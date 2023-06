PHILIPPINES, June 5 - Press Release

June 5, 2023 5% DISKWENTO SA KURYENTE AT TUBIG NG SENIOR CITIZENS, ISINULONG NI SEN. LAPID Para magkaroon ng karagdagang pambili ng pagkain at maintenance drugs, ipinanukala ni Senador Lito Lapid na mabigyan ng limang porsyentong diskwento ang mga senior citizen. Sa Senate Bill No. 2169, pina-aamyendahan ni Sen. Lapid ang Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Layunin nito na ipatupad ang 5 percent discount sa unang 150 kilowatt hours sa konsumo ng kuryente at sa unang 50 cubic meters sa water consumption. "Maraming senior citizens ang mahihirap at kapos na rin sila magbadyet ng kanilang pensyon kaya nararapat lang mapagkalooban ng konting ginhawa sa pamamagitan ng 5 porsyentong diskwento sa konsumo sa tubig at kuryente," pahayag ng Supremo ng Senado Makatutulong anya ang discounted utility bills sa paggamit ng mga senior citizen ng kuryente sa kanilang medical equipment o pag-imbak ng kanilang mga gamot sa refrigerator. Ang pagbibigay ng diskwento ay makakatulong din para pasiglahin ang ekonomiya dahil ang perang matitipid sa electricity at water bills ay ibibili rin ng pagkain, mga gamot at iba pang pangangailangan ng mga lolo't lola. "Anumang maibigay natin konting ayuda o suporta sa mga senior citizen ay malaking bagay na upang iparamdam sa kanila ang pagmamahal at malasakit sa naging ambag nila sa ating lipunan," ayon pa kay Lapid.