全國出庭律師 ROSEN 鼓勵 Provident Bancorp, Inc. 投資者查詢證券集體訴訟調查狀況 – PVBC

/EIN News/ -- 紐約, May 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Provident Bancorp, Inc. (NASDAQ: PVBC) 的股東調查由於 Provident 可能向投資大眾發佈具有重大誤導性的商業資訊的指控而引發的潛在證券索賠。



影響：倘若您曾購買 Provident 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，無須支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備發起一項集體訴訟以期追回投資者蒙受的損失。

下一步行動：如欲加入潛在的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=10252 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

事件概覽：2022 年 11 月 15 日，Provident 提交了一份 Form NT 10-Q，通知無法及時提交截至 2022 年 9 月 30 日之季度的 Form 10-Q。Form NT 10-Q 稱，延遲的原因是「估計 [Provident] 在截至 2022 年 9 月 30 日的季度將報告淨虧損約 2,750 萬美元，而截至 2021 年 9 月 30 日的季度淨收入為 510 萬美元。」

受此消息影響，Provident 的股價於 2022 年 11 月 16 日下跌了 2.20 美元，跌幅 21%，收於 7.90 美元，交易量異常地高。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師行並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律師行實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。選擇法律顧問還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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