Fluence expande software de gestión de rendimiento de activos en América Latina mediante contrato con MPC Energy Solutions

/EIN News/ -- ARLINGTON, Virginia, June 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fluence Energy, Inc. (“Fluence”) (NASDAQ: FLNC), un proveedor líder mundial de productos y servicios de almacenamiento de energía y software basado en la nube para energías renovables y almacenamiento, anunció hoy un contrato con MPC Energy Solutions, un proveedor líder de energía sostenible en la región de América Latina, para optimizar el rendimiento de siete plantas solares en América Latina utilizando el software de gestión de rendimiento de activos (APM) Nispera™ de Fluence. El contrato con MPC Energy Solutions marca la entrada de Fluence a El Salvador y Colombia y expande la presencia de APM de Fluence en México. En América Latina, Nispera actualmente también optimiza los activos de energía renovable en Chile, Argentina y Brasil.



Nispera integra datos de activos con modelos inteligentes de aprendizaje automático y herramientas de visualización para ayudar a descubrir problemas de rendimiento ocultos, minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la producción de energía para el almacenamiento de energía y activos renovables. Nispera apoyará la gestión proactiva de los activos de MPC Energy Solutions, permitiendo la detección y resolución de desviaciones de rendimiento y presupuesto, y finalmente se espera que genere mayores ingresos y energía más limpia a la red.

Los proyectos de energía renovable son la clave para un futuro sostenible, sin embargo, su éxito depende de la gestión de rendimiento eficaz. El uso de Nispera para nuestros proyectos de energía renovable ofrece varios beneficios. Al modernizar la recopilación y análisis de datos, podemos obtener perspectivas valiosas de nuestras operaciones, identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos para optimizar nuestro rendimiento. También podemos monitorear nuestros KPI en tiempo real, lo que nos permite responder rápidamente ante cualquier problema que surja y asegurar que nuestros proyectos estén en marcha al máximo rendimiento. Por último, esto conduce a una mayor productividad de nuestros proyectos y prepara el terreno para un futuro más verde en la región. Hacemos que la energía limpia suceda", dijo Martin Vogt, director ejecutivo de MPC Energy Solutions.

"Estamos muy contentos de comenzar a trabajar con MPC Energy Solutions y ampliar la presencia de Nispera en el mercado de América Latina", dijo Gianmarco Pizza, vicepresidente de Fluence, director global de APM digital. "El crecimiento global continuo de nuestro software basado en la nube destaca el valor que ofrece Nispera para ayudar a los clientes a optimizar el rendimiento de sus activos y, finalmente, maximizar sus ingresos al mismo tiempo que reduce su costo general de propiedad".

Recientemente, Fluence anunció la expansión de Nispera para optimizar el rendimiento del almacenamiento de energía, con 267 MW / 948 MWh de activos de almacenamiento de energía actualmente bajo gestión en todo el mundo. Como líder de APM, Nispera ahora es operacional en almacenamiento de energía y en todas las categorías de energías renovables, incluyendo solar, eólica e hidráulica, y apoya los activos de cualquier proveedor de tecnología.

Nispera es parte de Fluence IQ, una plataforma digital avanzada para aplicaciones de software de almacenamiento eólico, solar y energético. Fluence es líder en productos de software como un servicio (SaaS) para la gestión de activos de energía renovable y almacenamiento, con una cartera combinada de más de 18 GW de activos contratados o bajo gestión en todo el mundo.

Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC) es un líder del mercado mundial en productos y servicios de almacenamiento de energía y software basado en la nube para energías renovables y almacenamiento. Con presencia en más de 40 mercados en todo el mundo, Fluence ofrece un ecosistema de ofertas para impulsar la transición de energía limpia, incluyendo productos de almacenamiento de energía modulares y escalables, ofertas de servicios integrales y la Plataforma Fluence IQ, que ofrece aplicaciones digitales habilitadas con IA para la gestión y optimización de energías renovables y almacenamiento de cualquier proveedor. Fluence está transformando la forma en que potenciamos nuestro mundo ayudando a los clientes a crear redes eléctricas más resilientes y sostenibles.

Para más información visite nuestro sitio web o síganos en LinkedIn o Twitter. Para mantenerse actualizado con las últimas perspectivas del sector, inscríbase en el blog Full Potential de Fluence.

MPC Energy Solutions ("MPCES") es un proveedor mundial de energía sostenible y se centra principalmente en la infraestructura de energía de bajo carbono, incluyendo parques solares y eólicos, y otras soluciones híbridas y eficacia energética. MPCES participa en el ciclo de vida completo del proyecto de soluciones renovables, desde el desarrollo en etapa inicial hasta la construcción y operación. Más detalles en www.mpc-energysolutions.com.

