wala naman ng pondong makukuha sa Malampaya dahil in-extend na naman ang kontrata. Nagkaroon lamang ng royalty ang Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Arroyo dahil nag-lapse 'yong kontrata. Nakatanggap ang Pilipinas humigit kumulang kung naalala ko ng tama P25 bilyon, P23 bilyon kada taon bilang royalty. Subalit n'ong in-extend ang kontrata noong panahon ni dating Pangulong Arroyo, in-extend muli ngayon. Ang nakalagay sa probisyon sa aking pagkaka-alam ay habang nagre-reinvest 'yong mga namumuhunan d'yan sa Malampaya ay wala munang royalty. Malamang pinagpatuloy nila 'yon. So bago tayo mamroblema kung puwede bang i-invest 'yong kita d'yan ang tanong, may royalty bang natatanggap ang Pilipinas mula sa Malampaya sa ngayon? RAVELO: So hindi pa natin alam ang sagot d'yan? ESCUDERO: Ang alam ko wala. Sa pagkakaalam ko ay wala so 'yong mga nangangamba kung magagamit ba 'yan o hindi alamin muna nila siguro kung mayroon nga ba o wala. Sa pagkakaalam ko n'ong in-extend ang kontrata ay wala. RAVELO: Sir ito na lang bago ka naming pakawalan alam ko po may lakad kayo. 'Yong sa 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program inirekomenda ng isang kumite sa Kamara na dagdagan from maliit lang daw ho 'yong halagang natatanggap ngayon. May budget ho ba at makatwiran po ba ito? Hindi ba nag-e-encourage ito na lalong umasa ang mahihirap sa gobyerno? ESCUDERO: Wala kang makakausap na Congressman o Senador na hindi sila pabor dagdagan 'yan. RAVELO: Syempre. UMALI: Oo nga naman. ESCUDERO: Ang tanong lamang ay kaya ba ng gobyerno? P13.9 trillion na ang utang ng Pilipinas nitong nagdaang taon, P1.1 trillion ang inutang ng administrasyong Marcos. Mahigit P6 trillion ang inutang ng administrasyong Duterte. Mahigit P1 trillion ang inutang ni Pangulong Aquino at ang minana niyang utang ay mahigit P4 trillion lamang. So kung iisipin natin, noong 2010, P4 trillion mahigit lamang ang utang ng bansa. 13 years after nag-times 3 mahigit 'yong utang ng bansa pero nagpandemya naman kaya bigyan natin ng konting konsiderasyon 'yon. So ang tanong kaya ba ng gobyerno habang namomroblema sila sa pension na ibabayad sa uniformed personnel, habang namomroblema sila na kulang ang pondo para sa mga proyekto at serbisyong kailangang ibigay sa mga mamamayan kaya nga nililikha itong MIF, kaya nga inamyendahan ang PPP law, kaya nga ang laki at lumulobo ang utang na naman natin maski 1 taon pa lang ang administrasyong ito dadagdagan na naman ba natin ng gastusin at kung dadagdagan natin may pagkukunan pa ba tayo? RAVELO: 'Yan muna ang kinakailangan sagutin. Sir with that maraming salamat po Senator Chiz UMALI: Thank you so much po. Ingat po palagi. ESCUDERO: Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo.