Énergir annonce un placement privé d’obligations de première hypothèque série 2023-1 d’une somme de 400 millions de dollars

/EIN News/ -- NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Énergir inc. et Énergir, s.e.c. annoncent aujourd’hui un placement privé par Énergir, s.e.c. d’obligations de première hypothèque série 2023-1 d’une somme en capital globale de 400 millions de dollars (les « obligations de série 2023-1 »). Les obligations de série 2023-1 seront garanties par une hypothèque sur les actifs d’Énergir, s.e.c. Les obligations de série 2023-1, portant intérêt au taux de 4,83% par année, devraient être datées du 2 juin 2023, devraient arriver à échéance le 2 juin 2053 et devraient être émises au prix de 999,53$ par tranche de capital de 1 000$. Standard & Poor’s a attribué aux obligations de série 2023-1 la note provisoire de A et DBRS Limited leur a attribué la note provisoire de A. La clôture de l’émission des obligations de série 2023-1 est prévue pour le 2 juin 2023, sujet aux conditions de clôture habituelles.

Énergir, s.e.c. a l’intention d’utiliser le produit tiré du placement privé pour rembourser des dettes existantes et aux fins générales de l’entreprise. Les obligations de série 2023-1 sont offertes par voie de placement pour compte par un syndicat de courtiers qui est dirigé par Desjardins Marché des capitaux, Banque Nationale Marchés financiers et Scotia Capitaux Inc., à titre de co-teneurs de livres et de co-chefs de file dans le cadre du placement privé, et qui comprend Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des capitaux, et Casgrain & Compagnie Limitée, à titre d’agents.

Les obligations de série 2023-1 n’ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des obligations de série 2023-1 au Canada sera effectuée sous le régime d’une dispense des exigences d’établissement d’un prospectus prévues dans ces lois sur les valeurs mobilières. Les obligations de série 2023-1 n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières étatiques et ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis d’Amérique, ou dans leurs territoires ou possessions, ou à des personnes des États-Unis, sauf en conformité avec les exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou aux termes d’une dispense de ces exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vendre ni la sollicitation d’une offre d’acheter les obligations de série 2023-1 aux États-Unis.

Énergir inc. et Énergir, s.e.c. en bref

Énergir inc. détient principalement une participation de 71 % dans Énergir, s.e.c. pour laquelle elle agit à titre de commanditée.

Comptant plus de 9 milliards de dollars d’actifs, Énergir, s.e.c. est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 540 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir, s.e.c. y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel par canalisation de l'État du Vermont. Énergir, s.e.c. valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir, s.e.c. souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

Mise à jour concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, y compris, notamment, les déclarations concernant le moment et la conclusion prévus et le produit tiré de la vente proposée des obligations de série 2023-1 et d’autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties à des incertitudes et à des risques inhérents, et elles sont fondées sur plusieurs hypothèses, tant générales que précises, pouvant donner lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans de telles déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont présentées à la date du présent communiqué et Énergir inc. et Énergir, s.e.c. n’ont pas l’obligation de les mettre à jour ni de les réviser afin de tenir compte de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’y obligent. Les déclarations prospectives sont incluses dans les présentes afin de fournir de l’information au sujet de l’émission susmentionnée. Le lecteur est prié de tenir compte du fait que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Le moment et la conclusion de la vente proposée susmentionnée des obligations de série 2023-1 sont assujettis aux conditions de clôture habituelles ainsi qu’à d’autres risques et incertitudes. En conséquence, rien ne peut garantir que la vente proposée des obligations de série 2023-1 aura lieu, ni qu’elle aura lieu au moment attendu qui est indiqué dans le présent communiqué.