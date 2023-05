Smart Hospitals Market Size to Witness Striking Expansion, Forecasted to Attain USD 58.77 Billion by 2025

Smart Hospitals Market

Smart hospitals are medical settings equipped with advanced devices and software for reducing the workload & minimizing the cost associated with all procedures

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, May 29, 2023 /EINPresswire.com/ -- Allied Market Research has published a study report with the title Smart Hospitals Market Size is Anticipated to Garner USD 58.77 Billion by 2025, growing at a CAGR of 17.3% During Forecast Period.

The report provides a detailed analysis of the top investment pockets, top winning strategies, drivers & opportunities, market size & estimations, competitive landscape, and evolving market trends. The market study is a helpful source of information for the frontrunners, new entrants, investors, and shareholders in crafting strategies for the future and heightening their position in the market.

๐“๐ก๐ž ๐ข๐ง๐œ๐ซ๐ž๐š๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐ฉ๐ž๐ง๐ž๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐œ๐จ๐ง๐ง๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ข๐ง๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ก๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ฌ ๐œ๐จ๐ฎ๐ฉ๐ฅ๐ž๐ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐ญ๐ก๐ž ๐š๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ก๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ง๐Ÿ๐ซ๐š๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐š๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ฃ๐จ๐ซ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐š๐ฎ๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก. ๐‡๐จ๐ฐ๐ž๐ฏ๐ž๐ซ, ๐ฅ๐š๐œ๐ค ๐จ๐Ÿ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐ข๐ง ๐๐ž๐ฉ๐ฅ๐จ๐ฒ๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐ž๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ข๐ง๐ ๐ฌ (๐ˆ๐จ๐“) ๐ฌ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐ข๐ง ๐ก๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฅ๐š๐œ๐ค ๐จ๐Ÿ ๐ ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ง๐œ๐ž ๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐๐š๐ซ๐๐ฌ ๐ฆ๐ข๐ ๐ก๐ญ ๐ก๐š๐ฆ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ. ๐Œ๐จ๐ซ๐ž๐จ๐ฏ๐ž๐ซ, ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ข๐ฌ๐ž ๐ข๐ง ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ข๐ง๐œ๐จ๐ฆ๐ž ๐ข๐ง ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ข๐ง๐ ๐ž๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐ž๐ฌ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐œ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ž ๐ฅ๐ฎ๐œ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐จ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ.

๐“๐จ๐ฉ ๐’๐ฆ๐š๐ซ๐ญ ๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ฌ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ

โ€ข Alphabet Inc. (Google Inc.),

โ€ข Enlitic Inc.,

โ€ข General Vision,

โ€ข Intel Corporation

โ€ข IBM Corporation

โ€ข Microsoft Corporation

โ€ข Nvidia Corporation

โ€ข Next IT Corp.

โ€ข Welltok Inc

โ€ข GE healthcare

๐’๐ฆ๐š๐ซ๐ญ ๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐œ๐š๐ง ๐›๐ž ๐๐จ๐ง๐ž ๐›๐š๐ฌ๐ž๐ ๐จ๐ง ๐ฌ๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฅ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ, ๐ข๐ง๐œ๐ฅ๐ฎ๐๐ข๐ง๐ :

By Component

โ€ข Hardware

โ€ข System & Software

โ€ข Services

By Product

โ€ข Smart Pills

โ€ข M Health

โ€ข Telemedicine

โ€ข Electronic Health Record

By Connectivity

โ€ข Wired

โ€ข Wireless

By Application

โ€ข Remote Medicine Management

โ€ข Medical Assistance

โ€ข Medical Connected Imaging

โ€ข Electronic Health Record & Clinical Workflow

โ€ข Others

By Artificial Intelligence

โ€ข Offering

โ€ข Technology

โ€ข Application

Based on region, North America dominated the global market in 2022, and is expected to retain its dominance throughout the forecast period. This is attributed to the well-established healthcare infrastructure and increase in adoption of artificial intelligence software and devices in across various hospitals settings.

Key Benefits

โ€ข The study provides an in-depth analysis with the current trends and future estimations of the global smart hospitals market to elucidate the imminent investment pockets.

โ€ข Comprehensive analysis of the factors that drive and restrict the market growth is provided.

โ€ข The quantitative analysis of the industry from 2023 to 2028 is provided to enable the stakeholders to capitalize on the prevailing market opportunities.

โ€ข Extensive analysis of key segments of the industry is provided to understand the type of technologies used globally.

โ€ข Key players and their strategies are analyzed to understand the competitive outlook of the market.

By Region Outlook

โ€ข North America

(U.S., Canada, Mexico)

โ€ข Europe

(Germany, France, UK, Italy, Spain, Rest of Europe)

โ€ข Asia-Pacific

(Japan, China, India, Rest of Asia-Pacific)

โ€ข LAMEA

(Brazil, Saudi Arabia, South Africa, Rest of LAMEA)

