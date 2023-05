/EIN News/ -- Communiqué de presse

30 mai 2023

François de Varenne est nommé Directeur financier et Directeur général adjoint de SCOR

François de Varenne, Directeur général par intérim de SCOR du 26 janvier 2023 au 30 avril 2023, et membre du Comité Exécutif en charge des Investissements, des Technologies, de la Transformation et de la Corporate Finance pour le Groupe, est nommé Directeur financier et Directeur général adjoint. Il conserve le périmètre de ses anciennes fonctions, auxquelles s’ajoute, à effet immédiat, la direction financière du Groupe.

Ian Kelly, qui occupait jusqu’alors le poste de Directeur financier de SCOR, quitte le Groupe pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.

Thierry Léger, Directeur général de SCOR, déclare : « J’ai décidé de confier à François de Varenne de nouvelles et importantes responsabilités au sein du Comité Exécutif. François a assuré avec succès le pilotage par intérim du Groupe ces trois derniers mois. Il connaît intimement l’entreprise et maîtrise parfaitement les mécanismes financiers de l’ensemble de nos métiers. J’ai toute confiance en lui pour m’aider à écrire le nouveau chapitre de l’histoire de SCOR. Je tiens à remercier Ian Kelly pour sa contribution aux chantiers de transformation de la fonction Finance, notamment à l’occasion du passage au référentiel comptable IFRS 17, et lui souhaite plein succès dans la nouvelle étape de sa carrière. »

Biographie

François de Varenne, de nationalité française, est polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, docteur en sciences économiques et actuaire diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA). François de Varenne rejoint la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) en 1993 pour y devenir Responsable des Affaires économiques et financières. À Londres à partir de 1998, il est successivement Insurance Strategist à Lehman Brothers, Vice-Président en charge de solutions de gestion d’actifs et de transactions structurées, spécialiste des sociétés d’assurance et de réassurance, à Merrill Lynch puis à Deutsche Bank. En 2003, il devient Associé Gérant au sein de Gimar Finance & Cie. Il rejoint SCOR en 2005 en tant que Directeur de la Corporate Finance et de la Gestion des Actifs. Le 3 septembre 2007, il est nommé Directeur des Opérations du Groupe et membre du Comité Exécutif. Le 29 octobre 2008, il est désigné Président du Directoire de SCOR Global Investments. En septembre 2021, il devient responsable d’un périmètre étendu englobant, en plus des Investissements, les Technologies, le Budget, la Transformation et la Corporate Finance pour le Groupe. Du 26 janvier 2023 au 30 avril 2023, il occupe les fonctions de Directeur général de SCOR par intérim.

SCOR, un réassureur mondial de premier plan

Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques. Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.

SCOR offre à ses clients une notation financière de réassureur de premier rang, attribuée par Standard & Poor’s, AM Best, Moody’s et Fitch.

Le Groupe a enregistré 19.7 milliards d’euros de primes en 2022. Représenté à travers 35 bureaux dans le monde, il est au service de ses clients dans plus de 160 pays.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com

