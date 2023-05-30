Edusity 推出免費版再設計 LMS，革新線上學習

/EIN News/ -- 安大略省密西沙加, May 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 教育科技領導公司 Edusity 宣布推出其再設計學習管理系統 (LMS)，並提供 免費版本 。全新 LMS 將顛覆行業，免費提供高品質電子學習工具。Edusity LMS 帶來動態學習體驗，為處於各個學習階段的學習者提供支援，使之成為任何想要發展新技能或在當前職位上提升能力的人的理想平台。



LMS 配備課程創作工具，允許 教育工作者 創建和發布交互式課程，讓學習者有機會在虛擬教室中與同齡人合作。經過重新設計的一體化網絡研討會工具擁有用戶友好型界面，提供直觀導航及功能和教育資源的輕鬆存取。

Edusity 合夥創始人 Arvind Betala 表示，「在 Edusity，我們相信每個人都應有機會接受教育。透過我們的技術和戰略發展，我們已創建的平台可以為每個人提供優質、充分安全、沉浸式學習體驗。我們全新的 LMS 將此信念付諸實行，推出免費版平台，讓任何人都能更容易地使用優質電子學習工具。學習者可利用一系列功能來學習新技能、推進職業發展、追尋自己的愛好。

Edusity LMS 對用戶來說是免費的，他們可以在此平台託管和銷售自己的課程。LMS 中包括網絡研討會工具，教師可藉此發起實時或錄製的會議。這為將教育拓展至最需要的學生所在的新領域創造了機遇。」

Edusity 的合夥創始人 Vishal Shah 表示，「將我們內部的技術知識與 The Babb Group 及 Cudoo.com 的專業知識相結合，我們就能夠將教學設計的最佳實踐和嚴格的課程開發標準融入到我們公司文化的每個層面。我們得到的是一個從各個方面支援沉浸式教學的再設計平台。」

關於 Edusity 的公司家族

除了 Edusity.com，該集團還包括教育諮詢公司 The Babb Group 、學術職位搜尋專家 Professor Services 和課程平台 Cudoo.com 。Edusity 公司家族為私人所有，並在加拿大、美國和亞洲設有辦事處。





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