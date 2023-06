DFDS omlægger ruter og sænker farten for at beskytte kaskelothvaler i det sydlige Grækenland

/EIN News/ -- I tæt samarbejde med en række NGO’er har DFDS taget væsentlige skridt for at beskytte havlivet i Middelhavet i Den Hellenske Grav i det sydlige Grækenland, et kritisk habitat for truede kaskelothvaler. Initiativerne skal mindske risikoen for kollisioner mellem skibe og hvaler.



Ændringerne består af:

Rutejusteringer: DFDS har justeret sine skibsruter for at undgå højrisikoområder kendt for hyppige observationer af kaskelothvaler.

Lavere fart: DFDS har begrænset skibenes hastighed i disse højrisikozoner for at minimere potentialet for kollisioner.

Øget overvågning og melding: DFDS har indført en politik, der opfordrer alle kaptajner til at være årvågne, identificere hvaler og hurtigt kommunikere observationer til DFDS' skibe og andre skibe i nærheden.







"Vi er bevidste om at vores færgeaktiviteter kan have en påvirkning af biodiversiteten og føler et stort ansvar over for havlivet i de farvande, vi opererer i. Vi ønsker at sikre, at vores operationer respekterer de forskellige økosystemer," siger Sofie Lindegaard, chef for bæredygtighed i DFDS.

"Det at arbejde tæt sammen med NGO'er er en uvurderlig måde at få indsigt i vigtige og undertiden ukendte områder og konstruktivt input til, hvordan vi kan tackle det," tilføjer Sofie Lindegaard.

De involverede NGOer er IFAW, Ocean Care, Pelagos Cetacean Institute og WWF Grækenland, der i længere tid har arbejdet med shipping-firmaer om at beskytte kaskelothvalerne i området.

Kemal Bozkurt, VP for DFDS’s operationer i Middelhavet, har stået i spidsen for at udvikle de nye tiltag.

"Initiativerne kræver høj opmærksomhed, blandt andet for at sikre, at de sænkede hastigheder overholdes i højrisikozoner. Heldigvis er der stor opbakning fra besætningerne, der har taget godt imod ændringerne,” siger Kemal Bozkurt.

Rutejusteringer og lavere fart har forlænget DFDS’ rejsetider, men påvirkningen for selskabets kunder er minimal. En gennemsnitlig forøgelse på 15-30 minutter per tur gør det muligt for DFDS at prioritere beskyttelsen af dyr og det er selskabet overbevist om, at kunderne bakker op om.

Ændringerne gælder for skibe, der anløber Pendik, Trieste, Sete og Yalova.





