OLON entre sur le marché des ADC

/EIN News/ -- MILAN, Italie, 31 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OLON Group, leader mondial du développement et de la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) pour les marchés des CDMO et des génériques, annonce le lancement de la construction d'une nouvelle installation sur son site de Rodano (à Milan, en Italie) qui sera entièrement dédiée à la gestion et à la production de composés très puissants, utilisés par exemple comme charges utiles et comme agents de liaison de charges utiles pour les conjugués anticorps-médicament (ADC), l'une des thérapies émergentes les plus prometteuses contre le cancer, qui combine l’efficacité du pouvoir destructeur des cytotoxines à petites molécules et la capacité de ciblage hautement spécifique des anticorps monoclonaux (mAb).



« En fait, environ 80 % des ADC approuvés ou en cours de développement contiennent ce type de charge utile, comme les dolastatines ou les maytansnoïdes, a déclaré Giorgio Bertolini, Vice-président principal R&D d’Olon Group, et il existe également d'autres catégories hautement stratégiques de charges utiles cytotoxiques, telles que les anthracyclines, la camptothécine et la calichéamicine. »

Fort de ses années d'expertise dans le domaine des principes hautement actifs (HPAPI), le groupe italien a investi 22 millions d'euros dans une nouvelle installation dédiée à ces composés très puissants. La ligne de production à haut niveau de confinement fabriquera des produits très puissants et toxiques et atteindra donc le niveau de confinement OEB6 (cible LEP de 10 ng/m3).

Le nouveau projet prévoit la construction complète d'un nouveau bâtiment, dans lequel une seconde « enveloppe » sera construite, contenant l'installation de production et les zones de contrôle qualité et de R&D, ainsi que toutes les installations auxiliaires. Ce système complet en boucle fermée comprendra toutes les étapes du processus : synthèse, isolement, séchage et analyse, ce qui en fera une usine à haut niveau de confinement.

La première phase de la construction, pour la zone de R&D sur la charge utile, a déjà commencé et son achèvement est prévu d'ici le premier semestre 2024. Une fois cette phase achevée, l'entreprise passera à la deuxième étape de finalisation de la chaîne de production en créant les zones de production CQ et BPF, avec la mise en place d'équipements de production industrielle.

Pour l'organisation italienne de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO), qui travaille avec des principes hautement actifs (HPAPI) – y compris des médicaments anticancéreux et cytotoxiques – depuis plus d'un demi-siècle, le déclin du modèle des produits phares à grand volume dans le domaine de l'oncologie et l'essor des thérapies de niche basées sur la médecine de précision créent de nouvelles opportunités de croissance continue.

Sur le marché mondial des IPA, Olon est l'un des rares fournisseurs capables d'intégrer tous les niveaux de confinement, du développement initial des IPA à la fabrication commerciale, et de traiter aussi bien quelques grammes que des centaines de kilos.

www.olonspa.com

Contact média

Sabrina Spina

sspina@olonspa.it — portable 338.6674289

Olon Group est un leader mondial du développement et de la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) pour les marchés des CDMO et des génériques, qui intègre la synthèse chimique et les processus biologiques tout en respectant systématiquement les normes internationales les plus élevées en matière de sécurité, de qualité et d’environnement.

Avec l'un des plus grands palmarès de l'industrie des IPA, une expertise approfondie en matière de développement et un large éventail de technologies de pointe, nous sommes le partenaire de choix grâce auquel les molécules de nos clients peuvent être commercialisées.

Olon dispose d'un réseau mondial de 11 sites de fabrication et de 7 centres de R&D répartis dans le monde entier. Grâce à nos 2 300 collaborateurs, dont 300 experts en R&D hautement expérimentés et qualifiés, nous sommes un partenaire fiable avec une grande capacité d'innovation.

Chez Olon, l'expertise et la flexibilité compétente de l'ensemble de l'organisation contribuent à la réussite de nos clients dans le domaine de la synthèse chimique sur mesure et de la fermentation microbienne, tout en maintenant systématiquement les plus hauts niveaux de sécurité, de qualité et de conformité environnementale.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6114c829-f3f0-4f92-8b93-9f42b6c4c8b0