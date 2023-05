La production commence sur une propriété aurifère à redevance de Globex

/EIN News/ -- ROUYN-NORANDA, Québec, 30 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires que la Corporation IAMGOLD (“IAMGOLD”) a débuté l’exploitation minière d’une fosse à ciel ouvert et le traitement de l’or sur la propriété Fayolle localisée dans le canton Cléricy, Québec, pour laquelle Globex détient une redevance nette de fonderie (NSR) de deux percent (2%).



Tel que présenté dans le "NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate of the Fayolle Gold Project" publié par Monarch Gold en 2019, le dépôt Fayolle contient une ressource mesurée et indiquée de 706 400 tonnes à une teneur de 4,89 g/t Au basée sur un prix de l’or estimé à $1 300 par once.

IAMGOLD a obtenu un bail minier en mars 2023 et a immédiatement débuté les activités d’exploitation minière. Le minerai est traité au moulin de Westwood. Les indications annuelles de production pour l’année 2023 sont de 10 000 à 15 000 onces.

Globex est heureuse qu’IAMGOLD ait commencé l’exploitation sur la propriété, laquelle possède un potentiel d’exploration additionnel significatif selon Globex. En plus du 2% NSR sur la propriété Fayolle, Globex détient 2% NSR sur la propriété aurifère attenante Destorbelle à l’ouest et détient 100 pour cent des intérêts sur la propriété Victoria Gold au sud-est et à l’est, les deux propriétés présentant des minéralisations aurifères dans les forages et/ou exposées en surface.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

